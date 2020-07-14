Первая мировая Фирташа

Областным газоснабжающим компаниям (облгазам) впору готовиться к очередному выходу на первые полосы профильной прессы. Как стало известно “Олигарху”, 24 июня Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск этих предприятий в борьбе с Министерством энергетики. Речь идет об отмене прошлогоднего решения суда первой инстанции, который тогда определил Нацкомиссию по регулированию энергетики ответственным органом за утверждение уровня производственно-технологических потерь газа в сетях облгазов.

Спорить по этому поводу стороны начали еще пять лет назад, в 2015 г. Но на самом старте этой схватки вопрос стоял по-другому: каким должен быть этот самый уровень потерь газа? Облгазы настаивали на том, что он должен определяться по древней формуле, утвержденной министерским приказом №264 еще в 2003 г. В Минэнерго говорили, что та методика давно устарела и нужно переходить на расчеты по современным правилам, утвержденным приказом ведомства №122 от 2 марта 2015 г.

Если сводить к сути, то речь конечно же была о деньгах: “старая” методика от 2003 г. приносила значительно больше на банковские счета облгазов, тогда как “новая” от 2015 г. урезала этот бюджет кратно. Счет шел о сотнях миллионов гривен. Это видно на примере локального спора “Киевоблгаза” с Минэнерго и НКРЭКУ, о котором сообщал “Олигарх”.

Еще на самом своем старте борьба облгазов с профильным министерством выглядела захватывающе. Чего только стоил тот факт, что для отстаивания своих прав в Окружной административный суд Киева обратилось сразу три десятка истцов-облгазов. Их требования были однотипными, поэтому оказались объединены в одно производство. Был в этом и корпоративный смысл: практически все газовые компании управлялись группой Дмитрия Фирташа. Но как показала практика, проще от этого не стало: тяжба с Министерством энергетики затянулась до сегодняшних дней.

За эти годы в схватке было все: то облгазы добивались полного признания своих требований, то Минэнерго получало на руки решение апелляционного суда, спускавшего дело на первую инстанцию для повторного рассмотрения. В этом же контексте издавалось и вышеупомянутое свежее постановление Шестого апелляционного админсуда. Его контекст сводится к тому, что за пересмотр уровня нормативных потерь газа отвечает все-таки Минэнерго (а не Нацкомисся по регулированию энергетики, как на том настаивали адвокаты министерства).

Сейчас ведомству Ольги Буславец ничего не мешает попытаться оспорить этот вердикт в кассационной инстанции, и тем самым сделать очередной шаг к затягиванию процесса на месяцы. Но источники “Олигарха” прогнозируют, что этого не произойдет потому что между Министерством энергетики и газоснабжающими компаниями достигнута договоренность о перемирии.

На сейчас эта условленность имеет устный характер, но уже скоро начнет выражаться в прикладных действиях сторон. По данным “Олигарха”, речь идет о решении ключевой хронической проблемы — нормативов потребления газа населением, чьи жилища не оснащены приборами учета (счетчиками). Еще при премьер-министре Арсении Яценюке эти нормативы были резко снижены, и с тех пор облгазы не оставляли надежду вернуть расчеты к старым ориентирам.

Как и в случае с упомянутыми нормативно-технологическими потерями, в качестве инструментария “восстановления справедливости” облгазы избрали суды. И, опять-таки, как и в случае с судами по нормативно-технологическим потерям, споры за уровень нормативов потребления газа стали затягиваться на годы. Юридические распри на этот счет не утихали вплоть до последнего времени, но сейчас Министерство энергетики готовится повысить нормативы.

Так, для украинцев, у которых есть только газовая плита, эта планка будет сдвинута с 3,28 куб м до 5,2 и 7,6 куб м (в зависимости от сезона потребления). А для населения, у которого есть газовая плита и газовая колонка, норматив планируется повысить с сегодняшних 10,5 кубометров до 16,3 и 27 (зависимо от сезона). Эти намерения нарастят доходы газовых компаний в разы, а вместе с ними адекватно увеличат и их ликвидность.

Но самым значимым в планируемой процедуре является то, что она станет первым прикладным примером перемирия власти с Дмитрием Фирташем, которого тот безуспешно добивался последние годы.

Владимир КОМАРОВ

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