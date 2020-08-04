Перспективы экономического и социального развития Украины Прогноз правительства на 2021-2023 гг. в целом является более оптимистичным по сравнению с прогнозами МВФ и Национального банка, и, вероятно, направлен на создание достаточной экономической базы для расчета Государственного бюджета на 2021 год.



1. Рост реального ВВП в 2021 году на 4,6% (4,3% и 4,7% в 2022-2023 гг.) выглядит оптимистичным, несмотря на то что внутренний спрос (доля конечных потребительских расходов домохозяйств в ВВП в 2019 году составляла 74%), вероятно, будет оставаться подавленным.



Аргументом в пользу предположения о сдержанности внутреннего спроса в течение следующих лет является отрицательная норма сбережений населения (-1,4% в 2019 году и -6,0% в І квартале 2020 года), которая в случае роста доходов населения в 2021-2023 гг. будет "стремиться" к восстановлению "естественного" уровня (около 12%).



Для сравнения: консенсус-прогноз Министерства экономики (апрель 2020 г.) предусматривает более медленное восстановление роста в 2021 году (на 2,4%) и более низкую инфляцию (5,9%). Рост ВВП, согласно прогнозу правительства, на 4%+ в 2021-2023 гг. выше, чем показатель потенциального роста ВВП, который рассчитывается Национальным банком (4%). Рост ВВП превышает 4%, ведет к увеличению выплат по ВВП-варрантам согласно условиям реструктуризации внешнего долга 2015 года.



2. Поддержку росту реального ВВП может оказать увеличение внутреннего спроса вследствие роста социальных стандартов: запланированный рост минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с 01.01.2021 и до 6 500 тыс. грн с 01.07.2021. В 2022 году МЗП вырастет до 6 700 грн, в 2023 году – до 7 176 грн.



Согласно госбюджету на 2020 год, минимальная заработная плата с начала 2020 года составляет 4 723 грн в месячном размере. Министерством финансов объявлены планы о ее повышении до 5 тыс. грн до конца 2020 года. В то же время применение фискальных стимулов для ускорения роста ВВП потребует обеспечения достаточности финансовых ресурсов для их финансирования.



Справочно: после предыдущих кризисов возобновление роста реального ВВП было более быстрым в 2010-2011 гг. После падения в 2009 году на 15,1% составило 4,1% и 5,4% соответственно; восстановление роста ВВП было более медленным в 2016-2017 гг.– на 2,4 и 2,5% соответственно (после падения в 2014-2015 гг. на 15,8%). Учитывая кризис в мировой экономике, выход Украины из кризиса более вероятен по сценарию 2016-2017 гг. (L-образный). О соответствующих ожиданиях свидетельствует консенсус-прогноз Минэкономики.



3. Рост номинального ВВП на 13,1% в 2021 году (с 3 985,5 млрд грн в 2020 г. до 4 505,9 млрд грн в 2021г.) при условии роста реального ВВП на 4,6% будет определять дефлятор ВВП на уровне 8,1%. Это близко к среднему значению между ростом потребительских и промышленных цен - 7,3% и 8,7% соответственно.



В 2022 и 2023 гг. рост номинального ВВП по прогнозу правительства составит 12,9% и 11,8% соответственно. При этом дефлятор ВВП составит 8,2% и 6,8% соответственно, что превышает прогнозируемый рост как потребительских, так и промышленных цен, что может иметь место в случае более быстрого роста цен в сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг.



4. Прогнозируемый правительством рост ИПЦ в 2021 году (7,3% - на конец года, 8,1% - в среднем за год) превышает ожидания других институтов (5,9% - по консенсус-прогнозу Минэкономики и по прогнозу МВФ; 5,5% - по прогнозу НБУ), а его возвращение к целевому коридору 5+/-1% ожидается лишь в 2023 году.



5. Ускорение роста экспорта с 2,9% в 2021 году до 6,4% в 2022г. и 8,2% в 2023 году, вероятно, опирается на предположение о восстановлении внешнего спроса. Наряду с тем прогноз МВФ (WEO, июнь 2020) по росту цен на неэнергетические товары в 2021 году является сравнительно более сдержанным (0,8% после 0,2% в 2020 году).



6. Равномерный рост импорта в 2021-2023 гг. более ускоренными темпами, чем экспорта (на 10,6% в 2021 г., 10,0% в 2022г. и 11,1% в 2023 г.), может не соответствовать ожиданиям относительно девальвации курса гривны (в 2021 году – 29,1 грн/долл. в среднем за год и 28.8 грн/долл. – на конец года).



Вероятно, рост импорта может быть более быстрым в 2021 году (учитывая низкую базу сравнения 2020 года), однако может замедлиться в 2022-2023 гг. Позитивные предположения в отношении увеличения импорта могут быть использованы при планировании бюджетных поступлений от таможни.



Богдан Данилишин, экс-министр экономики



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