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Кто продает газ Украине? 30 импортеров топлива

29.07.20 , БизнесЦензор
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Импорт газа в Украину за полгода значительно вырос – до более чем 7 млрд куб м газа. При этом таможенное оформление прошло только 3,74 млрд куб м газа.

Председатель оператора ГТС Сергей Макогон такую разницу объясняет тем, что примерно половина импортированного газа была закачана трейдерами в ПХГ на хранение без таможенной очистки.

Речь идет, в том числе, и о газе, который трейдеры в режиме таможенного склада (без таможенного оформления) закачали на хранение в 2019 году.

"Зима 2019-2020 была очень теплая. Соответственно, этот газ не отобрали из ПХГ и не использовали. Дальше пошли карантинные меры из-за COVID-19, остановилась промышленность, еще больше упало потребление… Сейчас ПХГ в Европе забиты под 100%. Газ некуда девать. Поэтому европейские трейдеры заводят его в наши ПХГ (ими оперирует Укртрансгаз, входящий в Нафтогаз – БЦ). Наши ПХГ более дешевые, чем в Европе", - объяснил Макогон в интервью БЦ.

Раньше, чтобы завести газ импортный газ из Европы в ПХГ Украины в режиме таможенного склада, трейдерам нужно было платить полный тариф за вход в газотранспортную систему.

Чтобы поднять спрос на украинские подземные хранилища оператор ввел дисконтированный тариф для тех, кто использует ПХГ в режиме склада. Но если трейдер захочет продать газ, закачанный в режиме склада в украинские хранилища, внутри Украины, то ему придется заплатить полный тариф, НДС и растаможить газ.

На данный момент в ПХГ Украины находится больше 21 млрд куб м газа. По прогнозам Макогона, при сохранении объемов закачки около 70 млн кубов в сутки, перед отопительным сезоном в газовых хранилищах будет 25-26 млрд куб м газа.

БизнесЦенозор проанализировал данные таможни (без учета поставок 1-15 января) по импорту газа и составил рейтинги импортёров и получателей.

Импортеры газа в Украину в первой половине 2020 года

В январе-феврале импортеры газа из Европы в Украину провели через таможню 3,74 млрд куб м газа.

Речь идет о газе, который был поставлен как в 2019 году, но не был растаможен и находился в подземных хранилищах "Укртрансгаза" так и о топливе, которое было поставлено в 2020 году и сразу растаможено.

В целом импортный газ в январе-июне через украинскую таможню провело более 30 международных трейдеров.

80% поставленного и растаможенного газа пришлось на первую десятку компаний. Среди них:

Швейцарские трейдере AXPO и DXT с объемами поставок 519 и 493 млн куб м газа соответственно.

Еще один швейцарский поставщик – компания FILADA импортировала и провела через таможню 462 млн куб м газа.

Европейская компания украинского трейдера ERU Management поставила 408 млн куб м.

Компании UNIPER и GHG Emissions Traders And Consultants импортировали по 240 млн куб м.

Кто поставлял газ НАК "Нафтогаз Украины"

В течении шести месяцев 2020 года в адрес НАК "Нафтогаз Украины" было поставлено 523 млн куб м газа, в том числе и 78 млн куб м газа, которые были закачаны импортёрами в украинские ПХГ в декабре 2019 года, но прошли растаможку в январе текущего года.

Этот газ поставляли три трейдера: Axpo, DXT Commodities, ENGIE и RWE.

Прямой импорт компания осуществляла в феврале-апреле 2020 года. Речь идет о 445 млн куб м газа по средней цене $223 за кубометр топлива. Этот средний показатель цены, по которой НАК импортировал газ за указанный период, сильно превышают среднюю цену, по которой импортеры завозили газ в Украину в феврале-апреле. По данным БЦ, средняя цена импортированного и растаможенного феврале-апреле газа составила $145 за тыс. куб м.

Сколько газа из Европы купили частные компании

В течение января-июня импортный газ из Европы, который прошел через таможню, получали примерно 40 компаний. Без учета объема НАК "Нафтогаза", они купили у европейцев 3,2 млрд куб м газа.

Таким образом, частные импортеры обогнали государственную компанию по объемам поставок газа по реверсу, в том числе и по виртуальному (купленный европейцами у РФ газ перепродавался сразу в Украине без физического захода в территорию ЕС).

На первую пятерку крупнейших частных импортеров пришлось 70% всего поставленного из ЕС газа.

Как и по итогам 2019 года, самым крупным частным импортером газа стала компания "Евроэнерготрейд", которую участники рынка связывают компанию с Юрием Дубинским. Этот бизнесмен - бывший соратник Александра Онищенко, подозреваемого в Украине в "газовых схемах" и которому Германии отказала в убежище.

Компания зарегистрирована в Черкассах и записана на физлиц:Леонида Андрущака, Руслана Щерстюка и Георгия Сахаровна.

Эру Трейдинг американца Дейла Перри и Ярослава Мудрого импортировало 702 млн куб м газа. Компания покупала газ как у аффилированной структуры - ERU Management, которая поставила 408 млн куб м, и у - других трейдеров.

Торговый дом "Сокар Украина" импортировал 427 млн куб м газа. "Сокар Украина" - дочка одноименной азербайджанской государственной компании. В Украине компания управляет сетью АЗС.

ООО "Газ Ком Трейд" Александра Кривенко импортировало 263 млн куб м газа.

Малоизвестно ООО "Ю.Комодитиз", которое ранее не поставляло импортный газ, получило из Европы 121 млн куб газа. Компания записана на Ярослава Вербовского.

Входящая в международную группу Axpo - ООО "Акспо Украина" импортировала 96 млн куб м газа. Практически все объемы, кроме 18 млн кубов от польской PGNiG, компания получала от материнской структуры.

Юрий Винничук

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