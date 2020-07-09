Майдан в США. Что будет с долларом

Массовые акции протеста, миллионы инфицированных Covid-19, обвальное падение ВВП – это та реальность, в которую отправил Соединенные Штаты коронавирус. "Трампономика" после, казалось бы, успешных торговых войн демонстрирует тяжелые кризисные явления, на фоне чего в мире развернулись дискуссии о скором крахе доллара. Когда это может произойти и в какой валюте сейчас надежнее хранить накопления, UBR.ua разбирался вместе с аналитиками.

"Социалистические" Штаты Америки

1 июля полиция Сиэтла провела ликвидацию "народной республики" CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone), раскинувшейся на территории шести кварталов города. Сама "республика", огороженная подобно Евромайдану 2013/2014 баррикадами, возникла месяц назад в ходе антирасистских протестов, охвативших американские штаты после убийства полицейскими в Миннеаполисе чернокожего американца.

Массовые протесты и беспорядки охватили все крупные города страны, включая Миннеаполис, Лос-Анжелес, Детройт, Хьюстон, Нью-Йорк и столицу Вашингтон. Во время одной из демонстраций президента даже укрывали в бункере и впервые за 140 лет отключали внешнее освещение Белого Дома. Движение BLM (Black Lives Matter) исповедует "левые" социалистические идеи и поддержано и в Америке, и в Европе движением "антифа".

Доллар пытается отыграть позиции и вернуться к отметке в 27 грн. Каким будет курс 9 июля

"Это недовольство политики использовали в свою пользу, и в регионах, где есть сильная власть демократов, тоже начали сильно политизировать этот вопрос. Это, очевидно, объясняется давлением перед выборами, другого объяснения быть не может. Коронавирус подкосил, и демократы, у которых поддержка медиа в Штатах, подают каждый факт негативно", - прокомментировал UBR.ua политолог-международник Антон Кучухидзе.

Трамп с самого начала не признавал карантин, чтобы не допустить стресса для экономики, и, как считают его критики, стал виновен в той катастрофической по сравнению с другими странами ситуации с Covid-19, которая есть сейчас в США. Более 3 млн человек заразилось коронавирусом, из них умерло 134 тыс. Все это случилось на фоне дебатов о планах администрации сократить расходы на здравоохранение, что и вызвало всплеск "социалистических" настроений.

"Политический кризис в США – часть глобальной социалистической волны, которая прокатилась в свое время и по Европе. Сейчас и США пытаются точно так же установить какое-то социалистическое государство, которое в принципе не подходит США. Фактически это угроза той американской демократии, которую мы знаем", – считает руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин.

Коронакризис

Четыре года Трамп потратил на достижение макроэкономических успехов для своей страны, боролся с безработицей, внешним торговым дефицитом, развязав торговые войны практически со всем миром, поддерживая отечественного производителя. Но пришлось коронавирус эту картину внешнеполитических и торговых успехов изменил в одночасье.

"Трамп создал 7 млн рабочих мест, обеспечил экономике стабильный рост, за 60 лет рекордный уровень безработицы. И из-за коронакризиса все это в один момент просто рухнуло, по состоянию на апрель официально зарегистрировано более 20 млн новых безработных. На поддержку экономики выделено 5 трлн долларов", - говорит Кучухидзе.

Украина нарастила международные резервы до максимума с 2012-го

Разные оценки указывают на падение ВВП США в 20–40% во II квартале в сравнении с I кварталом. И эта негативная динамика под давлением коронавируса может сохраниться и в третьем квартале. По прогнозу аналитика “Центра биржевых технологий” Максим Орыщака, по итогу года сокращение ВВП составит 6-8%.

"Рынок труда Америки в ужасном состоянии с ростом безработицы до 14,7% и потенциалом роста показателя до 25%. Индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) вырос в мае до 39,8 (с 36,1 в апреле), однако этот уровень является рекордно низким и ниже критичной отметки в 50%. Это третий месяц сокращения промпроизводства (-13,7% май, апрель -6.3%) и новых заказов, поскольку предприятия медленно возвращались к работе", - указывает Орыщак.

Индекс деловой активности в сфере услуг IHS, подчеркивает аналитик, в мае вырос до 36,9 с рекордно низкого уровня в 26,7 в апреле. Такие показатели сейчас по всему миру, к этому привела приостановка бизнес-активности из-за карантина, и США не остались в стороне. Политические же процессы внутри США: столкновения с полицией и Нацгвардией, погромы и грабежи – все это лишь усугубляют.

"Конечно, страховые компании еще дадут о себе знать, потому что убытки от беспорядков достаточно большие. На мой взгляд, это та волна, которая подымается перед выборами в том числе связанная и с Трампом. Вспомнить его жесткие заявления относительно иммиграции и другие, которые вызывают недовольство у многих избирателей в Штатах", - считает Шевчишин.

Что будет с долларом

Украинцы, как и жители многих других стран мира, не доверяя своей валюте, стараются сберегать накопления в свободно конвертируемой – прежде всего в долларах США. На самом деле политические и экономические кризисы, регулярное "печатание" долларов тоже приводит к девальвации американской валюты, но замечают это только биржевые аналитики. Но не ударит ли сейчас печатание $5 трлн по доллару так, что станет видно всем?

"Разговор не на профессиональном уровне". Смолий рассказал о требовании изменить учетную ставку

"Пока мир не имеет альтернативы доллару, мы будем жить в долларовой системе координат. И на горизонте 10-20 лет не видно таких альтернатив. Нет и институции, которая бы сформировала глобальное правительство, или глобальный центробанк, который сформировал бы такое предложение валюты либо ее создал и контролировал", – говорит Шевчишин.

Сейчас функцию мировой резервной валюты выполняет доллар, в котором осуществляется 70% международных операций. Ни евро, ни китайский юань, ни японская иена, ни швейцарский франк, ни британский фунт, ни биткойн не имеет столь значительного влияния на мировую экономику, как доллар, и в обозримой перспективе не смогут занять его место. Измениться все может только в одном случае.

"Должны произойти катастрофические изменения в США, которые повергнут всю страну в хаос и сделают доллар просто бумажкой. Когда США не смогут поддерживать свою валюту, тогда, конечно, мир будет искать замену в виде золота, которое сейчас выходит на какие-то орбиты", - считает Шевчишин.

Политический кризис мог бы стать таким триггером, но нынешние события в США таковыми не являются, уверены аналитики. Во всяком случае, пока идет о подготовке к выборам, в ходе которой демократы и республиканцы сейчас и обкатывают политические технологии. А вот после выборов этой осенью станет ясно, что будет происходить с долларом.

"Я пока что не вижу критических предпосылок для того, чтобы все концептуально менялось. Давайте переживем выборы у них, если они будут признаны, то все будет окей. Что касается экономики Штатов, то скорее всего, до выборов ничего не произойдет, и может быть даже до следующего года. Так как ВОЗ запросила на разработку вакцины $31 млрд, могу предположить, что пандемия у нас теперь будет каждый год, если им хоть раз денег дадут", – считает директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Июнь подорвал спрос населения на валюту. Украинцы увеличили и продажу

Максим Орыщак также согласен, что в прогнозировании судьбы доллара важный аргумент – результат выборов президента США нынешней осенью. До выборов вряд ли будут происходить какие-то кардинальные изменения, так как все заняты решением проблем из-за коронавируса и предвыборной гонкой, полагает аналитик.

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...