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Интерпайп креативно продемонстрировал детям, что учить физику — круто

17.07.20 , MMR
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Как не бояться физики? Показывать детям крутые эксперименты!

На этих выходных в Украине отмечают День металлурга. А Днепр – самый что ни есть металлургический город. Но вот металлургами почему-то стремится стать все меньше школьников, причем они часто боятся профессии из-за технических дисциплин и физики.

Продемонстрировать, что физика — это не то чтобы не страшно, а, наоборот, страшно интересно, накануне профессионального праздника решил «Интерпайп».

Для этого на заводах компании провели зрелищные физические эксперименты.

Причем все необходимое для опытов изготовили и приготовили прямо на предприятиях под руководством инженеров и заводских специалистов. Наверное, это лучший способ заинтересовать ребенка школьной физикой. Так что советуем смотреть опыты вместе с детьми.

«Огненная труба»

Самым ярким, считаем, стал опыт с трубой Рубенса, или «Огненной трубой». С помощью этого эксперимента физики демонстрируют стоячие звуковые волны. Для опыта нужна труба с отверстиями, при этом один из ее торцов должен быть закрыт мембраной, а к другому следует подвести газ и поджечь его.

Если возле мембраны поставить динамик, то можно будет наблюдать колебания стоячих волн. Выглядит это как реальная волна из огня над стальной трубой. Похоже, этот эффект используют на концертах даже мировые рок-звезды.

Полушария, которые нельзя разъединить

Еще один опыт вообще представляется на грани реальности. Речь об эксперименте с магдебургскими полушариями, который впервые провели в середине 17 века. Опыт известный и его даже демонстрируют на уроках физики (надеемся, хоть иногда). Физик фон Герике изготовил две металлические полусферы, затем соединил их и выкачал из них воздух.

Разъединить полушария не смогли 16 лошадей, которые тянули за них в разные стороны. Магия? Ничуть. Просто после выкачивания воздуха внутри образуется вакуум (то есть простым языком вместе с воздухом внутри сферы исчезает и давление).

Но снаружи на полушария продолжает действовать атмосферное давление. А это, поверьте, очень много. Именно самое обычное атмосферное давление и держит полушария вместе. Если «впустить» воздух обратноm полусферы разъединяются снова. Как этот опыт провели в «Интерпайп»? Тоже сделали полые металлические сферы и
выкачали из них воздух. А потом подвесили их на кран и присоединили груз весом в 125 кг!

Маятник рассказывает, как образуются большие волны

Еще один опыт демонстрирует, как на море могут получиться большие волны типа «девятого вала». Показать это можно с помощью специального маятника. Впервые это закономерность продемонстрировать физик Вениамин Чеботаев. На «Интерпайп» изготовили собственный «Маятник Чеботаева», причем сделали это из стальной заготовки.

Где посмотреть эксперименты?

Другие эксперименты можно посмотреть на странице компании в Facebook или в Youtube.




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