Дыра в газовой трубе. Как Рада заставит Фирташа с компанией платить по счетам

Долг облгазов перед оператором ГТС за транспортировку и балансировку газа достиг 1,4 млрд грн. Депутаты предлагают решить проблему неплатежей введением распределительных счетов.

Парламентарии во главе с руководителем подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газопоставок Андреем Жупаниным зарегистрировали в парламенте законопроект №3800, предполагающий внесение изменений в закон “О рынке природного газа”.

Этим законопроектом депутаты хотят “приструнить” облгазы, оказывающие услуги по распределению (транспортировке) газа клиентам, поскольку те систематически недоплачивают “Оператору ГТС Украины” (ОГТСУ) и долг постоянно растет. Последний фактически начал работу с 1 января этого года. Однако уже по итогам I квартала облгазы задолжали ему 1,4 млрд грн. А по итогам пяти месяцев с начала года размер долга контрагентов перед ОГТСУ остается практически неизменным — 1,445 млрд грн. При этом половина этой задолженности накоплена пятью облгазами — “Луганскгазом” (271 млн грн), “Тернопольгоргазом” (171 млн грн), “Киевоблгазом” (93 млн грн), “Кировоградгазом” (82 млн грн) и “Донецкоблгазом” (55 млн грн). Суммарный долг облгазов перед ОГТСУ составляет 1,1 млрд грн, еще 358 млн грн — это долги поставщиков газа.

ОГТСУ решил судиться с должниками и уже подал иски к “Луганскгазу”, “Донецкоблгазу”, “Тернопольгоргазу” и “Мелитопольгазу”.

Примечательно, что 20 из 35 компаний-должников ОГТСУ — это облгазы, входящие в “Региональную газовую компанию” (РГК), подконтрольную Дмитрию Фирташу, их общая задолженность перед оператором составляет 400 млн грн. Справедливости ради следует отметить, что по сравнению с 14 апреля облгазы РГК снизили задолженность на 35 млн грн.

Традиция накопления долгов перед оператором ГТС не нова — суммарно за 2016-2019 гг. облгазы накопили долгов перед предшественником ОГТСУ — “Укртрансгазом” в размере 43,8 млрд грн.

Теперь, похоже, депутаты решили эту традицию поломать в корне. Они предлагают законом обязать облгазы открывать в банках счета со специальным режимом использования, алгоритм использования денег с этих счетов будет устанавливать НКРЭКУ — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Согласно законопроекту облгазы смогут использовать для сбора средств с потребителей только эти спецсчета, собирать плату за свои услуги на другие счета облгазам будет запрещено.

При этом, согласно алгоритму распределения денег, установленному регулятором, облгаз сможет перечислить со спецсчета деньги или на свой текущий счет, или на счет ОГТСУ за его услуги. Фактически НКРЭКУ получит в свои руки жесткий контроль расходования средство облгазами, и они уже не смогут не заплатить ОГТСУ.

При этом уполномоченные банки, которые смогут обслуживать эти спецсчета, будет определять Кабмин, и он же будет определять порядок открытия и закрытия этих счетов, а также — устанавливать порядок проведения расчетов.

Другими словами, Кабмин и НКРЭКУ будут четко устанавливать, куда и на что облгазы смогут потратить собираемые с клиентов деньги.

Система счетов со специальным режимом использования действовала на рынке газа до 1 апреля 2017 г., она была предусмотрена положениями закона “О рынке природного газа”. Однако она касалась еще прошлых, не разделенных облгазов, которые совмещали в себе как функцию продавца (поставщика), так и функцию оператора газораспределительной сети (транспортировщика газа).

Инициативу депутатов вернуть спецсчета на рынок на ура восприняли в ОГТСУ — руководитель компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил, что на сегодня у компании нет действенных рычагов влияния на облгазы, поскольку технически их отключить невозможно, а суды затягиваются на долгие годы. “Только один пример безнаказанности. “Тернопольгоргаз” — маленький облгаз, но лидер по задолженности — 171 млн грн. Задолженность сформировалась за отбор 30 (!!!) млн куб. м газа с января по май. При этом, по нашей информации, данный облгаз не купил ни одного куба газа, а при этом получал все эти месяцы тарифную выручку с местного населения”, — сказал он.

По словам Макогона, рост долгов со стороны облгазов вымывает ликвидность госкомпании, и возникают значительные риски для ее финансовой стабильности. А предшественника ОГТСУ — “Укртрансгаз” — облгазы своими долгами довели практически до преддефолтного состояния.

В поддержку указанной законодательно инициативы высказалась и Ассоциация газодобывающих компаний Украины. “Ситуация с накоплением долгов перед ОГТСУ и несанкционированными отборами газа требует как можно скорейшего решения, чтобы избежать нежелательных последствий в будущем, и именно этот вопрос должен урегулировать проект закона №3800”, — считает почетный президент Ассоциации Даниэль Майданик.

Однако у законопроекта будут и противники — лобби владельцев облгазов. По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, спецсчета — это только один из элементов этого законопроекта, который может существенно улучшить работу газового рынка, но против которого будут настроены облгазы. Он пояснил, что сегодня на рынке есть проблема доступа поставщиков газа к информации о конечном потребителе. В частности, если поставщик получает заявление от потенциального клиента, что тот хочет покупать у него газ, то не имеет возможности проверить — есть ли у клиента долги перед предыдущим поставщиком. Наибольшую абонентскую базу держат облгазы РГК, которая контролирует около 70% поставок газа бытовым потребителям. Александр Харченко пояснил, что предлагаемый законопроект урегулирует обмен этой информацией, и она станет доступной для трейдеров газа.

Один из авторов законопроекта депутат Анатолий Костюх рассказал “ДС”, что также ожидает сильное сопротивление принятию этого законопроекта — из-за распределительных счетов и обязательств облгазов делиться информацией о потребителе. По его мнению, законопроект, скорее всего, будет рассмотрен осенью этого года. “Я считаю вполне вероятным, что профильный комитет поддержит такую инициативу”, — сказал он.

Александр СУКОВ

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