Казино в отелях, реестры игроков и легализация кэша. Как будет работать игорный бизнес в Украине

Инициатором легализации игорного бизнеса в Украине выступал лично Владимир Зеленский. По мнению президента, игровые автоматы и казино и так работают в стране подпольно, закон же заставит их платить налоги.

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым легализуется игорный бизнес в Украине.

Согласно опросу соцгруппы “Рейтинг”, который проводился осенью минувшего года, большинство украинских граждан — 60% — не поддерживали возвращение игорного бизнеса с формулировкой “ни при каких условиях”, 27% были согласны при условии создания специальных зон для игорного бизнеса и лишь 11% респондентов выступали за легализацию без ограничений.

Власть не прислушалась к мнению украинских граждан и таки продавила закон. Голоса “за” - 224 из 248 — отдали депутаты от “Слуги народа”. Принять документ помогла группа “Доверие”.

Инициатором легализации игорного бизнеса в Украине выступал лично Владимир Зеленский. По мнению президента, игровые автоматы и казино и так работают в стране подпольно, закон же заставит их платить налоги. Еще один его аргумент — “это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря”.

“Страна” рассказывает об основных пунктах принятого закона — как теперь украинцы смогут легально участвовать в азартных играх. Также мы рассказываем о подводных камнях документа.

10 главных пунктов принятого закона об игорном бизнесе в Украине

1. Играть в азартные игры можно будет гражданам, которым исполнился 21 год. Им нужно будет проходить идентификацию. Также планируется создать реестры игроков. Хотя они будут созданы не сразу (но об этом ниже).

2. В законе есть понятие “самоограничения” — зависимые от игры должны будут написать заявление (или как минимум поставить под ним свою подпись), в котором дадут согласие на их недопуск в игорные заведения.

“Инициировать запрет могут также родственники игроков, в том числе, через суд. Но те, кто страдает от лудомании, все равно должны будут дать свое согласие на ограничения”, — рассказала руководитель общественного объединения “Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине” Елена Мочалова.

3. Залы игровых автоматов можно будет размещать на территории отелей 3-5 звезд. В гостиницах должно быть не менее 50 номеров для Киева и 25 — для других населенных пунктов. Стоимость лицензии составит около 250 тысяч долларов. Дополнительно нужно будет платить около 100 долларов за каждый автомат в месяц.

4. Казино (не путать с игровыми автоматами) разрешаются в пятизвездочных гостиницах или специальных игровых зонах. Лицензия стоит около 2 миллионов долларов для Киева и миллион долларов для других населенных пунктов Украины.

5. Букмекеры смогут работать и онлайн, и офлайн. Букмекерские конторы должны размещаться только в гостиницах (3-5 звезд) или на ипподроме. Цена лицензии — около миллиона долларов, за каждый отдельный офис придется платить по 500 долларов в месяц.

6. Для тех, кто организует и проводит лотереи, предусмотрено три лицензии. Стоимость каждой — 500 тысяч долларов.

7. Разрешены онлайн-казино и онлайн-покер. Стоимость лицензии — около 200 тысяч за каждый сайт.

8. Покерные клубы могут быть только спортивными. Играть в покер на деньги разрешат в казино.

9. Допускается создание специальных игровых зон. Предусмотрены бесплатные инвестиционные лицензии на казино на десять лет при условии строительства отеля на 150-200 номеров.

10. Будет создана новая структура — государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр в составе 7 человек. Она станет выдавать лицензии, проводить мониторинг и контролировать этот рынок.

Также планируется централизованный мониторинг всех игровых заведений, который позволит контролировать обороты игорщиков, “видеть” всех игроков. Но он появится не ранее 2022 года.

Подводные камни закона о легализации игорного бизнеса

Законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине оказался очень дискуссионным. После первого чтения к документу поступило около 3,5 тысяч поправок, большинство из которых было проигнорировано перед вторым чтением.

Сегодня в ходе обсуждения вопроса в Верховной Раде много было сказано о том, что недостаточно четко прописаны так называемые самоограничения. В частности, по мнению главы фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко, страдающие от лудомании найдут способы доступа к игровым автоматам и казино.

Жестко против выступили и в “Оппозиционной платформе — За жизнь”.

“Игорный бизнес — чрезвычайно социально опасен. И пострадают от него те люди, которые и так живут за чертой бедности, и будут выносить последнее из своих домов в надежде на легкие деньги. Кроме того, и само государство от такого решения не выиграет — законопроект прописан в интересах конкретных групп, которые “крышуют” подпольные казино”, — заявила нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская.

Когда в реальности заработает закон?

Эксперты считают, что операторы рынка азартных игр оперативно проведут легализацию своего бизнеса.

По словам Елены Мочаловой, многие игорщики еще накануне принятия закона покупали технику, завозили игровые автоматы.

“Поэтому они включили все рычаги, чтобы как можно быстрее продавить проект закона. Как только закон вступит в силу, через неделю уже все будет работать”, — говорит Мочалова.

Кроме того, в Татарбунарском районе Одесской области намерены запустить целую игровую зону “Дунайя”. Она будет включать и казино, и отели разного уровня.

“Курорт будет размещен на косе между озером Сасык и Черным морем. Более 500 гектар, набережная более 10 километров. Более 80 отелей, самый маленький на 150 номеров, а самый большой на 1 тысячу номеров”, — написал на своей странице в Фейсбуке председатель правления туристической ассоциации Одесской области Фазель Аскеров.

Еще один важный момент, на который обращают внимание специалисты, - модуль онлайн-мониторинга казино и залов игровых автоматов появится не сразу, а только с 2022 года. Это означает, что еще полтора года весь игорный бизнес страны по факту будет работать бесконтрольно.

Отсрочка с мониторингом нивелирует и важнейший пункт по самоограничению зависимых игроков. Отсутствие контроля за игрой позволяет легализировать теневые доходы депутатам и госчиновникам. В декларации деньги попросту можно вписывать как выигрыши, налогами они не облагаются.

“Много противоречий и сомнительных норм позволят неплохо кормиться правоохранителям и разного рода смотрящим и сгенерируют большой поток неучтенного кэша”, — говорит Елена Молчанов. По мнению Мочаловой, такие условия устраивают наших и российских игорщиков (хотя формально им запрещено работать на нашем рынке, российский капитал уже есть в отечественных игровых сетях). Но крупные мировые компании под такие правила вряд ли придут.

“Государство, которое хочет “правильно” легализировать игровой бизнес, как правило, предварительно изучает предпочтения крупных мировых сетей и уже с их учетом пытается найти свою “фишку”. Таким путем в свое время пошли, в частности, Испания, Япония, Южная Корея. У нас же получается какая-то кустарщина. Это значит, что никакого притока серьезных инвестиций и бума развития туристической инфраструктуры не будет, получится очередная “кормушка” для “смотрящих”, легализация уже существующих игроков и поток кэша под выборы”, — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

Виктория ВЕНК

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