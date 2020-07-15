Минтранс вышел на панель

Имущество Изюмского тепловозоремонтного завода, принадлежащего Минтрансу, пустили с молотка за долги перед “Проминвестбанком” по цене киевской квартиры.

В июне Хозсуд Харьковской области отказал “Проминвестбанку” в признании недействительными результатов аукциона по продаже целостного имущественного комплекса ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” (ИТРЗ), которое было пущено с молотка в 2019 году в рамках процедуры банкротства. В результате этой операции залогового имущества по невыплаченным кредитам лишился не только банк, но и Министерство транспорта Украины, которое являлось владельцем 100% акций ИТРЗ.

Банкротство ИТРЗ стартовало в 2009 году с подачи “Торговый дом “ИТРЗ”, который формально не имел ничего общего с госпредприятием. В 2011 году и о. председателя правления Изюмского тепловозоремонтного завода Виктор Сапожников заявлял, что бывший руководитель предприятия Евгений Орлов совместно с руководством торгового дома “с 2007 года доводили предприятие до банкротства”.

Спасать когда-то крупнейшее в СССР тепловозоремонтное предприятие бросились власти: в октябре 2010 года Минтранс решил передать его “Укрзалізниці”, под крылом которой оно должно было стать базовым по ремонту на востоке, юге и в центре Украины. А в 2014 году Харьковская обладминистрация заявляла, что будет просить отдать проблемный актив им для перепрофилирования под ремонт железнодорожных колесных пар. От чиновников в то время звучали еще много разных идей как спасти предприятие, но ни одна не была воплощена в жизнь, поэтому в 2014 году суд отмел все разговоры о санации, признал должника банкротом и открыл его ликвидационную процедуру.

В 2018 году ликвидатор подготовил активы, которые были оценены в 57 млн грн, для продажи. В теории этого должно было хватить, чтобы рассчитаться с кредиторами, долг перед которыми составлял всего 53 млн грн. Однако на деле вышло все как обычно: имущество было пущено с молотка двумя аукционами приблизительно за 10% от оценочной стоимости. Часть активов выкупило ООО “Укрпроминвест-груп”, а часть – ООО “Энергомаш-Инвест”.

Первая фирма оформлена на московскую компанию “Универсал”, а вторая принадлежит Сергею Лазаренко. Это бывший председателем правления Южного электромашиностроительного завода в Херсонской области. В свое время Лазаренко активно сотрудничал с основателем российского концерна “Росэнергомаш” Владимиром Палихатой, под контроль которого перешли в итоге активы, выведенные из Южного электромашиностроительного завода в Херсонской области.

Сам Лазаренко не впервые вынашивает идеи санировать старые советские заводы. Например, он планировал в рамках ликвидации Херсонского хлопчатобумажного комбината выкупить его активы и переделать под оптовый сельхозрынок – тогда как раз создавалась с финансовой помощью государства сеть оптовых сельхозрынков, которые в итоге почти монопольно начали строить структуры влиятельного на то время Юрия Иванющенко.



Владислав Боровников

В случае с активами Изюмского тепловозоремонтного завода идеи Лазаренко также в духе времени. Как сообщил в начале года в комментарии “Обрії Ізюмщини» сам Лазаренко, с прошлого года он готовил техническую документацию для строительства на месте ремонтного завода в Изюме солнечной электростанции.

“Мы строим солнечную электростанцию на месте бывшего завода, так как здесь есть все технические условия, своя подстанция. Мощность станции по проекту – 100 МВт. Тут будет новое оборудование, появится порядка 30 новых рабочих мест”, – сообщил журналистам Лазаренко.

Этот проект имеет все шансы быть реализованным. Хозсуд Харьковской области в июне не только отказал “Проминвестбанку” (за его активы сейчас спорят собственник – российский “Внешэкономбанк” и структуры Игоря Коломойского), но и снял арест, наложенный в качестве обеспечительной меры еще в конце 2019 года.







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