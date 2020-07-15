Верховная Рада делает деньги из воздуха

Взимание авиационных сборов получило законное основание

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2424, который вносит изменения в Воздушный кодекс. MINTRANS разбирался, что это означает для бизнеса и пассажиров и не обнаружил ничего принципиально нового, кроме элементарного наведения порядка.

Собственно, государство взимало с авиакомпаний сборы за перевозку пассажиров и грузов, начиная с 1993 года, но их двойственный статус позволял недобросовестным перевозчикам уклоняться от их платы. Поэтому цель документа – очистить законодательство от противоречий.

«Эти государственные сборы были приняты постановлением Кабинета министров в 1993 году, а Конституция была принята в 1996 году, и вышла юридическая коллизия, так как в Конституции написано, что все сборы должны быть закреплены законом, а не постановлением. Ввиду этого некоторые компании могли не платить эти сборы. Сама стоимость сборов осталось прежней, поэтому не стоит переживать за поднятие цен на авиационные билеты», – объясняет MINTRANS член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

Закон обязывает авиакомпании за каждого пассажира внутренних рейсов платить $0,5, а на международных – $2. Установлена также ставка налогового сбора за транспортировку каждой тонны груза. На внутренних рейсах – $2,5 за тонну, на международных – $10.

Процедура взымания сбора сохраняется. «Есть две модели. Первая рассчитана на регулярных перевозчиков, которые подписывают договор с Госавиаслужбой и самостоятельно оплачивают сбор. Вторая – это чартеры, которые редко летают в Украину и им невыгодно заключать договорные отношения с Госавиаслужбой, тогда посредником выступает аэрапорт, который выставляет счет авиакомпании, и она транзитом перечисляет его в Госавиаслужбу», – рассказывает MINTRANS авиационный эксперт Богдан Долинце.

Сбор включается в общую стоимость билета, 20% от сумы перечисляются в государственный бюджет, а 80% направляются в специальный фонд авиации, из которого финансируется Госавиаслужба. Авиакомпании, которые сегодня имеют задолженность перед государством, могут разрешить споры в судебном порядке.



Крицкая Ирина

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