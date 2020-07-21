Иностранцы выводят деньги, народ скупает валюту. Кто валит гривну и что будет с курсом

Несмотря на представленную в Нацбанке стратегию развития финансовых технологий, отрасль, скорее всего, будет развиваться сама по себе. Посмотрим, что изменится для украинцев

Бурная валютная торговля понедельника завершилась подорожанием безналичного доллара на 19 копеек, и 20 июля межбанк закрылся в рамках 27,61-27,62 грн/$. Рынок целый день атаковали с разных сторон.

Наличка сильно подорожала

На наличном рынке цены росли целый день. До обеда средние курсы прибавили 15 копеек и вышли на продаже людям к 27,60-27,75 грн/$, а к вечеру поднялись еще на 5 копеек и оказались в рамках 27,60-27,80 грн/$. Максимальная цена американца достигала вообще 27,90 грн/$.

В таком же темпе поднималась и стоимость выкупа доллара у населения, и к вечеру достигла 27,35-27,50 грн/$.

“Наличный рынок “радостно” подхватил растущий тренд межбанка, и на его волне дошел до дневного максимума 27,60-27,90 грн/$, но потом чуть поостыл”, — рассказал “Стране” директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В крупных банках отмечали активизацию людей в части покупок доллара по всем каналам: наличными в кассах и безналом в мобильных приложениях и системах интернет-банкинга. Ажиотажем или паникой эти покупки еще не называли, но говорили об активизации клиентов и пополняли под них свои кассы.

Атака на курс

На украинском межбанке торговля была нервной и активной: объем торгов подрос с пятничных $100 млн до $142 млн. Экспортеры с самого утра подняли свои цены с 27,43 грн/$ до 27,45-27,50 грн/$. А когда увидели, что на покупку валюты вышел Ситибанк, который обычно скупает доллар под иностранцев, выводящих капиталы из ОВГЗ — стали взвинчивать котировки повыше. Сначала 27,52-27,59 грн/$, а затем и на максимум дня — 27,64-27,67 грн/$.

“Настроения банков усиливались за счет общего настроя информационного поля на девальвацию гривны. Они подпитывались спекулятивной составляющей и спросом нерезидентов на валюту”, — прокомментировал настроения Олег Куринной.

Дошло до того, что на межбанк пришлось выйти Нацбанку. Он предложил доллар по самому высокому курсу — по 27,67 грн/$, и поначалу ходили слухи о том, что состоялось несколько покупок. Однако после их опровергли — выяснилось, что НБУ постоял на торгах, и ничего не продал.

Казначеи рассказали, что дешевле регулятора вышел продавать доллар Ощадбанк и успокоил рынок. Хотя говорят, что он продал не очень много валюты. Но рынок оценил сам ход, и спекулянты для фиксации прибыли немного сбросили доллара. Его котировки на моменте откатились на 27,55-27,60 грн/$, и только к вечеру скорректировались до 27,61-27,62 грн/$.

Когда банковские казначейства проводили разбор полетов вечером, то выделили три категории скупщиков американской валюты, который раскачали рынок и взвинтили курс:

• иностранцы, выводящие капиталы из ОВГЗ;

• спекулянты, которые играют на общих девальвационных настроениях, которые появились после того, как президент Владимир Зеленский, требовавший курс 30 грн/$, поставил в Нацбанк на председательскую должность Кирилла Шевченко;

• банки, которым нужно было пополнить кассы наличным долларом для людей или откупить ту валюту, которые клиенты приобрели в безналичном режиме.

Старые/новые обещания Шевченко

Зеленский сегодня официально представлял нового председателя Нацбанка коллективу и обществу, а после Кирилл Шевченко еще отвечал на вопросы. В том числе и для того, чтобы успокоить публику — финансовый рынок и население. Стихийные покупки доллара населением ни раз за историю гривны провоцировали ее стремительную девальвацию (шесть лет назад она рухнула сразу на 40 грн/$ на межбанке), потому для людей, скорее всего, и дальше продолжат проводить разъяснительную работу. Чтобы гривна не рухнула сильнее чем до 30 грн/$.

В принципе ничего принципиально нового Шевченко сегодня не заявил. Повторил свои тезисы о том, что Нацбанк сделает все для снижения реальных цен на кредиты. В том числе за счет уменьшения учетной ставки и налаживания тесного сотрудничества с судебной системой и правоохранителями — чтобы упростить взыскание проблемных займов.

Еще пообещал сохранить старую монетарную политику, поставить ее на службу экономическому росту и проводить взвешенную валютную политику. В целом общие слова. “Реформа банковского сектора, последовательная монетарная и валютная политики заложили фундамент для макроэкономической и финансовой устойчивости страны. Без этого фундамента Украине совсем иначе сегодня проходила бы через коронакризис”, — например, сказал Кирилл Шевченко.

Из более-менее конкретного можно было понять, что при помощи низкой учетной ставки НБУ сделает максимально невыгодными вложения в свои депозитные сертификаты. Или вообще отменит их. А еще постарается ограничить вложения банков в ОВГЗ.

“Таким образом, регулятор хочет перенаправить работу банков. С депосертификатов и гособлигаций на кредитование реального сектора — бизнес и людей. Как именно это будет сделано — пока сложно судить. Например, могут быть введены жесткие лимиты по подобным вложениям. А может ОВГЗ перестанут учитывать в полной мере при расчете нормативов ликвидности, чтобы сделать вложения в них менее выгодными. Еще могут опустить котировки гособлигаций. Нацбанк может стать маркетмейкером в этом сегменте, выстроить вторичный рынок бумаг Минфина, начать покупать их себе в портфель. Причем, под низкие ставки и удешевить таким образом обслуживание госдолга. Вариантов хватает, и какие выберет НБУ — скоро узнаем”, — заметил “Стране” финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Слухи и прогнозы

За кулисами при этом обсуждался вопрос назначения нового валютного зампреда Нацбанка. И.о. на этой должности остается Олег Чурий, невзирая на то, что его контракт в НБУ истек еще 10 июля. Он должен покинуть место, как только будет назначен преемник. По слухам, его будут рассматривать уже в эту среду.

Если раньше была неофициальная информация о том, что данную позицию может занять казначей Укргазбанка Алексей Ефремов, то сегодня заговорили о том, что рассматриваются и другие кандидаты. Интрига может держаться до последнего.

При этом финансисты ждут дальнейшей раскачки курса на межбанке. На завтра, 21 июля, дают разные прогнозы. Одни говорят, что безналичная торговля пройдет в рамках 27,55-27,65 грн/$, а другие допускают штурм отметок 27,70-27,75 грн/$.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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