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Обогащение без размещения

30.07.20 , Коммерсант
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Ожидавшееся решение об IPO Быстринского ГОКа в этом году вновь не будет принято. Главная причина — разногласия между «Норникелем» и «Русалом», который настаивает на сохранении актива в составе ГМК. Тем временем ГОК готовится в третьем квартале выйти на полную мощность, а его финансовые показатели улучшаются, в том числе из-за роста цены на золото. По данным “Ъ”, в 2021 году ГОК может впервые выплатить дивиденды, что особенно важно для китайских акционеров, которые исторически настаивали на IPO, пишет газета "Коммерсант".

«Норникель» не рассматривает возможности проведения IPO Быстринского ГОКа в 2020 году, в третьем квартале которого комбинат должен выйти на проектную мощность, сообщают три источника “Ъ”, знакомых с ситуацией. Один из них утверждает, что такое решение принято из-за традиционных разногласий с «Русалом», который выступает за сохранение актива в составе ГМК. В «Русале» не ответили на запрос “Ъ”. Также, отмечают источники “Ъ”, кризис, связанный с разливом топлива под Норильском, делает этот вопрос для «Норникеля» сейчас неактуальным.

Источник “Ъ” в «Интерросе» Владимира Потанина подтвердил, что IPO в этом году не состоится и сроки принятия решения о нем неясны. «Консультации между акционерами продолжаются, окончательное решение пока что не принято»,— отметил собеседник “Ъ”.

По словам другого собеседника “Ъ”, в 2021 году ГОК может начать выплату дивидендов. В «Норникеле» и «Интерросе» отказались от комментариев.

Быстринский ГОК построен в 2017 году в труднодоступной части Забайкалья. Проектная мощность составляет 10 млн тонн руды в год. К 2020 году ГОК должен произвести 55–65 тыс. тонн меди, 220–240 тыс. унций золота и 1,5–1,7 тыс. тонн железорудного концентрата. Золотосодержащий концентрат отправляется на обогатительные мощности «Норникеля» в Заполярный филиал. Рынки сбыта для железорудного и медного концентрата — Россия и КНР, а также потенциально Япония и Южная Корея.

ГОК имеет трех совладельцев. «Норникель» владеет пакетом 50,01%, инвестировав в него около $1,5 млрд. У входящего в «Интеррос» Владимира Потанина CIS Natural Resources — 36,66%. Группа ЕСН Григория Березкина в январе продала свою долю в этом фонде господину Потанину из-за неясных перспектив IPO. Китайский Highland Fund владеет 13,33%. Китайские акционеры также были заинтересованы в IPO, но юридически обязывающих соглашений с другими акционерами на этот счет нет.

В ноябре 2019 года Владимир Потанин говорил, что решение о проведении IPO будет приниматься в третьем квартале 2020 года после выхода ГОКа на полную мощность. По оценкам «Норникеля», в результате годовая EBITDA Быcтринского ГОКа должна вырасти до $470 млн с $85 млн в 2018 году и $349 млн в 2019 году. По итогам шести месяцев 2020 года ГОК увеличил производство меди в концентрате на 49%, до 30 тыс. тонн, золота — на 31%, до 114 тыс. тройских унций, а железорудного концентрата — на 73%, до 872 тыс. тонн.

Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка подчеркивает, что Быстринский ГОК остается интересным для инвесторов. Актив географически близок к Китаю, куда ведутся поставки производимого концентрата, а вся необходимая инфраструктура уже построена. Кроме того, рыночные перспективы золота, которое обновляет ценовые рекорды, очевидны: альтернативы ему в качестве защитного инструмента практически нет.

Евгений Зайнуллин

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