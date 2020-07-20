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Тайна переписи. Почему результаты эксперимента над Донбассом уже не скрыть

20.07.20 , Деловая столица
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По поводу нынешнего отношения “властей ДНР” к населению очень нелицеприятно высказываются даже отставные “ополченцы” и другие горячие почитатели культа “русского мира”.

Последствия кровавого понедельника 

Уходящая неделя в российско-украинской войне стала, по сути, наиболее горячей за нынешнее лето. Причем свои обстрелы оккупанты вели чуть ли не на всем протяжении линии фронта — от мариупольского направления до Светлодарской дуги и от донецких пригородов Марьинки, Песков и Авдеевки до Крымского Луганской области. Например, только за 14 июля боевые ранения в зоне ООС получили семеро украинских армейцев, что характерно как раз для военных эскалаций. 

Впрочем, наиболее кровавым оказался понедельник, 13 июля, когда в мартиролог украинских героев были в одночасье записаны имена троих бойцов, один из которых — военный медик Николай Илин. И причиной его гибели были не какие-то интенсивные боестолкновения, а всего лишь одно военное преступление 1-го армейского корпуса ВС РФ. А именно: обстрел эвакуационной группы, направлявшейся забрать тело погибшего в результате подрыва на взрывном устройстве морпеха Дмитрия Красногрудя. И это притом что “ихтамнеты” предварительно подтвердили режим тишины для проведения данной эвакуации, а все ее участники были, как положено, в белых касках и с другими хорошо различимыми даже для пьяного в стельку боевика опознавательными знаками. 

Такое нарушение правил ведения войны стало настолько кричащим, что об этом 15 июля на брифинге отдельно упомянул госсекретарь США Майк Помпео: “Я хочу выразить глубокую скорбь Соединенных Штатов из-за сообщения об убийстве украинского военного медика. Мы солидарны с народом Украины в осуждении продолжающейся жесткой агрессии возглавляемыми Россией силами на Донбассе и отдаем дань уважения украинцам, которые были убиты и ранены в борьбе за их демократию”. А когда во время Форума безопасного сотрудничества и Постоянного совета ОБСЕ встал вопрос об ответственности за расстрел украинской эвакуационной группы на Донбассе, российская делегация не нашла ничего лучшего, как попросту демонстративно покинуть заседание.  

Переходное издевательство 

Впрочем, очередное проявление российского “ихтамнетного” варварства для всего мира уже, к сожалению, не в диковинку. Хотя если посмотреть на процессы в деле авиакатастрофы “Боинга” рейса МН17, шестая годовщина сбития которого российским “Буком” была на этой неделе, то для России ничто не проходит бесследно. И даже актуальные издевательства над жителями оккупированной части Донбасса, факты которых все равно просачиваются наружу даже через установленный сейчас вокруг ОРДЛО железный занавес. 

Речь, прежде всего, идет о нынешних измывательствах, которые и старики, и дети испытывают при переходах линии соприкосновения на блокпостах боевиков. Особенно продолжает зверствовать российская оккупационная администрация в Донецке, заблокировавшая наглухо все свои пункты въезда-выезда. Так что на ее фоне луганские коллаборанты, обеспечивающие пеший переход через Северский Донец в Станице Луганской по полтысячи людей в сутки в обе стороны, выглядят вообще некими благодетелями. 

Итак, выехать нынче из ОРДО можно только через блокпост в Еленовке при наличии в паспорте регистрации на подконтрольной Украине территории. А вот въехать в оккупированный Донецк и окрестности возможно лишь по заранее согласованным спискам “штаба ДНР по коронавирусу”, куда записаться очень сложно. Однако даже если повезет пройти при переходном издевательстве семь кругов ада, на финише такого счастливчика ждет “суперприз” — двухнедельная обсервация в палаточном городке в чистом поле на жаре. Где в больших военных палатках расставлено по десятку раскладушек в ряд, а словосочетание “социальная дистанция” может вызвать разве что истеричный смех. 

По поводу КПВВ-страстей очень нелицеприятно в отношении “властей ДНР” высказываются даже отставные “ополченцы” и другие горячие почитатели культа “русского мира”. К примеру, один из основателей “народной республики” Пургин был на удивление точен в своих формулировках: “Власть показала свое истинное отношение к населению республики. Нет никаких логических обоснований для такой ситуации, кроме разве что логики “бей своих, чтобы чужие боялись”. Давайте покажем всему миру, как мы ненавидим собственное население, не пускаем его домой, чтобы нас чужие боялись”.  

Тайна переписи 

Параллельно тем, кто безвылазно пребывает в резервации под названием ОРДЛО, местные пропагандисты продолжают скармливать набившие оскомину примитивные фейки, давно опостылевшие всем с самими дремучими ватниками включительно. Какой-то прорыв в фейкотворчестве мог бы быть обеспечен с помощью обнародования результатов переписи населения, которые и в ОРДО, и в ОРЛО провели еще в октябре 2019-го. Кстати, сначала их обещали огласить максимум до 30 апреля, затем — до 31 мая, потом — до 15 июля. 

И вот долгожданная середина июля настала, но ни в Донецке, ни в Луганске даже с третьей попытки никакую хотя бы единичную цифру не показали, ссылаясь на то, что “данные переписи находятся в обработке”. В итоге сложилось стойкое впечатление, что эти данные настолько удручающие, и их уже не переписать пером, ни вырубить топором. Так что остается “управлениям статистики” обеих квазиреспублик, как и прежде, банально тиражировать численность населения в оккупации, как они сами же выражаются, “по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года с учетом естественного и миграционного движения”. 

Иными словами, результаты проведенной прошлой осенью переписи в ОРДЛО, похоже, всецело подтвердили “успешность” проведенного кремлевского эксперимента над Донбассом по глобальной депопуляции подопытного региона. При этом доведя негативные демографические процессы на захваченных Россией украинских территориях до таких крайностей, что стало “неудобно перед иностранцами”. А точнее, перед всем цивилизованным миром, который за такие эксперименты явно по головке не погладит — хоть в минском, хоть в нормандском формате. 

Олег ПОЛИЩУК

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