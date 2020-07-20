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Atlantic Council: Почему США не стоит наказывать Германию за российский газопровод
20.07.20 , Деловая столица
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Бывший советник директора Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США Брайан О`Тул; и известный американский дипломат, куратор политики санкций в администрации Барака Обамы Дэниел Фрид в своей статье для Atlantic Council выражают мнение, что санкции — это не тот метод, которым следует срывать реализацию проекта “Северный поток-2”.
15 июля Государственный департамент США пересмотрел свое руководство по введению санкций в отношении трубопроводов, о чем идет речь в разделе 232 закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA), в пользу включения в список проекта трубопровода “Северный поток-2”, как подпадающий под действие санкций, которые могут быть введены в рамках этого закона. Госсекретарь Майк Помпео объявил о новых санкциях, отметив, что газопровод “Северный поток-2”, строительство которого близится к завершению, может дать Москве экономические и политические рычаги давления на Европу и подрывает энергетическую безопасность ЕС. В пересмотренном руководстве также упоминается вторая нить “Турецкого потока”, еще одного проекта газопровода российской компании “Газпром”, который соединяет Россию с Турцией через Черное море для дальнейшей транспортировки газа в Европу.
До пересмотра проекты газопроводов, договоренности по которым были заключены до вступления CAATSA в силу, 2 августа 2017 г., были исключены из-под действия руководства Госдепартамента. Это проекты “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Германия уже выразила обеспокоенность в отношении CAATSA из-за последствий, которые несет данный закон для “Северного потока”. Согласно пересмотренному руководству Государственный департамент не исключает более “Северный поток-2” и любые другие проекты из-под действия потенциальных санкций, а напротив переводит фокус санкций на инвестиции (раздел 232), осуществленные после 15 июля 2020 года.
И т. к. инвестиционный порог относительно небольшой ($1 млн для каждой отдельной сделки, или $5 млн за 12 месяцев), на практике любой значительный объем работ, проведенных для строительства газопровода “Северный поток-2”, может привести к введению санкций. В руководстве от 15 июля отмечается, что транзакции, осуществленные с целью прекращения участия в проекте, под санкции подпадать не будут, что дает компаниям-участницам возможность выйти из проекта.
На первый взгляд, это серьезная эскалация в истории с “Северным потоком” со стороны госсекретаря Помпео и администрации Трампа. Хотя формально их целью является “Северный поток-2”, пересмотр может также привести к противостоянию Соединенных Штатов и союзника по НАТО — Германии. Еще до обнародования нового руководства, авторы данной статьи подчеркивали, что проект газопровода действительно противоречит интересам национальной безопасности США и ЕС, и мы симпатизируем целям представителей Конгресса и администрации. Но также мы утверждаем, что санкции — не лучший способ противодействиям тем рискам, которые представляет “Северный поток-2”, и могут привести к обострению ситуации, которая превратится в противостояние между США и Германией, что может быть выгодно президенту России Владимиру Путину.
По иронии судьбы, пока Вашингтон возмущается строительством “Северного потока-2”, политические инициативы США и Европы прошлых лет возымели благоприятный эффект на исправление некоторых проблемных моментов стратегического характера. Развитие сети менее крупных газопроводов, по которым газ может поставляться из Германии на восток — в Центральную Европу и Украину; больше сжиженного природного газа (СПГ) из США на рынке, а также развитие инфраструктуры в Польше и странах Балтии под его поставки; антимонопольные положения Третьего энергетического пакета ЕС уже существенно снизили зависимость Европы от российского природного газа. Хотя “Северный поток-2” — по-прежнему плохая идея. Однако наилучшим способом решения этой проблемы сегодня может быть активизация усилий США, ЕС и Германии по продвижению данной политики, что лишило бы вопрос стратегической актуальности. Соединенные Штаты и ЕС должны также поддерживать Украину (и настаивать на проведении реформ), чтобы эта страна эффективнее противостояла давлению России.
Пока неизвестно, намерены ли госсекретарь Помпео и администрация Трампа ввести санкции в отношении немецких компаний, участвующих в проекте, реализации которого одни лишь санкции вряд ли помешают. Пересмотренное руководство по-прежнему включает в себя условие, которое Конгресс добавил в раздел 232 в качестве реакции на протест Германии (и других европейских стран), согласно которому, администрация “при введении санкций будет координировать свои действия с союзниками Соединенных Штатов”.
Администрация Трампа, безусловно, не питает любви к Германии: обостряет конфронтацию с ключевым союзником США требованиями к уровню расходов на НАТО и введением пошлин на сталь, объявляет о выведении американских войск из Германии, что является политическим решением. А канцлер Германии Ангела Меркель не стесняется критиковать президента Дональда Трампа.
Однако все же есть шанс, что заявление госсекретаря Помпео и пересмотренное руководство — это скорее месседж, а не реальное свидетельство готовящихся санкций; и администрация может ставить на то, что угроза санкций приведет к отсрочке реализации проекта до периода после выборов в ноябре и до принятия закона “О национальной обороне” (NDAA), в который, вероятно, будет включена поправка, предусматривающая дополнительные санкции в отношении “Северного потока-2”, авторами которой являются сенаторы Тед Круз (республиканец, Техас) и Джинн Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир). Хотя, конечно, у этой администрации есть политическая воля очень быстро ввести санкции против союзника — объявлением в Twitter или просто реагируя на выпуск новостей. Соответственно компаниям и правительствам, вовлеченным в эти проекты, нужно постоянно быть начеку.
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