Державні землі розпайовуватимуть по-новому. Хто може розраховувати на пай

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект, яким пропонується змінити правила розпаювання земель державної та комунальної власності. Видання пояснює, що він змінить.

Про законопроект

Законопроект №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)" був прийнятий в першому читанні 13 липня 2020 року.

Його авторами виступив ряд депутатів. Зокрема, Микола Сольський, Артем Нагаєвський, Павло Халімон, Олег Трасов, Іван Чайківський, Андрій Мотовиловець, Олег Кулініч: Микола Кучер та інші.

Що говорять автори законопроекту

Автори вважають, що зараз механізм приватизації державних та комунальних земель сільськогосподарських підприємств недосконалий. Не зрозуміло у яких випадках проводиться приватизація землі, які площі можуть бути приватизовані, а які мають залишитися у державній чи комунальній власності.

Також є проблеми з приватизацією земель колишніх державних підприємств. А саме: ділянки, які належали державним с/г підприємствам так і не були передані у колективну власність. Із-за чого неможливо розпаювати ці землі між працівниками.

Які нововведення пропонуються законопроектом

Планується ввести новий порядок приватизації земель державних с/г підприємств. А саме:

Приватизації підлягатимуть лише землі державних с/г підприємств, установ і організацій.

Приватизація може здійснюватися в процесі приватизації самого підприємства, в процесі його ліквідації або ж окремо від таких процесів.

При приватизації підприємства його ділянки мають розподілятися наступним чином:

До 40% має розподілятися між працівниками державного с/г підприємства (які працюють за трудовим договором) та пенсіонерами, які там працювали, а також між працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери (освіта, культура, охорона здоров'я).

Площу, яка передаватимуть одному працівнику має бути у розмірі середнього паю по району. А для працівників закладів соціальної сфери площа паю не має перевищувати 2 га.

Ще 20% мають бути передані у власність учасників бойових дій для ведення особистого селянського господарства. Площа однієї ділянки не може перевищувати 2 га.

Отримати ділянку можуть всі представники вищевказаних категорій за умови, що до цього вони не отримували ділянок і не мають паїв.

Не менше 40% (які залишились) мають бути передані в оренду на торгах. Але якщо саме підприємство підлягає приватизації, то землі, які залишилися після розподілу, передаються в оренду на 50 років господарству, у яке перетворюється підприємство.

При ліквідації підприємства порядок такий самий. Але тоді несільськогосподарські землі передаються до комунальної власності територіальних громад.

Виділення ділянок відбуватиметься за проектом землеустрою. Розроблення проекту має бути виконане не пізніше, ніж через три місяці з дня прийняття розпорядження про приватизацію. Передача ділянок у приватну чи комунальну власність здійснюється на підставі рішення про затвердження проекту землеустрою. Рішення про затвердження проекту має прийматися в місячний строк з моменту його подання.

Не підлягають приватизації:

Заболочені землі.

Землі, на яких розташовані родовища корисних копалин загальнодержавного значення.

Землі під полезахисними лісовими смугами, господарськими шляхами, прогонами та польовими дорогами.

Що має змінити законопроект

Як показує практика, держава не є ефективним власником земель. В середньому державні аграрні підприємства отримують на $220 менше виручки та на $55 менше чистого прибутку з 1 га ніж приватні підприємства.

Наразі в країні близько 500 державних с/г підприємств. Лише в підпорядкування Національної академії аграрних наук знаходиться 271 установа. У тому числі 125 державних підприємств дослідних господарств. Багато з цих підприємств є збитковими. Їх утримання приносить лише додаткові витрати з бюджету країни, а на самих підприємствах процвітає корупція.

Не секрет, що часто на землях державних підприємств працюють за різними "схемами" зовсім не науковці. Саме тому, а ні державі, а ні академії аграрних наук не потрібна така велика кількість земель. Набагато вигідніше буде знайти для цих земель власника, який зацікавлений у збільшенні прибутку з гектара та який орендуватиме землю офіційно.

Більш того, паї зможуть отримати ті, хто був позбавлений такої можливості та не має ділянки. Нові власники відповідно зможуть обробляти свою ділянку самостійно, здавати в оренду або ж продати після зняття мораторію у 2021 році.

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