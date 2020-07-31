Призрачный рост. Куда заведут украинскую экономику четыре шага Шмыгаля Пока ситуация в Украине и в мире складывается так, что надеяться на существенный рост экономики попросту не приходится. Однако у премьера есть своей рецепт выход из кризиса.



План наступления



Кабинет Министров в среду, 29 июля, обновил макроэкономической прогноз, указав, что ВВП в 2021 г. вырастет на 4,6%, а в 2022 и 2023 гг. – на 4,3% и 4,7% соответственно. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, точками роста для украинской экономики будет промышленность и сельское хозяйство.



«Это развитие промышленности, поддержка национального производителя, в частности, в сфере машиностроения, оборонного заказа. Среди благоприятных факторов для нашей промышленности – это ожидание, что с четвертого квартала этого года начнется восстановление экономик в разных странах мира и это будет способствовать увеличению спроса на украинскую металлургию, то есть на экспорт украинских металлов», — сказал он.



«Второй аспект – это увеличение переработки в аграрном секторе. Чтобы наша аграрная отрасль развивалась в направлении «экспортируй не сырье, а готовый продукт», мы должны дать возможность аграриям создавать большую добавленную стоимость. Это польза для экономики, это развитие аграрного бизнеса, причем, не в сырьевой основе, а, собственно, на основе современных, высоких технологий. Поэтому прошу Министерство экономики и соответствующие департаменты работать над этим», – дал поручение премьер.



В итоге, глава Кабмина планирует, что экономический рост в Украине в ближайшие годы будет достигаться за счет:



- увеличения объемов промышленного производства, в частности машиностроения,

- увеличения доли переработки сельхозпродукции с более высокой добавленной стоимостью,

- повышения спроса на украинский металл на внешних рынках,

- увеличения внутреннего потребления на фоне улучшения потребительских настроений.



Не так быстро



Опрошенные «ДС» аналитики прохладно отнеслись к целям, намеченным премьером. Экономической эксперт Борис Кушнирук отметил, что в этом году украинская экономика может упасть на 8%, и тогда рост на 4% в следующем году даже не позволит выйти на показатель начала 2020-го.



При этом он отметил, что есть несколько факторов, которые могут кардинально спутать карты Денису Шмыгалю. В частности, если МВФ заморозит сотрудничество, то это приведет к остановке финансирования и со стороны Всемирного банка, а это может создать проблемы уже в этом году – падение экономики будет даже более значительным, чем 8%, и социально-экономическая ситуация еще более ухудшится. Борис Кушнирук считает вполне реалистичным сценарием, когда осенью Украина столкнется с социально-экономическим кризисом, а потом, возможно, и политическим. «Если все пойдет по этому сценарию, то ни о каком росте в следующем году говорить не приходится», — считает он.



Второй фактор, по мнению эксперта, внешний – все указывает на то, что в мире будет новая волна коронавируса, и мы не понимаем, будет ли третья или четвертая. Этот фактор, если он появится, нивелировать никак не удастся. «В следующем году мы можем столкнуться с проблемой, что мировая экономика из-за коронавируса не будет восстанавливаться… И мы не знаем, будет ли у нас возможность в следующем году для отскока с точки зрения внешних рынков», — отмечает Кушнирук.



В то же время Кушнирук пока не видит, что у правительства есть конкретная программа действий на случай, если эти прогнозы оправдаются. Так, программы по росту промышленного производства и увеличения доли переработанной продукции в агросекторе, даже если они появятся, не дают мгновенного результата в принципе. «Это программы, которые дадут эффект через 5-7-10 лет, и то, если начать заниматься этим прямо сегодня», — сказал он.



Эксперт отметил, что правительству, чтобы стимулировать рост экономики, нужно подходить к решению проблем комплексно. Например, до сих пор не решена проблема «Укрзализныци» — убыточные пассажирские перевозки перекрестно субсидируются за счет грузовых, что не позволяет ни повысить качество пассажирских, ни снизить тарифы на грузовые. В то же время снижение тарифов позволило бы стимулировать бизнес. Улучшение пассажирского сообщения повысило бы мобильность населения, что стало бы толчком для увеличения строительства более дешевого и доступного жилья в пригородах.



Сами должны постараться



Вопрос об увеличении доли переработанной сельскохозяйственной продукции, о которой говорил премьер, на самом деле, зависит не только от усилий правительства. Например, Украина – лидер по экспорту подсолнечного масла. Однако на экспорт идет сырое, не бутилированое масло, которое дает низкую добавленную стоимость. Необходимость создания украинскими производителями масла собственного бренда, с которым они могли бы конкурировать на внешних рынках, агроэксперты озвучивали еще несколько лет назад, однако с тех пор пожелания и советы бизнесу таковыми и остались – никто из украинских производителей не хочет выкладывать огромные суммы на создание и продвижение собственного бренда.



По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, без такого международного бренда невозможно обеспечить большие продажи готовой продукции. «Продать корабль кукурузы можно за пять минут, а вот продать корабль печенья можно только после того, как будет раскручен мировой бренд украинского производителя, а это стоит около $10-15 млрд», — отметил он.



Надежды на экономический рост за счет увеличения продаж металла также выглядят не очень обоснованными. В четвертом квартале 2020-го можно было бы ожидать роста продаж по причине ежегодного увеличения спроса на металл после летнего затишья. Однако, World Steel Association прогнозирует, что в этом году спрос на сталь в мире сократится на 6,4% по сравнению с 2019 г., рассказал Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center. По прогнозу World Steel Association, мировой рынок стали не восстановится и в 2021 г.



Не помогут росту экономики, по мнению Охрименко, и надежды на рост средней зарплаты, которая будет стимулировать потребительские настроения. «Карантин очень сильно ударил по доходам и сбережениям украинцев. Теперь нужны будут годы и годы, чтобы их доходы выросли до уровня 2019 г. Сейчас большая проблема с безработицей. И даже те, кто работают, не получают зарплату докарантинного уровня. Если поднять минимальную зарплату, бизнесу просто придется или сократить людей, или перевести их на оплату в «конверте», — считает он.



А как у людей



Иллюстрацией того, что нужно сделать в Украине для обеспечения экономического роста, может служить рассказ Алексея Тимофеева, соучредителя компании Trident Acquisitions Corp., который ранее работал СЕО в компании «Смарт-Холдинг». Сегодня он помогает инвесторам строить и развивать новое производство в Эстонии и рассказывает на своей странице в Facebook, какие условия для нового бизнеса предлагают власти этой страны.



Краткая характеристика его проекта – завод по производству водорастворимых фосфорных удобрений, инвестиции в первую очередь – 20 млн евро, и в перспективе могут быть утроены. Производство будет располагаться в промышленном парке в Нарве, рядом с балтийским портом, количество рабочих мест в первом модуле производства – всего 200.



По словам Алексея Тимофеева, этот проект получит грант от правительства в размере 1 млн евро, что позволит сократить сроки окупаемости и повысить рентабельность. Еще один грант – 100 тыс. евро – компания получит от Фонда содействия развитию предпринимательства на подключение к сетям. При этом подсоединение к водоснабжению, канализации, газу и оптоволоконной связи уже входит в стоимость приобретаемой земли, дорога к объекту и уличное освещение уже проведены. Подключение к электроэнергии стоит 100 тыс. евро за 1 МВт мощности (при необходимых 5 МВт).



«Согласование проекта управляющая компания промышленного парка берет на себя совместно с проектной организацией. Расчетный срок с момента покупки земельного участка до запуска завода, включая проектирование, стройку, монтаж оборудования и запуск линии — 1,5 года», — сказал Алексей Тимофеев. При этом разрешение на строительство промышленного объекта и потом – на ввод его в эксплуатацию – выдается за 2 недели, а все коммуникации – в электронном виде.



Также он указал, что налог на прибыль в Эстонии составляет 0%, и действует принцип налогообложения выведенного капитала. «Наши партнеры, которые работают в Эстонии 7 лет, не были в налоговой ни разу. И к ним никто не приходил. Все коммуникации – в электронном формате», — сказал он.



Бизнес имеет возможность получать дешевые кредиты, их стоимость в крупных скандинавских банках — 2-3% в евро. «Наш будущий сосед по промышленному парку, производственное предприятие среднего размера, которое работает в Эстонии с 2014г., кредитуется под 1% годовых», — рассказал Тимофеев. Однако в Эстонии бизнесу разрешено иметь счет в банке в любой стране ЕС без необходимости открывать его в местных финучреждениях. «Теперь ни для открытия компании, ни для квалификации инвестиции местный счет не нужен. В нашем случае это значит, что можно открывать счет в «родном» банке материнской компании-инвестора и работать. Это удобно, с учетом того, что банковский комплаенс – это отдельная эпопея и проходить его в новом банке лишний раз это потеря времени», — рассказал Тимофеев.



Упрощено, по его словам, и решение вопросов, связанных с возмещением НДС для экспортеров: «Это одна «галочка», которую надо поставить в электронной форме. Никаких вопросов, проверок и походов в налоговую, электронный формат отчетности это исключает».



По мнению Тимофеева, Украина, как объект для инвестирования, находится в неравной позиции по сравнению со странами, предоставляющими вот такие условия для инвесторов: «Контрольный вопрос: как и чем этого инвестора переманить в Украину? Это конкретная задача по конкретному проекту. Тест. И очень непростой. Будет ответ – будут и инвесторы».



Александр Суков

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