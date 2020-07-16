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Налог на бедных: что будет с инфляцией в Украине

16.07.20 , Сегодня
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При взгляде на ценники в магазинах (например, на ягоды) трудно поверить, что, согласно официальной статистике, сейчас в стране наблюдается самый низкий уровень инфляции за много последних лет. По итогам первого полугодия годовая инфляция замедлилась до 2,4%. А в мае она была и того ниже – 1,8%. Таких показателей Украина не помнит с 2013 года.

Конечно, если ориентироваться только на продукты питания, которые составляют наибольшую статью расходов среднестатистической украинской семьи, ситуация будет несколько иной. В целом, по данным статистики, продукты за последний год подорожали на 4,5%. Больше всего – яйца (54,7%), фрукты (33,7%) и хлеб (9,1%). А овощи, напротив, подешевели на 12,5% за год.

Однако, пожалуй, основная причина низкой инфляции – подешевевшие энергоносители. Из-за этого тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые также составляют значительную статью расходов каждой украинской семьи, снизились в целом на 12,2%, а собственно газ подешевел на 52,5%. Также статистика зафиксировала снижение цен на топливо в целом на 26,5%.

Такая низкая инфляция не устраивает отдельных представителей украинской власти. Недавно сложивший с себя полномочия глава Нацбанка Яков Смолий утверждал, что на него давили, требуя, в частности, ускорить инфляцию до 11%, как это предусмотрено макропрогнозом Минэкономики. После увольнения главы НБУ министр экономики Игорь Петрашко говорил, что, по его мнению, "здоровая инфляция должна составлять 8-9%". По оценке чиновника, это "позволит предприятиям расти".

При этом Нацбанк уже несколько лет назад поставил в качестве цели монетарной политики постепенно добиться инфляции, или индекса потребительских цен, на уровне 5% +/-1%, т. е. от 4 до 6%. И достичь такого показателя планировалось как раз в 2020 году, после чего – удерживать инфляцию приблизительно на таком же уровне.

Какая инфляция нужна Украине

Почему Нацбанк ориентируется именно на 5%? В НБУ это объясняют так: "Ценовая стабильность является основной целью большинства центральных банков, в том числе и НБУ. Это ситуация, когда "домохозяйства и предприятия при принятии решений могут не принимать во внимание ожидаемое изменение среднего уровня цен" (такое определение предложено главой Федеральной резервной системы США еще в 1994 году. – Ред.). Иначе говоря, когда цены растут настолько незначительно, что рядовой гражданин даже не задумывается над вопросом будущей инфляции при принятии решения о получении кредита, вложении средств в бизнес или осуществлении сбережений. В большинстве развитых стран под ценовой стабильностью считают поддержку инфляции на уровне 1-3%. Для стран с развивающимися рынками среднесрочная инфляционная цель выше и колеблется обычно в пределах 4-8%", – объясняют в НБУ.

Напомним, поддерживать инфляцию и ценовую стабильность, по украинскому законодательству, – это компетенция НБУ. Ни в законе о Кабмине, ни в положении о Минэкономики о задачах по определению инфляции не упоминается. Однако перед Минэкономики ставится задача готовить прогнозы экономического и социального развития Украины вместе с Нацбанком и другими органами власти.

Предыдущие прогнозы Минэкономики и Нацбанка если и отличались в определении инфляции, то не сильно. Так, в октябре 2019-го НБУ прогнозировал на 2020 год уровень инфляции (индекс потребительских цен, или ИПЦ) 6,3%, а Минэкономики тогда же прогнозировало инфляцию 5,5-5,8% (по двум сценариям).

Однако последние прогнозы Нацбанка и Минэкономики различаются довольно существенно. Так, в марте Минэкономики пересмотрело прогноз по инфляции на 2020 год до 11,6% (декабрь к декабрю). Нацбанк же в апреле скорректировал свой прогноз до 6%.

"Инфляция – это налог на бедных"

Эксперты считают, что более обоснован прогноз НБУ.

"На сегодняшний день, исходя из текущих данных и при неизменности приверженности руководства страны курсу ценовой стабильности, нет оснований для сколько-нибудь обоснованных предположений о несоблюдении Украиной среднесрочной цели по инфляции – на уровне 5% для годового прироста индекса потребительских цен", – считает старший аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

Инфляцию на уровне 4-6% (или 5% +/-1%, как определяет Нацбанк) считает оптимальной и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"В развитых экономиках оптимальная инфляция считается – 1-2%. В развивающихся странах считается, что лучше иметь немного более высокую инфляцию – 3-5%. НБУ считает, что для Украины лучше инфляция 5%, точнее, от 4 до 6%. Почему высокая инфляция – это плохо? Инфляция – это, фактически, налог, который собирается со всех, и в первую очередь с бедных, которые не могут этого налога избежать. Если, например, у человека есть квартира, завод, земля, большое количество другого ликвидного имущества, инфляция не влияет на эти активы. Она влияет только на доходы и сбережения в национальной валюте. В первую очередь, на бедных людей, потому что у них доходы в национальной валюте. И увеличение инфляции, скажем, до 10% означает, что вы 10% своих доходов в этом году отдадите. Потому что за свои доходы сможете купить на 10% меньше товаров и услуг. А вырастет ли зарплата на 10% при инфляции в 10%? Не факт", – объясняет экономист.

При отсутствии экономических предпосылок для роста инфляции ее можно было бы "разогнать", в частности, за счет увеличения количества денег в обороте, о чем также "просили" НБУ. Однако экономисты считают такой способ "оживления экономики" неправильным.

"Новое руководство НБУ не может и, надеюсь, не будет выполнять требования по эмиссии денег как с точки зрения здравого смысла, так и с позиции соблюдения требований украинского законодательства. Статья 54 закона о НБУ запрещает прямо или опосредованно финансировать затраты правительства", – говорит Вячеслав Черкашин.

Тарас Козак также напоминает, что экономический эффект от "печатания денег" в развитых странах и развивающихся будет не одинаковым.

"Приходится слышать, что, мол, американцы печатают деньги, европейцы печатают, а украинцы не хотят. На самом деле понятно, что украинская гривня – это валюта не высшей категории. Когда американцы печатают доллары, обычный американец не бежит продавать доллары и покупать евро. Потому что доллар – валюта высшей категории, которая не может обесцениться. Да, в какой-то момент может начаться инфляция, но американцы никогда не жили в ситуации, когда их валюта обесценивается в десятки раз, как у нас в 90-х", – говорит Тарас Козак.

Эксперт уверен, что высокая инфляция в Украине не "разогреет", а, наоборот, затормозит экономику.

"Объясню на примере ипотечного кредитования. Считается, что покупка квартиры составляет около половины всех доходов человека за всю жизнь. Поэтому в цивилизованном развитом мире жилье обычно покупают в кредит. Это, с одной стороны, выгодно для человека, потому что ему не нужно копить всю жизнь и покупать жилье в 60-70 лет. А с другой стороны, это важно для экономики. Потому что это деньги, которые вбрасываются в экономику, и экономика начинает работать. Но ставка по ипотечному кредиту не может быть 15 или даже 10%. Ипотечное кредитование нормально работает при ставках меньше 10%. Если же ставка 10%, то получается, что каждые 7 лет стоимость квартиры удваивается. А чтоб выдавать ипотечные кредиты под 7-9%, нужно, чтобы стоимость фондирования была 3-5% (плюс риск невозврата 1-3%, плюс маржа банка – тоже 1-3%, в сумме выходит 7-9%). Соответственно, ставки по депозитам тоже должны составлять 3-5%. Но ставка по депозитам не может быть ниже инфляции. Для чего отдавать деньги в банк, если лучше пойти и купить себе что-то, чем держать деньги, которые будут терять покупательскую способность? Вот и получается, что инфляция должна быть достаточно низкой – для того, чтобы граждане держали нацвалюту в банках, для того, чтобы банки могли кредитовать ипотеку. И ставка по ипотеке чтобы была не выше 10%. Таким образом, мы приходим к тому, почему инфляция должна быть низкой", – объясняет Тарас Козак.

Пока курс остался прежним

На днях Нацбанк обнародовал предложения правления НБУ к "Основным принципам денежно-кредитной политики на 2021 год и на среднесрочную перспективу". Во время презентации замглавы НБУ Дмитрий Сологуб подчеркнул, что для дальнейшего обеспечения макрофинансовой стабильности и поступательного экономического развития Украины нужно продолжать последовательную монетарную политику и не поступаться теми принципами, на которых она базировалась в 2015-2020 годах.

"Целью денежно-кредитной (монетарной) политики является поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений +/-1%", – говорится, в частности, в документе.

Однако окончательный проект "Основных принципов…" должен готовить Совет НБУ. Планируется, что этот документ будет утвержден в сентябре.

Александра Романюк

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