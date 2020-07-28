Странная помощь. Сколько заплатит Украина за 1,2 млрд евро от ЕС Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после визита в Брюссель сообщил украинцам новость: Киев получит еще один кредит – 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. «Подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией… Благодарю европейских партнеров за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и он направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан», — сказал он.



По словам главы правительства, 1,2 млрд евро для Украины – это крупнейший транш Еврокомиссии в рамках «исключительной» программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.



Однако за такой «пряник» украинскому премьеру пришлось кое-чем пожертвовать.



Промышленная независимость



Наверное самая большая уступка европейцам — это обещание пересмотреть ко второму чтению законопроект №3739 «О внесении изменений в Закону Украины «О публичных закупках», который был принят Верховной Радой в первом чтении 21 июля.



Этот документ предусматривает, что с 1 января 2021 г. при проведении государственных (и муниципальных) закупок через систему ProZorro в тендерах смогут участвовать только те компании, в продукция которых хотя бы на 25-40% (в зависимости от товара) произведена в Украине. Под это требование попадает продукция трех секторов промышленности: наземного транспорта (троллейбусы, автобусы, трамваи, локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны), коммунальная и специальная техника (экскаваторы и снегоуборочные машины) и энергетическое оборудование (турбины, компрессоры, насосы). Всего требование локализации будет применяться к 88 видам промышленной продукции.



За счет этого законопроекта планировалось загрузить заказами украинские машиностроительные предприятия и стимулировать иностранные компании переводить производство в Украину или закупать здесь часть комплектующих.



Однако данная законодательная инициатива вызвала недовольство наших европейских партнеров – они увидели в ней угрозу для своих товаров, которые продают на украинском рынке. Ведь без обязательной доли украинских комплектующих европейские производители просто не смогут участвовать в тендерах.



Денис Шмыгаль, приехав в Броюссель, и получив «крупнейший кредит», тут же смягчился, и заявил, что законопроект о локализации не соответствует ряду параметров Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По его словам, позиция Кабмина состоит в том, что не может идти речь о жесткой локализации, а лишь об использовании неценовых критериев в размере 30% при проведении государственных закупок, которые будут давать некие преференции для товаров, имеющих составляющую украинского производства.



Четкой и детальной формулы того, как будет работать предложение премьера на практике, пока нет. Но уже понятно, что условия, предложенные Шмыгалем, вполне удовлетворили европейцев, выдавших ему кредит в размере 1,2 млрд евро. «Я приветствую гарантии, которые я получил от премьер-министра, что правительство будет работать над этим вопросом с тем, чтобы гарантировать, что любые поправки в этот законопроект будут соответствовать соглашениям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации», — сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после переговоров с украинским премьером.



Но соответствуют ли такие договоренности национальным интересам Украины?



Цена вопроса



По результатам экономико-математического моделирования, проведенного авторами законодательной инициативы с использованием модели межотраслевого баланса и прикладной модели общего равновесия в экономике, автоматизированной в системе GTAP (Global Trade Analyses Project), установлено, что внедрение условия локализации при публичных закупках продукции машиностроения поспособствует ускорению темпов роста ВВП Украины на 3,9% в среднесрочной перспективе. При этом будет сохранен существующий уровень занятости в соответствующих отраслях и созданы 62,5 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, объемы налоговых поступлений в бюджет вырастут на 8,17%. Еще и удастся улучить торговый баланс, избежав роста импорта товаров, работ и услуг на 13,2% (около $8,4 млрд).



Один из разработчиков законопроекта о локализации Игорь Гужва, доктор экономических наук, эксперт CMD-Ukraine, считает, что премьер легко сдался на милость европейцам. «Будем называть вещи своими именами – он «прогнулся» перед ЕС и показал гибкость в отношении этого законопроекта. Евросоюзу по коммерческой дипломатии нужно поставить 5+. Их интерес понятен – они рассматривают нас, как рынок сбыта своей продукции, поэтому они будут предпринимать все меры, чтобы мы это не сделали и сохранить статус-кво их присутствия на нашем рынке. Но если мы пересмотрим законопроект так, чтобы он был им удобен, то вся идея будет нивелирована», — сказал он.



По словам Гужвы, не зная всех деталей уступок, на которые пошел премьер в отношении законопроекта о локализации, сложно подсчитать, насколько снизится его эффект для украинской экономики. Однако здесь работает простое правило. «1,2 млрд евро – это же кредит, который еще нужно будет отдать. Куда эти 1,2 млрд евро пойдут и за счет чего вы их отдадите? Кредит 1,2 млрд евро для нас важен, но если его сопоставлять с эффектом локализации для экономики Украины, то последний в несколько раз выше, он устойчивый, и эти деньги не нужно никому возвращать. Если говорить языком притчи, то 1,2 млрд евро – это рыба, которой можно наесться один раз, а эффект локализации – это удочка, на которую такую рыбу можно будет ловить еще много лет», — сказал он.



Гужва отметил, что законопроект о локализации вводит жесткое требование – для участия в тендере продукция должна иметь определенный процент локализации. А далее уже производители, которые подпадают под это условие, конкурируют ценой



Если же в законопроект будет введена какая-то сложная формула, то это будет очень коррупциогенным вариантом. Когда есть такие-то нечетко прописанные правила, это сразу же дает пространство для манипуляций и приводит к коррупции. «Подобные формулы – тонкая материя, которую очень сложно администрировать. Подобное работает в США, но там уровень администрирования выше. Нам, чтобы создать такой уровень администрирования, нужно потратить много лет», — сказал он.



По словам Гужвы, украинская сторона в переговорах с ЕС должна была бы выступить единым фронтом и не сдавать так просто свои позиции. Нужно снять раздражитель – европейский бизнес, который переживает за рынок сбыта. Например, есть конфедерация европейского бизнеса Business Europe. Нужно ехать туда целой делегацией в составе правительства, Федерации работодателей Украины, Ассоциации машиностроения и другие объединений, и объяснять европейским производителям, что мы хотим этим законом не только решить свои проблемы занятости, модернизации производства, обновления основных фондов, но и приглашаем их к сотрудничеству, создавая в Украине производства, которые своей продукцией будут конкурировать с поставщиками из третьих стран.



«Нам нужны эффективные коммуникации и политическая воля. Потому что европейцы нас сейчас будут «заговаривать», и они могут нас так «заговорить», что законопроект не попадет даже на второе чтение. Они нам будут рассказывать о кредитах, но для нас цена вопроса намного выше – это наша экономика и занятость наших людей», — сказал он.



Благими намерениями…



Впрочем, Шмыгаль раздал в Брюсселе и другие обещания. Дело в том, что для получения первого транша от ЕС в 600 млрд евро не нужно выполнять формально прописанных условий, а вот следующие 600 млрд нам перечислят только после того, как сделаем "домашнее задание". Для этого стороны даже подписали меморандум. Среди условий, подлежащих выполнению — повышение прозрачности медицинских закупок, реформа налоговой и таможенной администраций, усиление независимости и эффективности судебной власти, рост прозрачности системы государственного управления, а также принятие в первом чтении законопроекта о создании органа по расследованию серьезных экономических и финансовых преступлений. Здесь кроются угрозы, как минимум две.



Реформа судебной власти и принятие в первом чтении законопроекта о создании органа по расследованию серьезных экономических преступлений, скорее всего, будут иметь негативные последствия. Как ни удивительно, такие «благие инициативы» могут дать зеленый свет «зеленой» команде по усилению своего влияния и выстелить Украине дорогу в авторитарный ад.



Так, визии по реформирование судебной системы в реальности конвертируются в конкретные нормы, принимаемые парламентским большинством. Не секрет, что любая власть у нас стремится усилить контроль над судами, а при нынешних политических раскладах – еще и может это сделать под удобным предлогом выполнения требований ЕС.



Кстати, в Верховной Раде уже зарегистрирован президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления". По сути это новая попытка власти поставить судебную систему под свой полный контроль, после того как принятые прошлой осенью законодательные нормы о ликвидации Верховного суда Украины и об изменении количественного состава Верховного суда были признаны неконституционными.



Как писала «ДС» новый законопроект предлагает возложить функцию установления количества судей в любых судах, в т. ч. в Верховном суде, на Высший совет правосудия (по представлению Государственной судебной администрации). То есть верховные судьи будут постепенно выходить на пенсию (или сразу уходить в мир иной) — и их число банальными решениями ВСП, без всяких законов, будет уменьшаться до нуля. Так Зеленский собрался покончить с органом, который в 2017-м был создан посредством очень даже серьезного конкурса при участии и под надзором западных партнеров (кстати, это было одним из важнейших обязательств Украины перед кредиторами — международными финансовыми организациями). Некарманный судебный орган Зеленскому не просто не нужен — он ему крайне мешает.

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Не менее предсказуемы и перспективы нового органа по расследованию экономических преступлений. Законопроект о его создании 3087-д авторства «слуг» уже лежит в Верховной Раде. Если его примут, в Украине появится Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), которое возьмет на себя функции налоговой милиции, СБУ и Национальной полиции по расследованию экономических преступлений. С политической точки зрения, самое интересное здесь то, что директора БЭБ будет назначать президент Украины по предложению конкурсной комиссии, в которой треть кандидатов будут от главы государства, треть – от парламентских комитетов и треть – от Кабмина. Несложно предвидеть, что Владимиру Зеленскому будет легко поставить во главе БЭБ своего человека. Как писала «ДС», эксперты считают плохим сигналом, что в данной конкурсной комиссии не предусмотрено участие ни представителей общественности, ни международных институтов.



Вишенка на торте



И наконец еще одна новость для тех, кто сомневался, прогнулось ли наше правительство перед европейскими партнерами. Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады для ратификации упомянутого выше меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи от ЕС. Если парламентарии согласятся и свяжут страну обязательствами, то получится, что мы снова в обмен на деньги, которые все равно нужно будет отдавать, можем променять свою промышленную независимость (напомним, +3,9% ВВП, почти 5 млрд евро), которая значительно превышает предложенный кредит в 1,2 млрд евро, а также берем на себя дополнительные политические риски.



Сергей Танин



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