С 1 августа в Украине могут выключить 40 000 платежных терминалов. Пополнять счета придется только через банки

Украинские финансовые компании угрожают с 1 августа 2020 года отключить свои платежные терминалы по всей стране.

Речь об аппаратах, через которые люди уже привыкли оплачивать коммунальные услуги, пополнять мобильные телефоны и банковские счета, а также проводить массу других платежей. У финкомпаний таких терминалов в общей сложности 40 тысяч штук.

В профессиональном сообществе их называют ПТКС (программно-технические комплексы самообслуживания)

Терминальщики заговорили о выключении своей аппаратуры в связи с требованиями нового закона — №128-IX, принятого Верховной Радой в сентябре 2019 года (в марте 2020 года законом №533-IX перенесли его сроки вступления в силу). Это именно тот резонансный закон, который обязывает всех физлиц-предпринимателей с начала 2021 года установить кассовые аппараты (РРО).

По этому закону, РРО нужно обязательно внедрить и в платежные терминалы. Но у финкомпаний меньше времени, чем у ФЛП, они должны закончить к 1 августа 2020 года, то есть осталось чуть больше недели. При этом финансисты заявили не успеют переоборудовать свои ПТКС, как требует Государственная налоговая служба.

“Финансовые компании будут вынуждены отключать свои платежные терминалы, у нас просто не будет другого выхода. Чтобы потом не получить пачку штрафов от ГНС. Ведь, по закону, фискализация терминалов должна заработать с 1 августа. То есть уже через неделю каждый аппарат должен отправлять в Налоговую информацию о каждом платеже. А мы до сих пор не получили от ГНС весь рабочий софт и программный протокол взаимодействия с налоговиками (API). Все, что предлагалось до этого не работает. Возникла масса технических проблем, которые не успеваем решить. Потому выбор небогатый: либо выключить терминалы, либо получить налоговые штрафы. Склоняемся к первому варианту”, — рассказал “Стране” исполнительный директор Ассоциации “Небанковские финансовые учреждения” Николай Нечипорук.

Требование по установке РРО распространяется только на финансовые компании, и не касается банков. Банки продолжат работать по-старому, им фискализация не потребуется. Однако у банковских учреждений ПТКС в разы меньше, чем у ФК:

• у банков — 16,6 тыс. терминалов (на конец 2019 года);

• у финансовых компаний — 40 тыс. терминалов.

Считается, что банки лучше контролируют расчеты клиентов, а финансовые компании — нет. Потому налоговики давно добивались фискализации терминалов именно ФК. В понятие фискализации вкладывается не обыкновенная выдача чека при платеже. Чеки давно выдают все платежные терминалы.

Фискализация — это автоматический отчет о каждом платеже/переводе, который совершает человек, в ГНС. Человек заплатит за коммунальные услуги или перечислит деньги другу на карточку, и налоговики будут об этом знать, поскольку получат соответствующий отчет.

ФК пытались договориться с налоговиками о том, чтобы каждая финкомпания получила одну электронную печать и отчитывалась обо всех своих денежных перечислениях (по всем клиентам) вместе. Однако ГНС настояла, чтобы электронную печать получил каждый отдельно взятый платежный терминал. Чтобы фискалы знали не только какая именно компания провела перечисления, но еще — из какой точки (с какого именно аппарата) прошла денежная проводка. Хотят максимум информации.

“Это еще одна проблема, если ГНС в последний момент, например, 29-30 июля, предоставит рабочий протокол обмена данных, придется одномоментно получить все 40 тыс. электронных печатей для каждого платежного терминала в стране — финкомпании не успеют все это установить и запустить. Мало времени”, — заверил “Страну” советник генерального директора ФК “Феникс” Дмитрий Гриша.

Он уверяет, что проблемы чисто технического характера. В целом ФК не отказываются от самого процесса фискализации расчетов.

“Налоговые органы давно настаивали на фискализации ПТКС, но не было технического решения. Ведь в терминалы нельзя встроить классические кассовые аппараты, таких долгое время не было в реестре Налоговой. Приемлемое для всех решение — программные РРО, и мы вышли на компромисс с фискалами. Но пошли технические нестыковки и перебои, из-за которых при тестировании софта данные о расчетах не поступали на сервера налоговиков. Техническая проблема не устранена, даже притом, что была отсрочка из-за карантина: требование вступило в силу не 1 апреля 2020 года, как предполагалось изначально, а с 1 августа”, — объяснил “Стране” Николай Нечипорук.

По всему видно, что финансовые компании отключат платежные терминалы с 1 августа, и каждый будет решать техпроблемы с Налоговой в отдельности. Как рассказали “Стране” в ГНС, срок фискализации с 1 августа никто переносить не будет.

“Со своей стороны мы технически будем готовы до 1 августа, и все успеем. Все выдадим нужные программные продукты на тестирование. Сроки переносить не собираемся, так что бизнес должен быть готов”, — рассказали “Стране” в Государственной налоговой службе.

Неофициально фискалы сказали, что не будут сразу выписывать штрафы за перебои с передачей данных о платежах на свои сервера. Пока это физически невозможно. Ведь, чтобы выписать штраф — нужно провести налоговую проверку в финансовой компании, а в период карантина все проверки запрещены.

Правда, финансистов не устраивает и такой вариант.

“Конечно, сейчас проверок и штрафов не будет. Карантин. Но они будут, скажем, в 2021 году, и будут подниматься данные за весь отчетный период. Тогда-то и всплывет, что терминалы не отгружали данные о платежах какое-то время, хотя обязаны были все запустит с 1 августа. И вот тогда могут насчитать санкции за период времени. Никто не хочет платить штрафы даже с отсрочкой. Ведь по закону размер их равен 100% оборота. Не заработка, то есть комиссионных, а оборота. Потому и предупреждают людей об отключении терминалов”, — сказал Николай Нечипорук.

Если ГНС не введет переходный период или официальный мораторий на штрафование, то с 1 августа люди увидят неработающие терминалы. Для проведения платежей придется либо искать банковские ПТКС, либо идти в банковские отделения.

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Николай БОГДАНОВСКИЙ

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