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Газпром будет тратить меньше денег на суды с Украиной

22.07.20 , Ведомости
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 Ушел в отставку исполнительный директор “Нафтогаза Украины”.

Исполнительный директор украинской государственной нефтегазовой компании НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко покинул свой пост. Сообщая об этом, он отметил в своем Facebook, что оставляет в “Нафтогазе” “большие наработки” и “деньги от “Газпрома” — направление, за которое отвечал”. 

Увольнение Витренко — важное событие для российско-украинских энергетических отношений. Речь идет об уходе не просто второго лица в крупнейшей государственной компании Украины, а главного специалиста по борьбе с “Газпромом”. Он сам неоднократно рассказывал в соцсетях про свою команду, которая постоянно придумывает новые судебные иски против российского газового холдинга. Например, 10 февраля 2020 г. Витренко написал в Facebook: “Ввиду неопределенности переформатирования “Нафтогаза” у меня есть время и вдохновение поработать над перспективой новых судов с “Газпромом”. 

Говоря прямо, это и было едва ли не главной целью исполнительного директора “Нафтогаза Украины” и его команды — отсудить как можно больше денег у “Газпрома”. При этом, как отмечали украинские наблюдатели, люди Витренко работали автономно и подчинялись только ему, зачастую не принимая в расчет мнения и указания председателя правления компании Андрея Коболева. В результате, когда ключевой для Украины вопрос о продолжении транзита газа благополучно 

Разговоры о том, что исполнительного директора “Нафтогаза” собираются уволить, пошли еще весной. В середине апреля прошло заседание наблюдательного совета компании. Команда Витренко подготовила к заседанию презентацию, в которой пообещала отсудить у России еще $17,3 млрд — за то, что российский газовый холдинг не дает покупателям возможности получать газ на границе России с Украиной, не предоставляет газопроводы для транзита газа из Средней Азии и не предлагает независимым производителям в России “свопы” для экспорта в Европу. То есть фактически за то, что “Газпром” не соглашается работать по схемам, придуманным в “Нафтогазе”. Однако обещаниями призрачных миллиардов наблюдательный совет “Нафтогаза” не соблазнился и решил, что исполнительный директор “Нафтогаза” должен уйти в отставку. 

Сам Витренко приводит другую версию: “Наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют, — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с “Газпромом”. В этом он, вероятно, прав. 

Как заявил Коболев в недавнем интервью украинскому порталу “Лига.Бизнес”, в число основных задач, которые ставит перед компанией правительство Украины, помимо роста налоговых отчислений в бюджет входят обеспечение независимости страны от импорта газа за счет роста собственной добычи и снижения потребления, рост доказанных запасов газа и подготовка “Нафтогаза Украины” к IPO. Витренко, посвятивший себя судебным тяжбам с “Газпромом”, в эту систему приоритетов не вписывается. 

Его уход — приятная новость для российского газового холдинга. Теперь можно будет тратить меньше денег на юристов и судебные разбирательства с “Нафтогазом”.- 

Максим РУБЧЕНКО

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