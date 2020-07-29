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Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо: прогноз на август

29.07.20 , Апостроф
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В Украине дорожают нефтепродукты. Этому, в частности, способствуют возросшие котировки нефти и девальвация гривны. Журналист "Апострофа" Виктор Авдеенко выяснял, какие цены на бензин, дизельное топливо и автогаз украинцы увидят на АЗС в августе.

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ продолжают незначительно расти.

В мае-июне цены нефтепродуктов на автозаправках практически не менялись, но в июле бензины и дизельное топливо начали дорожать. Так, средняя цена бензина А-95 за текущий месяц выросла примерно с 22 гривен/литр до почти 22,9 гривны/литр. Дизельное топливо подорожало приблизительно с 21,5 гривны/литр до 22,3 гривны/литр.

Ситуация с автогазом несколько иная: в рознице он начал дорожать еще в середине мая – примерно с 8,3 гривны/литр до 11,7 гривны/литр.

Таким образом, по состоянию на 28 июля, средняя по Украине розничная цена одного литра бензина А-95 составляла 22,87 гривны, дизельного топлива – 22,3 гривны, сжиженного газа – 11,73 гривны.

Беда не приходит одна

Как рассказал "Апострофу" аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, сейчас в Украине сезон повышенного потребления топлива. В частности, это обусловлено проведением сельскохозяйственных работ, что, в первую очередь, касается дизельного топлива.

Но есть и другие факторы, которые влияют на ценообразование, это – нефтяные котировки и валютный курс, поскольку значительная часть топлива закупается за рубежом.

"Котировки на нефть и нефтепродукты находятся на относительно высоком для этого года уровне – нефть на уровне 41-43 долларов/баррель, нефтепродукты, соответственно – выше 500 долларов/тонна. В сравнении с провалом в апреле-мае – это высокие значения, - отметил Сиренко. – Что касается курса, то гривна потеряла 50-80 копеек по отношению к доллару и евро, то есть к тем валютам, в которых закупается топливо. Результат мы видим на заправках".

По словам эксперта, многие крупные сети за последние две недели подняли цены на бензин и дизтопливо в среднем на 50 копеек на литре.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также винит в росте цен нефтяные котировки и курс доллара. "Беда не приходит одна – оба эти фактора сегодня работают на повышение цены", - сказал он в комментарии изданию.

Эксперт напомнил, что в апреле цена нефти опускалась до 13-15 долларов/баррель, но уже в мае она была на уровне 30 долларов, в конце июня – 40 долларов, и сейчас котировки подползли к 45 долларам/баррель: "Рост цены – в три раза. Пропорциональна и динамика цен на нефтепродукты".

При этом, по его словам, все это время цены на заправках на бензин и дизельное топливо не менялись. "Происходило это из-за того, что был запас по марже, второе – на рынке до сих пор есть запас дешевого топлива, которое было закуплено в апреле-мае-июне", - пояснил он.

Что касается сжиженного газа, то, как было отмечено выше, ситуация с ним немного отличается.

Александр Сиренко напомнил, что ценовое дно по автогазу было достигнуто в апреле, в разгар коронавирусного карантина. По его словам, тогда оптовые цены упали беспрецедентно за многие годы - до 100 долларов/тонна на границе с Беларусью и Польшей, сейчас же цена составляет около 400 долларов/тонна. "Розничная цена тоже опускалась, и локальные сети продавали чуть ли не по 6 гривен/литр, а сейчас значения - на уровне 11-12 гривен/литр".

В ожидании роста

Что будет с ценами дальше? Эксперты на сегодня не видят оснований для их снижения. При этом, скорее всего, они будут и дальше расти.

Причины все те же - нефтяные котировки и валютный курс.

"Изменения на валютном рынке (в сторону снижения) могут остановить рост цен" - говорит Александр Сиренко.

На самом деле, в последние дни курс доллара к гривне немного снизился, однако непонятно, что с ним будет в августе. "Долгое время мы не обращали внимания на валютный курс, потому что он был стабилен, и смотрели только на нефтяной рынок. Сейчас там стабильно дорого, но валюта дает о себе знать все сильнее и сильнее", - отметил эксперт.

Цены на нефть в последнее время, кстати, также незначительно снижаются, причиной чему - ухудшение ситуации с эпидемией коронавируса и, как следствие, - опасения дальнейшего спада мировой экономики. Но и здесь с уверенностью ничего сказать нельзя.

По словам Сергея Куюна, каждая гривна в валютном курсе – это 80 копеек на литре. "Если будет доллар по 30 гривен, тогда мы получим на стелах плюс 2,5 гривны (на литре бензина и дизтоплива). Если цена на нефть остановится на 45 долларах/баррель, то при курсе 30 гривен/доллар будем иметь, как минимум, плюс 3,5 гривны на литре", - сказал он.

Но, даже если курс не уйдет слишком далеко вверх, цены на топливо все равно продолжат рост: "Потенциал сохраняется за счет замены запасов на более дорогие текущие поставки – это плюс одна гривна с хвостиком к текущим ценам. При этом валютный фактор еще не отыграл свое – если курс будет 28 гривен/доллар, это будет плюс 80 копеек, соответственно, плюс 2 гривны мы имеет потенциал роста в течение примерно ближайших двух недель".

Тенденция роста цен актуальна и для автогаза.

Аналитик консалтинговой компании "А-95" Артем Куюн не исключает, что в августе может образоваться незначительный дефицит ресурса. В частности, из-за вспышки коронавируса в Казахстане (о которой молчат местные СМИ), есть угроза срыва поставок из этой страны.

По его словам, цены на сжиженный газ могут вырасти до 14 гривен/литр, хотя, это, все же, негативный сценарий.

"Если дефицит и будет, то небольшого масштаба и небольшой продолжительности. Поэтому в позитивном сценарии на ближайшие две недели есть потенциал роста в пределах 60-70 копеек/литр", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".

Виктор Авдеенко

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