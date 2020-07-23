Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Зеленый, желтый, оранжевый, красный. Каким будет карантин с августа

23.07.20 , Страна
печать
размер текста:

 В среду, 22 июля, Кабмин продлил карантин в Украине еще на месяц — до 31 августа.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля существующая система адаптивного карантина показала свою эффективность. При этом власти анонсировали некоторые нововведения. которые начнут действовать с 1 августа. 

Разбирались, каким будет карантин в Украине в ближайший месяц. 

Что будет нового 

О том, что карантин вновь продлят, начали говорить еще несколько недель назад. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что карантин собираются продлить до 31 августа, и что МОЗ подготовило соответствующий проект постановления с новыми критериями в условиях адаптивного карантина. 

В итоге 22 июля постановление “Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением Covid-19” правительство приняло с однодневной доработкой. Оно будет действовать с 1 по 31 августа. 

Общие правила, по которым будет продолжать жить страна до конца лета — масочный режим в общественных местах, социальная дистанция и антисептики. Новое — это разделение на четыре зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. То есть в отдельных регионах ограничения могут быть более жесткие. 

Выступая на заседании Кабмина глава МОЗ Максим Степанов пояснил, в чем отличие продленного карантина. 

“В чем отличие? В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно территориальных единицах-районах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения Covid-19”, — сказал министр. 

Критерии для распределения регионов на четыре зоны также немного изменились. Будут мониторить загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований на 100 тыс. населения (должно быть не менее 24 — Ред.), коэффициент выявления новых случаев за последнюю неделю (не более 11%), а также динамику роста заболеваемости (она не должна превышать 10%). То есть учет будет вестись не по числу больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Евросоюза. 

На что повлияет карантинный “светофор” 

По словам, Степанова, когда нет превышений в области и все ее районы находятся в “зеленой” зоне, то будут действовать следующие ограничения: ношение защитных масок и респиратров в общественных зданиях, проведение массовых мероприятий из расчета не более одного человека на 5 кв. м, сеансы в кино, спектакли в театрах при заполненности не более 50%, перевозка пассажиров — в пределах сидячих мест. 

Если показатели заболеваемости и заполненности больниц меняются пять дней подряд, то регион или отдельный район переходит в “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень. Соответственно будут меняться и меры ограничения. 

Ранее в правительстве озвучивали, что “желтый уровень” означает, что ситуация умеренная, основные отрасли работают, мягкий карантин. “Оранжевый” может привести к тому, что регион начнут локализовывать, закрывать. “Красный” может привести к тому, что региона закроют полностью.  

Напомним, что по состоянию на утро 22 июля в Украине коронавирус за сутки подтвердился еще у 829 человек. Общее число зараженных достигло отметки 60 995 с начала эпидемии. 

Отдельные вспышки регистрируют в разных городах. Например, в санатории Бердянска “Арктика”, который расположен на косе, сразу у шестерых отдыхающих на днях выявили коронавирус. 

А в Ровно ИФА-тесты выявили коронавирус у 58 работников детских садов.

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Газпром будет тратить меньше денег на суды с Украиной
22.07.20, Ведомости
Ушел в отставку исполнительный директор “Нафтогаза Украины”.
В Укр­зализныце большие проблемы: взлетят ли цены на билеты
22.07.20, Апостроф
Коронакризис обнажил давние проблемы компании
21.07.20
Вперед, машина! Удастся ли разогнать экономику законом о локализации
21.07.20, Деловая столица
В Верховной Раде подготовлен к голосованию в первом чтении законопроект, который отечественные промышленники называют "декларацией об экономическом суверенитете Украины". Действительно ли есть повод для оптимизма?
Як Україні впоратись з промисловими відходами та втілити перехід до циркулярної економіки
21.07.20, Дело
Потрібно закріпити законом державне стимулювання заходів зі зниження обсягів використання первинної сировини шляхом її поступового заміщення вторинною сировиною.
Иностранцы выводят деньги, народ скупает валюту. Кто валит гривну и что будет с курсом
21.07.20, Страна
Несмотря на представленную в Нацбанке стратегию развития финансовых технологий, отрасль, скорее всего, будет развиваться сама по себе.
20.07.20
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизни
20.07.20, Сегодня
Почему в Украине ВВП стал меньше, каким он может быть во II квартале и за весь 2020 год, а также как изменение объемов и структуры ВВП сказывается на уровне доходов рядового украинца.
Державні землі розпайовуватимуть по-новому. Хто може розраховувати на пай
20.07.20, Бизнес Цензор
ВР проголосувала в першому читанні за законопроект, яким пропонується змінити правила розпаювання земель державної та комунальної власності.
Сколько украинцам придется платить за отопление и другие услуги ЖКХ осенью
20.07.20, Апостроф
Украинцев ожидает приятный сюрприз — правительство всерьез рассматривает возможность снизить тарифы на отопление.
Atlantic Council: Почему США не стоит наказывать Германию за российский газопровод
20.07.20, Деловая столица
ведение санкций в отношении участников проекта СП-2 может привести к обострению в отношениях между США и Германией.
Тайна переписи. Почему результаты эксперимента над Донбассом уже не скрыть
20.07.20, Деловая столица
Уходящая неделя в российско-украинской войне стала, по сути, наиболее горячей за нынешнее лето.
17.07.20
16.07.20
15.07.20
14.07.20
13.07.20
10.07.20
09.07.20
08.07.20
07.07.20
06.07.20
03.07.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!