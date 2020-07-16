Нестройкая сталь Российские металлурги предсказуемо сократили производство стали во втором квартале на фоне карантинных мер, причем у ММК на фоне ремонтов выплавка упала сразу на 24%. В то же время крупнейшие игроки пытались переориентировать поставки с сократившегося внутреннего рынка в Азию, благодаря чему НЛМК даже смог увеличить продажи в годовом выражении. Тем не менее, по мнению экспертов, по итогам года отрасль покажет снижение продаж, даже несмотря на господдержку инфраструктурных строек.



Продажи и выплавка стали российских металлургов сократились во втором квартале, на который пришлась большая часть карантинных мер в России. Так, НЛМК Владимира Лисина сократил производство стали на 8% квартал к кварталу и на 3% год к году — до 3,9 млн тонн. На результаты повлияла остановка строек в России, что привело к сокращению спроса на металл и снижению загрузки сортового сегмента компании. После постепенного снятия карантина загрузка сегмента начала расти и к концу июня составила 89%. При этом компания показала рост продаж на 2%, до 4,4 млн тонн, за счет экспорта, перенаправив продукцию с внутреннего рынка в Азию. В результате экспорт вырос на 51% в квартальном и на 71% в годовом выражении — до 2 млн тонн. При этом продажи на внутреннем рынке год к году упали на 23%, до 2,31 млн тонн.

В течение второго квартала цены на металл оставались под давлением: в России плоский прокат упал на 6–12%, а в Европе — на 4–8%, котировки слябов FOB Черное море снизились на 17%.



Также подешевели коксующийся уголь и лом, но железная руда выросла в цене на 3% по сравнению с первым кварталом из-за опасений, что предложение на рынке снизится на фоне быстрого восстановления китайской экономики.



На результаты ММК Владимира Рашникова влиял не только коронавирус, но и реконструкция стана 2500. Магнитогорский комбинат, как и в первом квартале, сократил выплавку на 22% в квартальном и 24% в годовом выражении, до 2,4 млн тонн. Это хуже ожиданий менеджмента: в конце апреля финансовый директор ММК Андрей Еремин прогнозировал падение на 15–17%. Продажи товарной продукции упали на 19% к первому кварталу, до 2,2 млн тонн, а в годовом выражении — на 22%. В ММК отмечают положительное влияние снятия карантина в Китае на цены.



«Северсталь» сократила производство стали на 2% в квартальном и 8% в годовом выражении, до 2,8 млн тонн. Консолидированные продажи упали на 7% и 10% соответственно, до 2,5 млн тонн. Компании удалось удержать долю экспорта в 44% при снижении потребления в России. При этом в структуре экспорта выросла доля продаж с длительным сроком реализации. Впрочем, компания наблюдает и рост объемов складских запасов. По данным компании, средние цены реализации стальной продукции незначительно сократились в первом полугодии этого года, на 4%, несмотря на значительное снижение цен на мировых рынках. При этом компания отмечает, что трубный бизнес продолжает работать в условиях низких продаж. Компания во втором квартале продала 25 тыс. тонн труб и намерена перенаправить часть объемов на экспорт.



Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка называет результаты ожидаемыми, так как компании изначально запланировали на второй квартал различные ремонты, учитывая плохую конъюнктуру.

Эксперт отмечает, что компании видят оживление внутреннего спроса с конца второго квартала, так что доля продаж на внутренний рынок в третьем квартале должна вырасти.



Основной вопрос — удастся ли увеличить продажи во втором полугодии. «Все-таки спрос в Европе упал. Компании, хоть и перенаправляли объемы на другие рынки сбыта — в частности, на Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию,— по году я ожидаю снижения продаж. Возможно, это снижение будет небольшим, особенно если начнут реализовывать план восстановления экономики, в который заложены инфраструктурные проекты — Транссиб, БАМ, автодороги»,— полагает Ирина Ализаровская.



Евгений Зайнуллин



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