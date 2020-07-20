Сколько украинцам придется платить за отопление и другие услуги ЖКХ осенью

Украинцев, по всей видимости, ожидает приятный сюрприз — правительство всерьез рассматривает возможность снизить тарифы на отопление в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

Журналист “Апострофа” Виктор Авдеенко выяснял, подешевеют ли другие жилищно-коммунальные услуги, а также при чем здесь выборы.

Тарифы на отопление в Украине могут снизиться. Об этом на днях заявил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, главная причина, по которой это может произойти, — беспрецедентное снижение цен газ, который в себестоимости тепловой энергии составляет порядка 80%.

“Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без его пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы на отопление удастся снизить”, — сказал Марченко.

Есть задел

Тарифы на отопление пересматриваются раз в год — непосредственно перед началом отопительного сезона. Соответственно, уже осенью можно ожидать, что правительство действительно пойдет на снижение цен на тепловую энергию.

Следует отметить, что на отопление приходится львиная доля расходов домохозяйств по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом платим мы за тепло лишь в течение пяти-шести месяцев в году, и в этот период примерно половина всей суммы, идущей на оплату “коммуналки” как раз и составляет отопление.

Эксперты, опрошенные “Апострофом” убеждены, что возможность для снижения тарифов есть.

“Не все тарифы на тепло пересмотрели в связи с более низкими ценами на газ, так что задел для пересмотра вниз есть. Тоже самое касается горячей воды”, — сказал в разговоре с изданием старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

По словам эксперта по вопросам ЖКХ Сергея Дяченко, цены на газ действительно значительно снизились, причем, если отталкиваться от цен в Европе, в нашей стране они должны были бы уменьшиться еще больше, чем они реально упали, отметил он в комментарии “Апострофу”. Кроме того, добавил он, достаточно большие запасы газа остались в хранилищах после предыдущего отопительного сезона.

Действительно, по данным НАК “Нафтогаз Украины”, по состоянию на начало апреля 2020 года в подземных хранилищах находилось более 15,8 миллиарда кубометров газа, что почти на 45% больше, чем за год до этого. Более того, запасы топлива после последнего отопительного сезона были наиболее значительными за последние 30 лет.

Не секрет, что этому способствовала теплая зима. Помимо этого, “Нафтогаз” закупил газ с запасом на случай перебоев из-за отсутствия на то время договоренностей с Россией о транзите газа в Европу. Прежний транзитный контракт истек в декабре 2019 года, но сторонам удалось достичь новой договоренности — нынешний контракт подписан на пять лет с возможностью его продления.

Несмотря на то, что в прошлом году газ покупался по более низким ценам, чем ранее, с того времени топливо подешевело еще больше. Тем не менее, этот ресурс также нужно реализовывать, что мало-помалу и делает “Нафтогаз”, снижая при этом цены, как для бытовых, так и для промышленных потребителей.

“Сейчас действительно есть возможность снизить цены на тепло, и я надеюсь, что так и будет”, — говорит Сергей Дяченко. По его словам, это же касается и горячего водоснабжения. “Технология производства та же — в рамках единого технологического цикла производится горячая вода и греется теплоноситель (чаще всего та же вода) для систем отопления”, — пояснил эксперт.

Фактор выборов

Глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук разделяет мнение о том, что у правительства есть все основания для снижения тарифов на отопление и горячее водоснабжение из-за удешевления газовой составляющей. “Но есть много других факторов (тарифообразования) — протяженность сетей, их техническое состояние, расходы на заработную плату (размеры минимальной и средней зарплаты в Украине выросли с прошлого отопительного сезона, — “Апостроф”)”, — заявил эксперт изданию.

Вместе с тем тарифы рассчитываются по непонятной методике, многие теплопоставляющие компании (теплокоммунэнерго, ТКЭ) не спешат пересматривать цены, хотя, по идее, должны были это сделать в сторону уменьшения еще в прошлом отопительном сезоне, поскольку уже тогда цены на газ упали.

По словам Андрея Никончука, тарифы рассчитываются не по щелчку, на это нужен, как минимум месяц. При этом, считает он, для расчетов должна быть создана единая простая формула, которую смогут использовать все лицензиаты. “Должен быть набор показателей, который позволит автоматически высчитывать тариф. А они (правительство) считают по старинке, как на счетах”, — подчеркнул специалист.

Однако не все считают снижение тарифов на отопление и горячую воду хорошей идеей.

“Предприятиям нужны оборотные и инвестиционные средства для модернизации сетей, которые изношены на две трети, из-за чего потери тепла достигают до 50%, — заявила изданию координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети “Опора” Татьяна Бойко. — Речь не идет о том, чтобы все это закладывать в тариф, но предприятие должно иметь возможность привлечь инвестиции (кредиты) и вернуть их с процентами”.

Что касается горячего водоснабжения, то, по ее словам, здесь все еще сложнее, так как во многих городах производство горячей воды убыточно.

Однако, считает Татьяна Бойко, вполне вероятно, что власти пойдут на снижение тарифов, так как на осень назначены выборы в местные органы власти, и такой шаг должен быть благосклонно воспринят электоратом.

“Но популизм лишь создаст проблемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе”, — сказала она.

Ничто не вечно

Газ, горячее водоснабжение, отопление — именно эти услуги ЖКХ имеют все шансы стать более доступными по цене уже нынешней осенью. Чего нельзя сказать о холодном водоснабжении и электроэнергии.

Холодная вода, в последнее время как раз, наоборот, все больше дорожает.

“Здесь другой технологический цикл (в отличие от горячего водоснабжения). В стоимости холодной воды основной фактор — электроэнергия”, — отметил Сергей Дяченко.

А с электричеством сейчас в Украине все сложно. Еще совсем недавно более половины всей электроэнергии в стране производилось на атомных электростанциях, и, заметим, такая электроэнергия существенно дешевле, чем та, что вырабатывается на тепловых и, особенно, солнечных электростанциях. Но в последнее время из-за экономического спада образовался переизбыток базовой мощности, обеспечиваемой как раз АЭС. В результате, доля более дорогой энергии, производимой теплоэлектростанциями и объектами “альтернативной” энергетики, выросла. Власти обещают не повышать стоимость электроэнергии для населения, но рассчитывать на снижение энерготарифов тоже не стоит.

Также важно понимать, что цены на газ не будут низкими всегда. Как ранее писал “Апостроф”, сезонный рост цен возможен уже накануне зимы. И, даже, если полноценный рынок газа для населения не заработает в ближайшее время, власти не смогут долго удерживать тарифы на очень низком уровне. А это значит, что, вполне возможно, через какое-то время цены на услуги ЖКХ вернутся к прежнему уровню или даже станут еще выше.

Виктор АВДЕЕНКО

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