Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Верховная Рада делает деньги из воздуха

15.07.20 , MINTRANS
печать
размер текста:

Взимание авиационных сборов получило законное основание 

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2424, который вносит изменения в Воздушный кодекс. MINTRANS разбирался, что это означает для бизнеса и пассажиров и не обнаружил ничего принципиально нового, кроме элементарного наведения порядка. 

Собственно, государство взимало с авиакомпаний сборы за перевозку пассажиров и грузов, начиная с 1993 года, но их двойственный статус позволял недобросовестным перевозчикам уклоняться от их платы. Поэтому цель документа – очистить законодательство от противоречий. 

«Эти государственные сборы были приняты постановлением Кабинета министров в 1993 году, а Конституция была принята в 1996 году, и вышла юридическая коллизия, так как в Конституции написано, что все сборы должны быть закреплены законом, а не постановлением. Ввиду этого некоторые компании могли не платить эти сборы. Сама стоимость сборов осталось прежней, поэтому не стоит переживать за поднятие цен на авиационные билеты», – объясняет MINTRANS член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко. 

Закон обязывает авиакомпании за каждого пассажира внутренних рейсов платить $0,5, а на международных – $2. Установлена также ставка налогового сбора за транспортировку каждой тонны груза. На внутренних рейсах – $2,5 за тонну, на международных – $10. 

Процедура взымания сбора сохраняется. «Есть две модели. Первая рассчитана на регулярных перевозчиков, которые подписывают договор с Госавиаслужбой и самостоятельно оплачивают сбор. Вторая – это чартеры, которые редко летают в Украину и им невыгодно заключать договорные отношения с Госавиаслужбой, тогда посредником выступает аэрапорт, который выставляет счет авиакомпании, и она транзитом перечисляет его в Госавиаслужбу», – рассказывает MINTRANS авиационный эксперт Богдан Долинце. 

Сбор включается в общую стоимость билета, 20% от сумы перечисляются в государственный бюджет, а 80% направляются в специальный фонд авиации, из которого  финансируется Госавиаслужба. Авиакомпании, которые сегодня имеют задолженность перед государством, могут разрешить споры в судебном порядке.

Крицкая Ирина

 

 

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Минтранс вышел на панель
15.07.20, Олигарх
Имущество Изюмского тепловозоремонтного завода, принадлежащего Минтрансу, пустили с молотка за долги перед “Проминвестбанком” по цене киевской квартиры
Казино в отелях, реестры игроков и легализация кэша. Как будет работать игорный бизнес в Украине
15.07.20, Страна
Инициатором легализации игорного бизнеса в Украине выступал лично В.Зеленский.
Дыра в газовой трубе. Как Рада заставит Фирташа с компанией платить по счетам
15.07.20, Деловая столица
Долг облгазов перед оператором ГТС за транспортировку и балансировку газа достиг 1,4 млрд грн.
14.07.20
Открытие рынка газа для населения: вырастут ли цены
14.07.20, Апостроф
Рынок должны были запустить еще в мае.
Первая мировая Фирташа
14.07.20, Олигарх
Газовое крыло Group DF стоит на пороге глобального перемирия с властью.
13.07.20
Низкая инфляция – это катастрофа". Почему министр экономики хочет, чтобы цены росли быстрее
13.07.20, Экономическая правда
Почему правительство недовольно медленным ростом цен. Какие плюсы и минусы в том, что сейчас в Украине инфляция находится на рекордно низких уровнях, и почему это продлится недолго.
Бедность и маргинализация населения. Почему власти скрыли разгромные выводы ООН по соцполитике в Украине
13.07.20, Страна
Скандальный законопроект о труде (как уже писала “Страна”, он упрощает увольнения и обрезает соцгарантии), а также о профсоюзах (фактически запрещает действующие организации) запускают по второму кругу.
10.07.20
6000 грн за подозрения. Зачем придумали новый налог для мелких фермеров
10.07.20, Деловая столица
Если депутаты Рады хотели вновь поднять шум вокруг земельного вопроса, то им это удалось.
Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа
10.07.20, Страна
Досрочно погашать длинные кредиты становится все проблематичнее.
09.07.20
Майдан в США. Что будет с долларом
09.07.20, UBR
Экономика мирового гегемона демонстрирует обвальное падение.
08.07.20
07.07.20
06.07.20
03.07.20
02.07.20
01.07.20
30.06.20
26.06.20
25.06.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!