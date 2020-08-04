Рейтинг финансовых "моек". Почему Украине не стоит радоваться рывку к белым и пушистым Базельский институт управления (Швейцария) опубликовал очередной отчет, включающий индекс по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.



Украина в этом рейтинге разместилась примерно в середине списка из 141 страны: на 67 месте с оценочным коэффициентом 5,23 балла. Оценивается не сам уровень коррупции и преступности в стране, а риск его возникновения и развития. Максимальный балл — 10, что означает самый большой риск.



Базельский институт управления публикует рейтинг Basel AML Index с 2012 г. Рейтинг оценивает возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также учитывает действующий политический строй и особенности местного законодательства. Индекс Базельского института измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма стран на основе общедоступных источников — FATF, Всемирного экономического форума, Всемирного банка, Transparency International, а также внутренней статистики стран-участниц рейтинга.



Основное внимание обращается на элементы механизма противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT) и прочие сопряженные факторы, такие как финансовая прозрачность и эффективность правосудия.



В совокупности используются 14 источников публично доступной информации. Страны мира сравниваются по пяти показателям: уровень риска отмывания средств и финансирования терроризма, риск коррупции, финансовая прозрачность и соблюдение высоких стандартов, прозрачность публичного сектора, политический риск.



В нынешнем году на последнем месте рейтинга оказалась Эстония, набравшая всего 2,36 балла. То есть финансовая система этой страны признана самой прозрачной и защищенной от отмывания денег и финансирования терроризма. Далее идут Андорра (2,83 балла), Финляндия (2,97), Болгария (3,12), Острова Кука (3,13), Норвегия (3,19), Новая Зеландия (3,24), Швеция (3,32), Словения (3,35), Дания (3,46) и Литва (3,51). Сама Швейцария – 93 место, 4,74 балла. США – 100 место, 4,57 балла, Россия – 52 место, 5,51 балл, Польша – 110 место, 4,36 балла.



Напомним, Украина на 67 месте, 5,23 балла. Чуть лучше, чем у нас, дела с отмыванием денег обстоят у Мексики (5,20 баллов), Японии (5,16), Индии (5,15) и Молдовы (5,14). Немного хуже – у Азербайджана (5,24 балла), Малайзии (5,25), Самоа (5,27). Беларусь в рейтинг вообще не попала.



Хуже всего дела с отмыванием денег и финансовой прозрачностью обстоят в Афганистане (8,16 баллов), Гаити (8,15), Мьянме (7,86). А вот что еще интересно: очень негативная оценка у Китая (18 место, 6,76 баллов); также достаточно низкие оценки получили многие преуспевающие страны исламского мира: ОАЭ (37 место, 5,89 баллов), Катар (39 место, 5,87), Турция (41 место, 5,76), Саудовская Аравия (60 место, 5,33).



Вообще, в самом отчете сквозит разочарование: его авторы констатируют, что только шесть стран в течение года смогли улучшить свои показатели более чем на один пункт, тогда как 35 стран ухудшили свои позиции. Составители рейтинга признают, что достижения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в мире весьма скромны, а прилагаемые в этой сфере усилия дают куда более меньшие результаты, чем ожидалось. Средний показатель рисков отмывания средств и финансирования терроризма в 141 стране, попавшей в отчет, составляет 5,22 из 10. То есть Украина действительно в середине мирового рейтинга – не лучше и не хуже большинства. Но самое потрясающее – это признание авторов отчета в том, что на самом деле примерно в трети стран, попавших в рейтинг, государственные системы контроля за отмыванием средств практически не работают.



Аналитики института даже опубликовали отдельную статью под названием «Basel AML Index 2020: слабый надзор и неактивные системы оставляют открытыми двери для отмывания денег».



По мнению ее авторов, слабый надзор – это то, например, что объясняет недавнюю историю с немецкой финтех-компанией Wirecard, в которой пропали миллиарды долларов ее клиентов. Пристальное изучение данных в годовом рейтинге AML может помочь объяснить, почему скандалы с отмыванием денег продолжают происходить даже в странах с низким уровнем риска. Крушение Wirecard во вполне благополучной Германии – это всего лишь последний в череде финансовых скандалов, после которых возникает вопрос: как никто раньше не заметил – и не остановил – то, что происходило?



Как сказано в отчете Базельского института управления, свидетельство слабого контроля – то, что Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) продолжает выявлять серьезные недостатки в качестве надзора за отмыванием денег почти во всех регионах планеты. Там цитируется заключительное заявление Сянмина Лю, который руководил FATF в 2019-2020 гг. Он сказал: «Задача, с которой сталкиваются многие страны сегодня, заключается не в отсутствии всеобъемлющих глобальных стандартов, а в эффективном применении этих стандартов».



Авторы базельского отчета своим анализом подтверждают: методики и критерии, весь нужный для противодействия отмыванию денег инструментарий – имеются, они доступны и правительствам и банкам. А вот доброй воли для их применения – остро не хватает. «Многие страны могут иметь сильные системы, но на практике они не работают. Или страны не заставляют их работать», — констатируют авторы статьи.



Но вернемся к Украине. Позиции нашей страны в рейтинге за минувший год значительно укрепились. В 2019-м Украина была на 37 месте с 6,01 баллами, между Боливией и Марокко. То есть мы поднялись рывком сразу на 30 позиций – прежде такого не удавалось ни одной стране.



Несколько экспертов, к которым обратился обозреватель «ДС», указали, что на существенное улучшение позиций Украины принципиально повлиял принятый 6 декабря 2019-го Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Однако только один эксперт согласился прокомментировать сам рейтинг и место Украины в нем.



«Это большой вопрос, польза от такого рейтинга или вред. Дело в том, что по сути такими рейтингами, такими (все более жесткими) требованиями по противодействию отмыванию денег, развитые страны защищают сложившийся статус-кво разделения мира на богатых и бедных. Эти требования не позволяют отбеливать капиталы и вкладывать их в экономику, оставляют их в серой зоне, – сказал в комментарии для «ДС» старший аналитик одного из украинских банков Валентин Кулеба. – Сами они зарабатывали свои капиталы через войны, через грабеж колоний, через наркоторговлю (Британия официально контролировала торговлю опиумом). А теперь, когда в мире появились «новые зубастые», эти же люди и страны заявляют: мол, ваши деньги грязные, мы не будем иметь с вами дел».



По мнению эксперта, Украине нужно помнить, что половина ее экономики в тени. но это тоже экономика, и она кормит людей. И не стоит препятствовать легализации капиталов, которые были заработаны, скажем, в 90-е не самыми честными способами. Если эти капиталы будут открыто и легально вложены в экономику сейчас, это станет частичным «искуплением вины».



«Поймите, стать белыми и пушистыми с точки зрения той же FATF все равно не получится. Тогда надо расстреливать за использование криптовалют и все такое, — резюмирует Валентин Кулеба. – Нельзя сходить с ума и требовать декларацию при покупке пакета молока в магазине. Потому что в итоге ужесточение требований к антиотмывочным действиям и нормативам дает обратный эффект. Кажется, в Базельском институте это уже начали понимать».



Украине, конечно, следует соответствовать основным требованиям в сфере AML/CFT. Это вопрос нашей репутации в мире. Но и бежать впереди паровоза, выдвигая все более жесткие требования к своим гражданам и компаниям, тоже не стоит.



Денис Лавникевич

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