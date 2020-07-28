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Рынок топлива: цены "прорвало", эксперты прогнозируют значительное подорожание

28.07.20 , Сегодня
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Накопившийся потенциал подорожания бензина и дизтоплива, о котором говорили специалисты по рынку нефтепродуктов, в полной мере начал реализовываться на минувшей неделе. Рынок, как говорится, прорвало: цены резко рванули ввверх, темп их роста, по сравнению с минувшей неделей, ускорился втрое. Мы выяснили, где сейчас в Украине можно дешевле заправиться.

О ситуации на топливном рынке узнавайте также на сайте "Сегодня" в материале: "Переломная неделя: когда перестанут дорожать бензин, ДТ и автогаз".

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Тренд на повышение стоимости топлива, начавшийся месяц назад, снова показал себя в полной мере: по бензинам и дизтопливу цены выросли в среднем почти на 30 коп./л. А в отдельных регионах – на 50 и более коп./л. Газ тоже подорожал, но меньше – на 12 коп./л. Неделю назад рост цен на газ был до 50 коп./л.

В Киеве и области темпы подорожания были выше средних – около 50 коп./л.

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по всем видам топлива, кроме автогаза.

А-92 разброс цен увеличился до 18,2% (3,70 грн/л, плюс 29 коп./л), было 16,9%, по А-95 – увеличился до 16,5% (3,53 грн/л, плюс 25 коп./л), было 15,5%, по дизелю увеличился до 15,5% (3,25 грн/л, плюс 24 коп./л), было 14,5%. По автогазу разброс цен уменьшился до 8,9% (0,99 грн/л, минус 3 коп./л), было 9,1%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,82 грн/л (удорожание на 28 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,06 грн/л (удорожание на 45 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,36 грн/л (удорожание на 16 коп./л).

В Луганской области цена литра А-92 уже перевалила за 24 грн, в то время как в большинстве областей цены в коридоре 22,60-23 грн/л, а в Сумской и Черниговской им еще можно заправиться дешевле 21 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 22,80 грн/л (плюс 39 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 22,87 грн/л (удорожание на 29 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,89 грн/л (удорожание на 41 коп./л), самая низкая – в Сумской области 21,36 грн/л (удорожание на 16 коп./л). В большинстве областей цены находятся в коридоре 22,75 – 23,40 грн/л. В трех областях – Черниговской, Харьковской и Сумской – А-95 стоит ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,73 грн/л (плюс 41 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,30 грн/л (удорожание на 29 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,19 грн/л (удорожание на 45 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,94 грн/л (удорожание на 21 коп./л). Это области-"антиподы": Луганщина – единственная, где ДТ стоит дороже 24 грн/л, а Сумщина – единственная, где ДТ стоит дешевле 21 грн/л.

В большинстве областей цена на дизтопливо в пределах 22,10 до 22,80 грн/л, в шести еще можно заправиться дешевле 22 грн/л, но уже дороже 21,50.

В Киеве стоимость дизтоплива – 23,84 грн/л (плюс 43 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,70 грн/л (удорожание на 12 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 12,12 грн/л (удорожание на 13 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 11,13 грн/л (удорожание на 16 коп./л). Черниговщина – стала последней областью, в которой цена газа перевалила за 11 грн/л. А Одесская и Николаевская – первыми областями за месяц, в которых газ уже стоит дороже 12 грн/л. В остальных областях цена находится в коридоре 11,20-11,96 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 11,84 грн/л (плюс 5 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что темпы повышения цен ускорились прежде всего из-за дальнейшего снижения курса гривни по отношению к доллару.

"Цены пошли вверх не столько из-за того, что гривня подешевела, как из-за ожидания ее дальнейшей девальвации, – говорит Геннадий Рябцев. – Рынок пока не понимает, когда остановится курс и это стало главным фактором роста цен на минувшей неделе. В стоимость трейдеры закладывают в том числе риски подорожания доллара, ведь до 80% у нас импортируется".

Сергей Куюн добавил, что, вторым фактором, влияющим на подорожание топлива, является то, что на рынке постепенно продолжает реализовываться накопившийся потенциал роста розничных цен.

"Рост розничных цен начался в конце июня, с того момента они выросли в среднем на 90 коп./л, – напомнил Сергей Куюн. – Операторы, работающие в эконом-сегменте, за 24–27 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 10–70 коп./л. Сеть станций "Авантаж" повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 20,45 грн/л, А-92 — до 19,45 грн/л, ДТ — до 19,45 грн/л. В сети Prime дизтопливо подорожало на 40 коп./л, бензины на 70 коп./л.

Сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 30 коп./л, на ДТ — на 13 коп./л. Так цена на А-95 увеличилась с 20,99 грн/л до 21,29 грн/л, А-92 — с 19,99 до 20,29 грн/л, ДТ — до 19,94 грн/л. В сети "Укргаздобыча" бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне (20,80 грн/л). С начала недели средние цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л".

Артем Куюн отметил, что за 24-27 июля розничные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ в пределах 10–25 коп./л.

"WOG в среднем повысила цены на 19 коп./л, до 12,32 грн/л, в сети SOCAR автогаз подорожал на 24 коп./л, до 12,42 грн/л, – анализирует Артем Куюн. – Сети АЗК "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Marshal, Mango, "Авантаж 7" и еще некоторые региональные – в среднем на 5–20 коп".

Эксперт добавил, что с 17 по 24 июля автогаз в опте подорожал на 600-730 грн/т или на 4%. Этот потенциал также вскоре будет реализован в рознице.

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн говорит, что на наступившей неделе повышение цен на бензины и дизтопливо продолжится.

"Потенциал роста цен есть, и он будет реализовываться. В ближайшую неделю у некоторых сетей еще возможен рост до 1 грн/л", – прогнозирует Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев также согласен, что цены будут расти и дальше, но не так быстро.

"Перечисленные факторы указывают на то, что за неделю будет повышение розничных цен в пределах 50-60 коп./л", – уточнил Геннадий Рябцев.

Артем Куюн, в свою очередь, прогнозирует, что на этой неделе и на автогаз цены будут постепенно повышаться.

"В июле закончатся запасы, накопленные в июне, и уже в начале августа возможен небольшой дефицит газа. На наступившей неделе цены еще вырастут на 20-30 коп./л", – ожидает Артем Куюн.

Если это произойдет, то в половине областей цена автогаза перевалит за 12 грн/л.

Александр Панченко

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