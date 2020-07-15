Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минтранс вышел на панель

15.07.20 , Олигарх
печать
размер текста:

 Имущество Изюмского тепловозоремонтного завода, принадлежащего Минтрансу, пустили с молотка за долги перед “Проминвестбанком” по цене киевской квартиры.

В июне Хозсуд Харьковской области отказал “Проминвестбанку” в признании недействительными результатов аукциона по продаже целостного имущественного комплекса ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” (ИТРЗ), которое было пущено с молотка в 2019 году в рамках процедуры банкротства. В результате этой операции залогового имущества по невыплаченным кредитам лишился не только банк, но и Министерство транспорта Украины, которое являлось владельцем 100% акций ИТРЗ. 

Банкротство ИТРЗ стартовало в 2009 году с подачи “Торговый дом “ИТРЗ”, который формально не имел ничего общего с госпредприятием. В 2011 году и о. председателя правления Изюмского тепловозоремонтного завода Виктор Сапожников заявлял, что бывший руководитель предприятия Евгений Орлов совместно с руководством торгового дома “с 2007 года доводили предприятие до банкротства”. 

Спасать когда-то крупнейшее в СССР тепловозоремонтное предприятие бросились власти: в октябре 2010 года Минтранс решил передать его “Укрзалізниці”, под крылом которой оно должно было стать базовым по ремонту на востоке, юге и в центре Украины. А в 2014 году Харьковская обладминистрация заявляла, что будет просить отдать проблемный актив им для перепрофилирования под ремонт железнодорожных колесных пар. От чиновников в то время звучали еще много разных идей как спасти предприятие, но ни одна не была воплощена в жизнь, поэтому в 2014 году суд отмел все разговоры о санации, признал должника банкротом и открыл его ликвидационную процедуру. 

В 2018 году ликвидатор подготовил активы, которые были оценены в 57 млн грн, для продажи. В теории этого должно было хватить, чтобы рассчитаться с кредиторами, долг перед которыми составлял всего 53 млн грн. Однако на деле вышло все как обычно: имущество было пущено с молотка двумя аукционами приблизительно за 10% от оценочной стоимости. Часть активов выкупило ООО “Укрпроминвест-груп”, а часть – ООО “Энергомаш-Инвест”.

Первая фирма оформлена на московскую компанию “Универсал”, а вторая принадлежит Сергею Лазаренко. Это бывший председателем правления Южного электромашиностроительного завода в Херсонской области. В свое время Лазаренко активно сотрудничал с основателем российского концерна “Росэнергомаш” Владимиром Палихатой, под контроль которого перешли в итоге активы, выведенные из Южного электромашиностроительного завода в Херсонской области. 

Сам Лазаренко не впервые вынашивает идеи санировать старые советские заводы. Например, он планировал в рамках ликвидации Херсонского хлопчатобумажного комбината выкупить его активы и переделать под оптовый сельхозрынок – тогда как раз создавалась с финансовой помощью государства сеть оптовых сельхозрынков, которые в итоге почти монопольно начали строить структуры влиятельного на то время Юрия Иванющенко. 

Владислав Боровников

В случае с активами Изюмского тепловозоремонтного завода идеи Лазаренко также в духе времени. Как сообщил в начале года в комментарии “Обрії Ізюмщини» сам Лазаренко, с прошлого года он готовил техническую документацию для строительства на месте ремонтного завода в Изюме солнечной электростанции. 

“Мы строим солнечную электростанцию на месте бывшего завода, так как здесь есть все технические условия, своя подстанция. Мощность станции по проекту – 100 МВт. Тут будет новое оборудование, появится порядка 30 новых рабочих мест”, – сообщил журналистам Лазаренко. 

Этот проект имеет все шансы быть реализованным. Хозсуд Харьковской области в июне не только отказал “Проминвестбанку” (за его активы сейчас спорят собственник  – российский “Внешэкономбанк” и структуры Игоря Коломойского), но и снял арест, наложенный в качестве обеспечительной меры еще в конце 2019 года.


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Верховная Рада делает деньги из воздуха
15.07.20, MINTRANS
Взимание авиационных сборов получило законное основание.
Казино в отелях, реестры игроков и легализация кэша. Как будет работать игорный бизнес в Украине
15.07.20, Страна
Инициатором легализации игорного бизнеса в Украине выступал лично В.Зеленский.
Дыра в газовой трубе. Как Рада заставит Фирташа с компанией платить по счетам
15.07.20, Деловая столица
Долг облгазов перед оператором ГТС за транспортировку и балансировку газа достиг 1,4 млрд грн.
14.07.20
Открытие рынка газа для населения: вырастут ли цены
14.07.20, Апостроф
Рынок должны были запустить еще в мае.
Первая мировая Фирташа
14.07.20, Олигарх
Газовое крыло Group DF стоит на пороге глобального перемирия с властью.
13.07.20
Низкая инфляция – это катастрофа". Почему министр экономики хочет, чтобы цены росли быстрее
13.07.20, Экономическая правда
Почему правительство недовольно медленным ростом цен. Какие плюсы и минусы в том, что сейчас в Украине инфляция находится на рекордно низких уровнях, и почему это продлится недолго.
Бедность и маргинализация населения. Почему власти скрыли разгромные выводы ООН по соцполитике в Украине
13.07.20, Страна
Скандальный законопроект о труде (как уже писала “Страна”, он упрощает увольнения и обрезает соцгарантии), а также о профсоюзах (фактически запрещает действующие организации) запускают по второму кругу.
10.07.20
6000 грн за подозрения. Зачем придумали новый налог для мелких фермеров
10.07.20, Деловая столица
Если депутаты Рады хотели вновь поднять шум вокруг земельного вопроса, то им это удалось.
Людей допрашивают в банках, где взяли деньги на взнос по кредиту и досрочное погашение займа
10.07.20, Страна
Досрочно погашать длинные кредиты становится все проблематичнее.
09.07.20
Майдан в США. Что будет с долларом
09.07.20, UBR
Экономика мирового гегемона демонстрирует обвальное падение.
08.07.20
07.07.20
06.07.20
03.07.20
02.07.20
01.07.20
30.06.20
26.06.20
25.06.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!