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Зеленый, желтый, оранжевый, красный. Каким будет карантин с августа
В среду, 22 июля, Кабмин продлил карантин в Украине еще на месяц — до 31 августа.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля существующая система адаптивного карантина показала свою эффективность. При этом власти анонсировали некоторые нововведения. которые начнут действовать с 1 августа.
Разбирались, каким будет карантин в Украине в ближайший месяц.
Что будет нового
О том, что карантин вновь продлят, начали говорить еще несколько недель назад. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что карантин собираются продлить до 31 августа, и что МОЗ подготовило соответствующий проект постановления с новыми критериями в условиях адаптивного карантина.
В итоге 22 июля постановление “Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением Covid-19” правительство приняло с однодневной доработкой. Оно будет действовать с 1 по 31 августа.
Общие правила, по которым будет продолжать жить страна до конца лета — масочный режим в общественных местах, социальная дистанция и антисептики. Новое — это разделение на четыре зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. То есть в отдельных регионах ограничения могут быть более жесткие.
Выступая на заседании Кабмина глава МОЗ Максим Степанов пояснил, в чем отличие продленного карантина.
“В чем отличие? В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно территориальных единицах-районах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения Covid-19”, — сказал министр.
Критерии для распределения регионов на четыре зоны также немного изменились. Будут мониторить загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований на 100 тыс. населения (должно быть не менее 24 — Ред.), коэффициент выявления новых случаев за последнюю неделю (не более 11%), а также динамику роста заболеваемости (она не должна превышать 10%). То есть учет будет вестись не по числу больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Евросоюза.
На что повлияет карантинный “светофор”
По словам, Степанова, когда нет превышений в области и все ее районы находятся в “зеленой” зоне, то будут действовать следующие ограничения: ношение защитных масок и респиратров в общественных зданиях, проведение массовых мероприятий из расчета не более одного человека на 5 кв. м, сеансы в кино, спектакли в театрах при заполненности не более 50%, перевозка пассажиров — в пределах сидячих мест.
Если показатели заболеваемости и заполненности больниц меняются пять дней подряд, то регион или отдельный район переходит в “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень. Соответственно будут меняться и меры ограничения.
Ранее в правительстве озвучивали, что “желтый уровень” означает, что ситуация умеренная, основные отрасли работают, мягкий карантин. “Оранжевый” может привести к тому, что регион начнут локализовывать, закрывать. “Красный” может привести к тому, что региона закроют полностью.
Напомним, что по состоянию на утро 22 июля в Украине коронавирус за сутки подтвердился еще у 829 человек. Общее число зараженных достигло отметки 60 995 с начала эпидемии.
Отдельные вспышки регистрируют в разных городах. Например, в санатории Бердянска “Арктика”, который расположен на косе, сразу у шестерых отдыхающих на днях выявили коронавирус.
А в Ровно ИФА-тесты выявили коронавирус у 58 работников детских садов.
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