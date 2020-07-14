Открытие рынка газа для населения: вырастут ли цены

Открытие рынка газа для населения, как ожидается, произойдет 1 августа. Это уже третья предложенная дата и, как полагают эксперты, возможно, не последняя. Журналист “Апострофа” Виктор Авдеенко разбирался, что мешает полноценному запуску газового рынка в Украине, и вырастут ли цены на топливо, когда он, наконец, заработает.

В Украине 1 августа должен быть запущен свободный рынок газа для населения. Такая модель предусматривает возможность для потребителей самостоятельно выбирать поставщика, то есть, по логике, возникнет конкуренция между компаниями за того самого потребителя.

Потребительский рынок газа должен был заработать еще 1 мая, но из-за коронавируса его запуск перенесли на 1 июля. Однако и этот срок выдержан не был — правительство перенесло запуск еще на месяц.

Рынок “последней надежды”

На самом деле, речь не идет о собственно рынке газа, который все никак не могут открыть для бытовых потребителей, заявил в комментарии “Апострофу” руководитель специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев.

Он напомнил, что рынок природного газа функционирует в Украине с 2015 года. “Для того чтобы вся система розничного сегмента рынка природного газа заработала, нужно предусмотреть, как и на рынке электрической энергии, поставщика “последней надежды”. И он должен был появиться с 1 июля. Нужно было провести конкурс, но его по различным причинам не успели провести. А без этого полноценное функционирование рынка невозможно”, — пояснил эксперт.

Поставщик “последней надежды” — это компания, которая должна в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остается без поставщика.

На сегодня конкурс объявлен. Уже известно, что для участия в нем подала заявку госкомпания НАК “Нафтогаз Украины”, а, точнее, две заявки, потому что в конкурсе отдельно участвуют собственно НАК и ООО “Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины”, входящая в группу “Нафтогаз”.

Кстати, сам конкурс, а также участие в нем “Нафтогаза”, подверглись критике со стороны других участников рынка. Объединяющая несколько десятков компаний Ассоциация поставщиков энергоресурсов, назвала конкурс дискриминационным. В заявлении организации говорится, что условия конкурса, в частности, требование иметь в своем распоряжении не менее 3,5 миллиарда кубометров газа, отсекает практически всех потенциальных поставщиков за исключением “Нафтогаза”.

Тем не менее, конкурс, скорее всего, состоится и, вполне возможно, поставщик “последней надежды” появится к 1 августа.

Монополия вместо рынка

При этом нужно понимать, что если рынок действительно официально заработает с 1 августа, то не стоит рассчитывать на то, что сразу же появится большое число поставщиков газа, рассказал изданию президент Центра глобалистики “Стратегия XXI” Михаил Гончар. “Если говорить о более отдаленной перспективе, то будет так, как это сейчас происходит в странах Центральной Европы, где это также произошло не за один день. А сейчас будет квази-рынок”, — считает эксперт.

Гончар отметил, что у более чем 70% газопоставляющих компаний — один конечный бенефициар (находящийся в вынужденной эмиграции олигарх Дмитрий Фирташ), поэтому на бытовом газовом рынке будет сохраняться скрытая монополия.

“Поэтому здесь большое значение будет иметь эффективное функционирование регулятора — Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Антимонопольного комитета. Но мы видим, что Антимонопольный комитет в упор “не видит” монополию там, где она заметна невооруженным глазом”, — подчеркнул Михаил Гончар.

Геннадий Рябцев также считает, что на сегодня в Украине на рынке газа реального розничного сегмента нет. Другое дело, что, по его словам, во многих случаях какого-либо смысла для потребителей переходить к новому поставщику просто нет. Он отметил, что, возможно, в борьбе за клиента поставляющие компании будут предлагать некие дополнительные услуги, но пока непонятно, какими они могут быть.

“Но, главное, как были наши права как потребителей незащищенными, такими они и остались”, — добавил эксперт.

Без обязательств

Помимо затянувшегося конкурса на определение поставщика “последней надежды” есть еще один фактор, который сдерживает полное открытие рынка газа для населения — так называемые публичные специальные обязательства (ПСО), возложенные на “Нафтогаз”. Суть их состоит в том, что тарифы для бытовых потребителей устанавливаются не рынком, а специальным решением правительства.

Действие ПСО продлено также до 1 августа, и, если рынок с этой даты будет решено открыть, спецобязательства, по идее, отменят.

В условиях высоких цен на газ ПСО призваны защитить население от непомерных тарифов, однако в последнее время ценовая конъюнктура на мировом рынке крайне благоприятна для потребителей.

“Сейчас цены на хабах — рай для потребителя, как промышленного, так и бытового”, — заявил Михаил Гончар. Он напомнил, что именно по этой причине “Нафтогаз” сейчас снижает тарифы.

Скорее всего, в течение ближайшего года мировые цены на газ будут оставаться низкими, но затем ситуация может измениться. Соответственно, если мировые цены на газ вырастут, тарифы для населения также пропорционально увеличатся — рынок есть рынок.

Но по традиции в этом обвинят власть, которая вряд ли будет этому рада, отметил в разговоре с “Апострофом” эксперт программы “Энергетика” аналитического центра “Украинский институт будущего” Андриан Прокип.

Он напомнил, что примерно год назад на мировых рынках начался обвал газовых цен, что отразилось на тарифах и внутри Украины, но это было преподнесено в том ключе, что цены снизила власть, соответственно, власть будет в ответе и за подорожание топлива.

Но будет ли дорожать газ, и когда это может произойти? Андриан Прокип отмечает, что этот рынок крайне сложно прогнозировать. “Хотя все сейчас перенасыщены газом, есть вероятность, что цены будут расти, и, если не в этом году, это может произойти через год-два”, — подчеркнул он.

Кроме того, стоит ожидать сезонных ценовых колебаний. “Чем ближе к осени, тем больше ситуация будет осложняться, потому что, вероятно, будет расти цена на газ, а потому властям будет все страшнее (ее) отпустить”, — говорит эксперт.

МВФ — не указ

В связи с этим есть большая вероятность, что 1 августа не станет последним сроком запуска рынка газа для населения.

“Наверное, будет очередной перенос, — считает Михаил Гончар. — Рационального объяснения этому (переносу запуска рынка) нет, принципиально ничего не изменилось. И, раз не решились, то, скорее всего, идут по пути поэтапного откладывания”.

Андриан Прокип также не исключает, что полноценного запуска рынка газа с 1 августа не произойдет. Это связано с уже упомянутым вероятным сезонным ростом цен осенью-зимой, то есть в отопительный сезон — ведь пока никто не знает, холодной или теплой будет предстоящая зима. “Если они дотянут до осени, вопрос — пойдут ли они на это (повышение тарифов) зимой?” — отметил эксперт.

По словам специалиста, с одной стороны, есть меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), в котором зафиксировано обязательство Украины перейти на рыночные цены на газ, но, с другой стороны, оно было и раньше, однако все равно украинское правительство всячески старалось оттянуть его выполнение.

“Поэтому в полноценный запуск рынка я не верю”, — резюмировал Прокип.

Виктор АВДЕЕНКО

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