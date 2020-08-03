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В надежде на "золото Полуботка". Какие зарплаты и цены сулит украинцам трехлетний прогноз от Шмыгаля

03.08.20 , Деловая столица
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Правительство Дениса Шмыгаля утвердило программу экономического и социального развития Украины на 2021-2023 гг. В ситуации, когда власть не знает дату завершения действующего карантина, такие документы читать забавно.

«Шмыгалевский бушель»

С забавного и начнем. В нашем распоряжении есть проект рассматриваемого на заседании правительства документа (сам прогноз официально еще не опубликован). Если читать его дословно в части прогноза мировых цен на сельскохозяйственное сырье, то в ближайшие несколько лет нас ждет эра аграрного золотого века. Выручка украинских аграрных компаний должна вырасти в десятки раз, а экспортный вал всей страны составить сотни миллиардов долларов. И все это обусловлено всего лишь одной цитатой из программы: «Цены на мировом рынке агропромышленной продукции в среднесрочном периоде будут расти. Так, среднегодовая цена на пшеницу в 2021-2023 гг. в среднем вырастет на 1,7% ежегодно до $205 за бушель в 2023 г., на кукурузу – соответственно на 2,8%, до $174 за бушель».

Противоречивый смысл фразы выдает темп роста – если Украина станет зерновым Кувейтом благодаря подорожанию зерна в мире в десятки раз, то почему такой низкий темп прироста? И здесь мы вплотную подходим к пренеприятнейшему открытию: аналитики Кабмина, видимо, перепутали бушель с привычными для нас тоннами. Как известно, бушель – это единица измерения сыпучих тел, в частности зерна, и применяется на западных товарных биржах. Например, на Чикагской бирже одна метрическая тонна кукурузы (зерно) составляет 39,3683 бушелей. То есть один бушель – это около 25 кг. Судя по сентябрьским фьючерсам, кукуруза котируется по цене $4,5 за бушель, или $177,15 за тонну. Последняя цифра весьма похожа на правительственный ценовой прогноз, если принять во внимание, что в Кабмине перепутали бушели с тоннами. Или ввели новую метрическую тонну в виде «шмыгалевского бушеля». Эта, казалось бы, мелочь говорит о качестве правительственного анализа лучше любых диаграмм и презентаций. Конечно, можно все списать на техническую ошибку, но это все равно, что перепутать тонну с баррелем. Еще больший конфуз в этой описке для тех, кто читал и не заметил. Если, конечно, читал.

Молодецкий оптимизм

А теперь перейдем к самому макроэкономическому прогнозу. В первую очередь хотелось бы отметить неуемный, можно сказать, молодецкий оптимизм нашего правительства по поводу восстановления мировой экономики и следом за ней – украинской. И здесь правительство попало в капкан своей методологической косности. Несколько лет назад, в рамках модернизации системы госфинансов, наш Минфин взял уверенный курс на составление трехлетних бюджетных планов вместо годового, календарного. Переход на «трехлетку» активно пропагандировало и правительство Алексея Гончарука. В соответствии с этой программой Минэкономики еще в бытность на посту главы правительства Гройсмана, предприняло попытку составления консенсусных прогнозных планов, а общий макроэкономический прогноз утверждался на заседании правительства. Большинство прогнозных оценок, как водится, попадало в молоко, и этому есть свои причины, даже без учета пандемии коронавируса.

Дело в том, что для составления трехлетних прогнозов (или традиционных «пятилеток», как в Китае), необходимо обладать более высоким, чем у нас, уровнем экономической сложности, чтобы возможные глобальные кризисы на стыке циклов экономической активности не разрушали общий тренд развития. Как показали исследования МВФ, развитые страны с высоким уровнем добавленной стоимости в национальном продукте и мощным третичным сектором услуг в период цикличной перезагрузки экономики через кризис, теряли в среднем 2-3%. А развивающиеся страны со слабым внутренним сектором услуг и низким уровнем добавленной стоимости в структуре ВВП падали в 2-3 раза глубже.

Украина же в период двух кризисов (2008 и 2014-2015 гг.) обваливалась в среднем на 15-16%, что объяснялось сырьевым характером ее экономики и недоразвитостью третичного сектора, куда кроме услуг входят также наука, образование и медицина. За последние годы сырьевой характер нашей экономической модели лишь усугубился и поэтому нынешняя экономика Украины и тот же курс гривни – производная от динамики мировых рынков сырья (металл, руда, зерно) и гадания о темпах роста нашего национального ВВП – это, по сути, отгадывание сырьевых глобальных трендов.

В противоположность гривне курсовая динамика доллара или евро является проекцией мирового спроса на ликвидность, в том числе в контексте накоплений и функции мировых денег (резервы). Здесь можно выстраивать аналитические модели с использованием инструментария технического анализа. А что касается сырьевых цен на ближайшие три года, прогнозировать не берется никто, если речь, конечно, не идет об очень приблизительных экстраполяциях. В качестве иллюстрации можно вспомнить недавнюю аварию на бразильском железорудном руднике, приведшую к большим человеческим жертвам. Накануне трагедии практически все аналитики прогнозировали цены на железную руду в пределах $60 (в среднем). Но сразу после аварии они резко взлетели до отметки $100+ (на фоне сырьевого дефицита). Затем к функционированию рудников были выдвинуты существенные экологические и социальные требования, что еще больше усугубило нехватку железорудного сырья на рынке. В результате владельцы украинских ГОКов и металлургических комбинатов сняли свой профит, который невозможно было прогнозировать. Похожая ситуация, правда, в сторону снижения цен, была зафиксирована этой весной, когда на фоне мировой пандемии коронавируса Саудовская Аравия и РФ не смогли подписать новый протокол о снижении добычи углеводородов.

Ситуация с пандемией коронавируса вообще спутала все аналитические карты – динамика мирового роста сейчас во многом зависит от ряда сложно прогнозируемых факторов. Есть риски новых волн заражения и усиления карантинных режимов по всему миру, неочевиден успеха очередных программ количественного расширения. Кроме того, на повестке дня новая холодная война между США и Китаем, которая станет геополитической реальностью как минимум ближайшего десятилетия. В этой связи многие международные финансовые организации перешли на ежеквартальную корректировку своих прогнозных показателей.

А значит и нашему Кабмину трехлетние прогнозы «взять бы и отменить…» Но нет: и вот перед нами документ, расписывающий мировую шахматную доску на ближайшие три года, в связи с чем, этот прогноз выглядит воистину эпически, если, конечно, не вспоминать бушели…

Из всех букв Кабмин выбирает V

На данный момент основной мировой экономический дискурс идет вокруг обсуждения возможных моделей глобального экономического восстановления. Что это будет?

V-образный рост, когда вслед за резким падением мировой экономики придет такое же динамичное восстановление по принципу поставленного на паузу роста, в формате которого карантин воспринимается просто как вырезанный во времени сегмент позитивной динамики. Расти экономика в 2021 г. будет реально еще и потому, что оценивать динамику будут по крайне низкой базе сравнения (2020-й).

W-рост, при котором восстановление будет чередоваться падением и т.д. (на фоне новых волн пандемии и карантинных ограничительных мер).

L-«рост», когда вслед за падением придет длительная стагнация с ловушкой средних доходов Эйхенгрина, так называемый боковой тренд развития. Технически это будет не полноценная рецессия, а просто долгий путь медленного развития с почти нулевыми темпами роста.

I-модель, то есть долгосрочная рецессия с падением всех базовых макроэкономических индикаторов.

Следует отметить, что на данный момент мейнстримной теорией является U-модель, при которой за падением в 2020-м придет период крайне медленного восстановления в 2021-2022 гг., при которых мировая экономика вернется к докризисному уровню в лучшем случае в 2023-м.

Очевидно, но невероятно: из всех упомянутых выше моделей наш Кабмин выбрал почему-то модель V-образного роста, которая сейчас практически не рассматривается в мировых базовых прогнозах.

Аналитики украинского правительства считают, что мировые сырьевые цены в 2021-2023 гг. будут уверенно расти: металл — на 3,7%, руда — на 0,1%, агропродукция – на 1,7% (пшеница) и 2,8% (кукуруза). Но это что касается нашего экспорта. В то же время вырастут и цены на сырьевой импорт, прежде всего энергетический: Brent подорожает на 4,6% до $48 (к 2023-му году), а газ – до $214 за тыс. куб. м. Росту спроса на углеводороды на рынке ЕС будут способствовать досрочное закрытие гронингенского месторождения природного газа в Нидерландах и снижение доли карбоновой энергетики в Чехии и Польше.

Хороший прогноз – готовимся к плохому

К чему стоит готовиться простому украинцу? К плохому. Упомянутые выше прогнозы по энергетическому импорту соотнесем с правительственным курсовым прогнозом.

В 2021 г. средний обменный курс гривни к американскому доллару составит более 29. В период 2022-2023 гг. он вплотную приблизится к отметке 30 (29,5-29,7). А теперь вспомним, что одно из ключевых требований МВФ к Украине (которое было акцептировано Киевом в меморандуме о сотрудничестве) – это полная либерализация договорных отношений в части обеспечения населения и предприятий теплокоммунэнерго природным газом, когда все украинцы будут переведены на прямые, так называемые «рыночные» договора с частными газовыми трейдерами, а «Нафтогаз» освобождается от обязательств ПСО и будет продавать газ коммерческим потребителям. Таким образом, государство полностью обрезает социальный страховочный трос и убирает ценовой зонтик, обрекая простых украинцев на покупку газа в режиме «бензоколонки» (вот только квартиру зимой не поставишь в гараж). С учетом правительственного прогноза рыночной цены на природный газ и курса доллара, стоимость ресурса для населения может вырасти до 12 тыс. грн за 1000 куб. м с соответствующим ростом производных тарифов (тепло, горячая вода). К примеру, плата за отопление в такой модели подскочит до 3-4 тыс. грн за одну Гкал и обогреть трехкомнатную квартиру обойдется в более 5 тыс. грн за месяц.

Правда, правительство обещает и резкий рост заработных плат: 13,6 тыс. грн в месяц (брутто) в 2021-м (+12,1% по сравнению с 2020-м) и 17,2 тыс. грн в 2023-м (+5-6% в период 2022-2023 гг.). И все это изобилие на фоне низкой инфляции в 6% (лишь в 2021 г. планируется ценовое ускорение до 8% и значительный выход из таргета НБУ) и крайне слабого роста производительности труда (2-4%). Видимо, правительство планирует найти «скарб Полуботка». При этом безработица сократится с 9,2% в 2021-м году до 8% в 2023-м.

Хотя такие прогнозы не должны особо никого удивлять. Ведь правительство, с одной стороны, обещает провести массовую распродажу госсобственности, с привлечением от приватизации $1 млрд в ближайшее время, а с другой – в макроэкономическом прогнозе зафиксирован рост прибыли госкомпаний с 911 млрд грн в 2021-м году до 1 172 млрд в 2023-м. Кто будет генерировать эти средства — пока не ясно.

Планов громадье

И о динамике ВВП. В правительственном прогнозе нас ждет резкий рост на 4,6% уже в 2021-м.

На низкой базе сравнения нынешнего года – вероятный сценарий. Но за счет чего будет обеспечен рост на 4,7% в 2023-м? Ведь база сравнения будет уже более чем докризисная: в 2021-м валютный эквивалент ВВП составит $154 млрд (с учетом прогнозного курса), а это больше, чем в 2019-м. А в 2023-м данный показатель и вовсе взлетит до $193 млрд, достигнув абсолютного исторического рекорда. То есть наша экономика якобы не только преодолеет тяжелое эхо кризисов 2008 г. и 2014-2015 гг., но и уверенно шагнет в светлое будущее. И все это почти исключительно на сырьевой составляющей роста, ведь удельный вес так называемой цифровой экономики вырастет к 2023-му до 5,2% (2019-й – 4,4%, что лишь на 0,86% больше, чем в 2015-м).

Примечательно удивительное несоответствие показателя условного дефлятора ВВП (рост валового продукта по сравнению с предыдущим годом): индекс составит 12-13%. И это при потребительской инфляции на уровне 6-8% и промышленной в пределах 7% (в среднем). Расчет делается на инфляционный импульс 2021-го (на уровне 8,1%), а также на относительно высокую динамику промышленных цен (8-8,7% в 2021-2022 гг.).

Последний показатель видимо обосновывается ростом мировых цен и девальвацией гривни до отметки 30. Хотя видимо, причина в ином: НБУ не таргетирует показатель промышленной инфляции и правительство может «играться» этим показателем для «надувания» номинального ВВП в своих прогнозах, не боясь получить затрещину от западных партнеров.

Очевидно, что все эти прогнозы слабо корреспондируются с оценками НБУ, от которого зависит и инфляция, и курс. Как заявил недавно заместитель Главы Нацбанка, отвечая на вопрос о правительственном желании инфляции «по 8»: даже таргет в 5% ИПЦ великоват, нужно меньше.

Интуитивно в правительстве понимают, что находясь на ярко выраженном неокейнсианском отрезке роста, причем на фоне необходимости проведения индустриализации 2.0. и привлечения капитальных инвестиций в размере 30% ВВП, высокий темп роста валового продукта на уровне 5%+ может быть обеспечен при средней потребительской и промышленной инфляции в 10% и соответствующем дефляторе ВВП в 15% (если грубо: 5% реальный рост экономики и 10% усредненная инфляция). В таком случае планы Кабмина реалистичны при условии кардинальной перезагрузки фискальной и регулятивной системы и активации инвестиционных стимулов (промышленная и инвестиционная политика государства). Но мы-то знаем, что всем этим планам суждена «корзинная» судьба, когда одним движением руки НБУ дефлятор роста ВВП будет помножен на ноль ради низкого инфляционного таргета и заветного леденца от МВФ.

Алексей Кущ


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