Безработица ушла в тень: сколько украинцев на самом деле потеряли работу из-за карантина По официальным данным за время карантина работу потеряли порядка 368 тысяч украинцев. Однако при оценке реальной ситуации на рынке труда эта цифра является условной нижней границей. По результатам социологических исследований, за время наиболее жестких ограничений безработными стали 2,8 млн человек. Еще 3,1 млн столкнулись со скрытой безработицей — отпуском за свой счет или сокращением уровня заработной платы, отмечают аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).



Delo.ua рассказывает, почему между официальными и неофициальными данными произошел такой разрыв, какие сферы пострадали сильнее всего и что делает государство, чтобы поддержать людей, столкнувшихся с трудностями с работой.



Кризис рынка труда



Исходя из официальных данных Государственной службы статистики (Госстата), количество людей, которые потеряли работу во время карантина, исчисляется сотнями тысяч. В то же время, исходя из данных социологических исследований, речь идет о миллионах украинцев.



В частности, репрезентативный социологический опрос, проведенный компанией Info Sapiens, показал, что на пике карантинных ограничений уровень занятости украинцев упал на 9 процентных пунктов — с 52% в марте до 43% украинцев. Если экстраполировать данные этого исследования на количество взрослого населения Украины, то его результаты означают, что без работы остались 2,8 млн украинцев, то есть 16% рабочей силы, отмечают аналитики ЦЭС.



По мнению экспертов, эта цифра может быть завышена из-за особенностей социологических опросов, поэтому считается верхней границей. В то же время, на основании данных Госстата, исследователи пришли к выводу, что за период наиболее жесткого карантина безработными стали порядка 368 тысяч украинцев (примерно 2% рабочей силы). Такую большой разрыв в количестве безработных аналитики объясняют разницей в данных, которыми оперируют Госстат и социологи. По предположению аналитиков ЦЭС, наиболее реальная цифра находится где-то посередине.



Еще один показатель, на который обращают внимание авторы исследования, — скрытая безработица. Речь идет о людях, которые работали лишь частично или были отправлены в долгосрочный неоплачиваемый отпуск, хотя фактически считались трудоустроенными. По оценкам аналитиков ЦЭС, основанных на данных социологических исследований, на пике карантина скрытая безработица задела 3,1 млн украинцев или 17% от рабочей силы.



Официальная статистика скрытую безработицу не учитывает. Однако этот показатель имеет большое значение, уверены эксперты ЦЭС, поскольку ситуация с людьми в таком состоянии может развиваться по-разному: они со временем могут вернуться к работе, а могут быть уволены.



"Даже если реальное количество увольнений было ближе к нижней границе, эти увольнения были сконцентрированы среди определенных отраслей и среди людей, которые работают в тени. В большей степени это менее обеспеченные люди, у которых нет "подушки безопасности" на случай увольнения", — отмечается в исследовании ЦЭС.



Какие отрасли пострадали сильнее



На основании анализа данных Государственной службы занятости и сайтов по трудоустройству, аналитики ЦЭС пришли к выводу, что во время жесткого карантина количество вакансий сократилось до 40-60% от докризисного уровня.



Больше всего коронакризис повлиял на сферы, которые попали под карантинный запрет: отельно-ресторанный бизнес и розничную торговлю. В частности, на сайтах rabota.ua и work.ua, данные которых анализировали эксперты ЦЭС, на пике карантина количество вакансий в отельно-ресторанной сфере составляло только 17% от докарантинных показателей. Сокращения количества вакансий в базе Государственной службы занятости было меньшим, и составило 58% от их докарантинного количества.



В самый сложный период ситуация с работой в сфере розничной торговли была похожей: по данным сайтов для поиска работы, количество вакансий составляло 37-40% от докарантинного количества, хотя данные службы занятости тоже показывали меньшее падение.



Кроме того, одной из отраслей, которые пострадали серьезнее всего, стала финансовая и банковская сфера, хотя ее деятельность не подпадала под карантинные запреты. В частности, количество вакансий в этом сегменте уменьшилось на 29% по данным rabota.ua, 39% по данным work.ua и на 54% по данным Государственного центра занятости. Эксперты объясняют это страхом перед кризисом и вероятным прекращением набора людей на должности, предполагающие ежедневный контакт с людьми (например, кассиров или операционистов).



Количество вакансий в сфере сельского хозяйства и промышленности уменьшилось не так сильно. Деятельность этих отраслей тоже не подпадала под карантинные ограничения, но компании все же сократили поиск сотрудников. В сельском хозяйстве количество вакансий составляло 71% от докарантинного уровня по данным службы занятости, 51% — по данным rabota.ua и 63% по данным work.ua. В сфере промышленности эти показатели составляли 64%, 44% и 49% соответственно.



Адаптивный карантин улучшил положение дел



После введения в стране адаптивного карантина, и, особенно, в последние недели компании во всех секторах активизировали поиск новых сотрудников. Наиболее быстрым стало восстановление в секторах, которые из-за ограничений пострадали сильнее всего. По последним данным, как отмечают аналитики ЦЭС, количество вакансий в отельно-ресторанном бизнесе составило 64-84% от докарантинного уровня, а в розничной торговле — 80 — 101%. Это указывает на то, что основной причиной трудностей в этих сферах стало именно введение ограничений на их работу, отмечают авторы исследования. После послабления карантина количество вакансий в них стремительно возвращается в норму.



Количество предложений в сфере промышленности составило 76-106% от докарантинного уровня, а в сельськом хозяйстве — 65-90%. По мнению аналитиков, больше всего на эти отрасли повлияла остановка работы общественного транспорта и продуктовых рынков. После ее восстановления ситуация с вакансиями также улучшилась.



Медленнее всего к докарантинному уровню по поиску сотрудников возвращаются компании в сфере банков и финансов. По последним данным, количество вакансий в этой сфере составило 55% по данным службы занятости, 63% по данным rabota.ua и 60% по данным work.ua. Как отмечают аналитики, это указывает на то, что приостановка поиска сотрудников была связана не только с карантинными ограничениями, но и с экономической неопределенностью.



Государственная поддержка



Карантин изменил и условия государственной поддержки нетрудоустроенных украинцев. В частности, подать заявление о регистрации в центре занятости и получения помощи по безработице теперь можно дистанционно, через электронную почту учреждения или портал государственных услуг "Дія".



Финансовая помощь тем, кто стал на учет в центре занятости, теперь назначается с первого дня после получения статуса безработного. Это же касается и тех, кто в период карантина уволился с работы по собственному желанию. Кроме того, на период ограничений и в течение 30 дней после его завершения, минимальный размер помощи был увеличен с 650 грн до 1000 грн.



Кроме того, государство запустило программу помощи по частичной безработице малому и среднему бизнесу на период карантина. Речь идет о невозвратной компенсации работодателям выплат зарплаты сотрудникам, которые вынужденно работают меньше, чем до карантина. Это позволяет компаниям не увольнять сотрудников, а выплачивать им по крайней мере урезанную зарплату.



По состоянию на 14 июля, такие выплаты получили 326 тысяч сотрудников. Из них более 153 тысяч — физлица-предприниматели, сообщили в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Кроме того, в ведомстве отметили, что ситуация на рынке труда стабилизировалась. По официальным данным, в течение почти месяца количество украинцев, ищущих работу, не превышало отметку в почти 517 тысяч (432, 9 тысяч человек получают помощь по безработице). Впрочем, речь идет лишь о тех людях, которые обращаются в центры занятости и о тех работодателях, которые просят помощь у государства. Таким образом, эти цифры отображают только нижнюю границу оценки состояния рынка труда.



В целом, как отмечают аналитики ЦЭС, снятие жестких карантинных ограничений помогло рынку труда начать восстанавливаться. Более того, активизировался не только процесс поиска сотрудников компаниями, но и активность самих соискателей. Однако в случае второй волны пандемии и введения новых ограничений рынок труда опять может ждать кризис.



Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что количество безработных в Украине перестало расти. При этом падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор.



Дарья Нинько



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