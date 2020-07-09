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Волчий билет. Почему украинских абитуриентов массово пытаются призвать в армию еще до поступления в ВУЗ

09.07.20 , Страна
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Украинцы, которые в этом году штурмуют вузы, рискуют вместо студенческих билетов получить военные. 

Несмотря на то что вступительная кампания — в самом разгаре, абитуриентам массово приходят повестки из военкоматов. И получить отсрочку, которая, казалось бы, положена им по закону, они не могут. 

Дело в том, что из-за карантина в 2020 году сдвинулись сроки как вступительной, так и призывной кампаний. Причем последняя заканчивается аж в конце июля, тогда как вузы начнут рассматривать документы и проводить зачисление абитуриентов только с августа. Плюс — появилась лазейка в законодательстве. Формально призывать в армию теперь можно с 18-летнего возраста (хотя ранее такие граждане шли на службу только по их письменному заявлению). 

Минобразования обещает решить проблему. Ведомство уже направило соответствующее письмо Минобороны. 

“Реакция есть. Уже в самое ближайшее время вопрос уладим”, — рассказал “Стране” глава директората высшего образования МОН Олег Шаров. 

Впрочем, отец абитуриента, которому уже пришла повестка, житель Житомирской области Руслан Бондарь, говорит, что такими обещаниями его кормят еще с начала июня. 

“Переносят решение с недели на неделю”, — говорит Бондарь. 

“Страна” разбиралась, почему украинских абитуриентов в этом году массово призывают в армию и как можно получить отсрочку. 

Пришел в военкомат за справкой — получил повестку 

Сын Руслана Бондаря Валерий Коралис в этом году окончил Ирпенский фискальный колледж и планировал поступать в университет. 

В пакете документов для вуза числился обходной лист с печатью из военкомата. Но когда Валерий пришел в военкомат, его отправили прямиком на призывную комиссию, которая как раз заседала в этот день. Тут же вручили повестку в армию на 7 июля. 

Аргументы о поступлении в вуз помогли добиться лишь краткосрочной отсрочки — дату в повестке поменяли с 7 на 27 июля. Но все равно через 20 дней Валерий должен идти в армию, вместо того, чтобы дождаться зачисления в вуз и учиться. 

Как пояснили родителям абитуриента в военкомате, сын может получить отсрочку на время учебы в университете только если принесет справку о зачислении. Но ее в вузе выдать пока не могут, так как приемная комиссия начнет работать только с 1 августа. 

“Я связался с университетом, попытался выйти на тех, кто будет работать в приемной комиссии. Они говорят, что до августа никак не смогут выдать справку”, — говорит Бондарь. 

“Получается замкнутый круг. Сын сегодня еще раз ходил в военкомат с заявлением об отсрочке. Но его даже не приняли. Еще в начале июня я обращался с этим вопросом в Минобразования, также сообщил о проблеме в Минобороны. В Минобразования обещали все уладить, якобы решение вот-вот должно быть. Но пока ничего не меняется.Такое впечатление, что просто спускают дело на тормозах. В Минообороны ограничились отпиской — все сбросили на местный военкомат. А наш военком говорит, что без справки из вуза дать отсрочку не может. Сказал, что если завтра придут проверяющие, его самого  обвинят в коррупции”, — рассказал Бондарь. 

И случай Бондаря не исключение. В этом году абитуриенты массово получают повестки. Даже те, о которых в военкоматах “забыли”, сами напоминают о себе, так как приходят с обходными листами  в вузы. 

И отправляются прямиком на призывные комиссии. 

Снизили призывной возраст и “забыли” о “собственном желании” 

Абитуриентам приходится отбиваться от армии уже не первый год. В прошлом году также была схожая проблема. Так как призывная кампания идет в два этапа (весной-летом и осенью) у некоторых военкоматов был соблазн вручить повестки абитуриентам, не дожидаясь, пока они станут студентами и получат отсрочки. 

Тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк даже выступал в СМИ с соответствующими разъяснениями. В частности, он утверждал, что 18-19 летних украинцев будут призывать только добровольно. 

“Мы уже выдали разъяснительные письма администрациям, готовим постановление Кабмина, все необходимые приказы, чтобы юридически закрыть этот вопрос. У нас обязательный призыв с 20 лет, а с 18—19 — будет только добровольный по письменному заявлению”, — сказал тогда министр. 

Но в этом году законодательство поменялось 

16 января 2020 года президент Владимир Зеленский издал указ, по которому призывать в армию можно граждан с 18 лет. О письменном заявлении на согласие от призывников в указе ничего не сказано. То есть фактически речь идет о снижении призывного возраста. 

В указе говорится, что призыву подлежат те, кто не имеет права на увольнение или отсрочку (а причиной для таковой, по законодательству, является в том числе учеба в вузе). 

Такая же формулировка содержится в законе “О военной обязанности и военной службе”. В частности, в статье 15 этого закона говорится: “На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27 лет и не имеющие права на увольнение или отсрочку от призыва на срочную военную службу”. 

В феврале 2020 года Кабмин своим распоряжением утвердил количественные показатели призыва на этот год (всего — 16,4 тысячи человек). Также правительство распорядилось: “Областным, Киевской городской госадминистрациям обеспечить осуществление мер, связанных с подготовкой призыва граждан Украины на срочную военную службу. Призыв граждан в возрасте 18-19 лет проводить по их желанию (по письменному заявлению)”. 

То есть, по постановлению Кабмина, ничего в призывной практике не меняется — 18-19 -летние юноши идут на службу только по желанию. 

По сути, получилась законодательная коллизия. В законе указано, что призыв для 18 летних допускается и ничего нет о письменном согласии, а в распоряжении Кабмина отмечается, что в армию 18-19 летних будут брать только по их заявлениям. 

“Когда я пришел в военкомат с этим постановлением Кабмина, мне военком сказал: это распоряжение правительства, а есть закон и указ президента — они выше”, — рассказал нам Бондарь. 

Сначала армия — потом вуз 

В обновленном законе сохранилась норма об отсрочке. На нее в том числе имеют право студенты вузов. 

Но в этом году ситуация усугубилась переносом сроков вступительной кампании. Из-за карантина она стартует только с 1 августа. 1 августа начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов. С 13 по 22 августа — прием документов. Рейтинговые списки появятся только 20 августа, а зачисление студентов пройдет с 5 до 15 сентября (в зависимости от формы обучения). 

То есть точно знать, поступили они или нет, абитуриенты будут только в сентябре. 

Сроки призывной кампании в армию из-за карантина тоже сдвинулись. Но не так сильно, как по вступительной компании. В апреле Кабин перенес их с апреля-июня на май-июль. 

Получается, что абитуриентам приходят повестки еще до того, как они смогут подать документы в вузы. И, пока начнут работать приемные комиссии университетов, поступающим уже обреют головы. 

“Сегодняшняя ситуация с призывом связана с тем, что сдвинулись сроки вступительной кампании и молодые люди не могут принести никакой официальный документ, подтверждающий право отсрочки до завершения призывной кампании (31 июля), так как подача документов в вузы будет позже. И другая причина связана с противоречиями в законодательстве. Указ президента о призыве говорит о том, что призыву подлежат молодые люди с 18 лет, а решение Кабмина по вопросу призыва в 2020 году говорит о том, что молодые люди 18-19 лет могут призываться только по их желанию (по письменному заявлению). Для того чтобы военкоматы имели одну позицию по данной категории молодежи, сейчас идет работа между МОН и Генштабом”, — пояснил “Стране” юрист в сфере образования Андрей Черных. 

“Военкомам дали подзаработать” 

Министерство образования направило Миноброны письмо по вопросу призыва абитуриентов. В нем, в частности, говорится, что по практике прошлых лет категория выпускников школ попадала под призыв уже осенью, после завершения вступительной кампании в вузы. 

“В то же время в Министерство образования и науки поступают многочисленные обращения от выпускников учреждений среднего, профессионального и специализированного предвысшего и высшего образования (школы, ПТУ и колледжи — Ред.), по которых готовятся решения о призыве в июле, что лишает их возможности продолжить учебу на следующем уровне (в вузах — Ред.)”, — говорится в письме. 

Учитывая особенности нынешней вступительной кампании, Минобразования попросило Минобороны дать абитуриентам отсрочку до осени и уже тогда призывать тех, кто все же не поступит в вузы. 

Как рассказал нам Олег Шаров, “реакция Минобороны есть, и она адекватна. Надеюсь, уже к вечеру проблема останется в прошлом”, — заверил нас сегодня Шаров. 

В Минобороны ранее также дали разъяснение на этот счет. В нем сказано, что отсрочку призывникам могут предоставить городские и районные призывные комиссии. 

Также отмечается, что из-за переноса сроков вступительной и призывной кампаний Генштаб ВСУ дал распоряжения соответствующим органам военного управления организовать взаимодействие комиссариатов с местными органами образования по призывникам. Также военкоматы должны изучить дела призывников и включить в них заявления о продлении учебы и соответствующие справки из учебных заведений. Местным военкоматам  рекомендовано предоставлять отсрочки для 18-19 летних до 1 октября этого года по их заявлениям. 

Как видно, Минобороны перепоручило решать проблемы на местах. Но там пошли на военную хитрость: попросту не принимают заявлений от абитуриентов. Бондарь рассказал, что его сына с таким заявлением попросту не приняли. А нет заявление — нет и отсрочки. 

“Создается впечатление, что попросту отсекают молодежь от вузов. Крайними сделали военкомов, а те прикидываются дураками. Не удивлюсь, если вскоре мы услышим о массовой продаже таких отсрочек по 300-500 долларов”, — говорит глава адвокатской компании “Кравец и партеры” Ростислав Кравец. 

“На нашу область норма призыва — около 700 человек, это сравнительно немного, можно было выполнить план и без абитуриентов. Но такое впечатление, что военкоматам попросту дали возможность подзаработать”, — сказал нам отец одного из поступающих. 

Также, как стало известно “Стране”, некоторые абитуриенты все же приносят справки из вузов. Но в них указано только то, что человек собирается поступать. 

“Это по-сути, филькина грамота. Она ведь не доказывает, что человек будет учиться в вузе. Просто хочет поступать, а потом может и передумать, это законом не запрещено. Такую справку можно купить. Но военкомы ее берут, подозреваю, что не просто так. Остается искать выходы и покупать справки, другого выхода нет”, — отметил отец абитуриента, получившего повестку. 

Ростислав Кравец советует абитуриентам с повестками срочно идти в военкоматы и писать заявления с просьбой об отсрочке. А если это не сработает — обращаться в суд. 

“Если все-таки вручили повестку, необходимо написать письмо на имя военкома и на имя главы призывной комиссии в городе или районе, отправить им рекомендованным с уведомлением о том, что согласно решению КМУ от 26 февраля 2020 года №179-р призыв 18-19 летних молодых людей в мае-июле только по их желанию (письменное заявление)”, — добавил Андрей Черных. 

“Но время играет против нас. Пока подадим иск в суд, пока будет рассмотрение, сына уже призовут в армию. Сам себе в этой истории напоминаю Дон Кихота — сражаюсь с какими-то ветряными мельницами, в результата пока — ноль. Если за три недели ничего не решится — сыну вместо вуза придется идти в армию. Как по мне, власти специально тянут время до конца июля. А потом — нет студентов, нет и проблемы, — подытожил Бондарь. 

Как стало известно “Стране” из своих источников, в Минобразования хотят предпринять еще одну попытку решить проблему  с военкоматами. Готовится разъяснение для высших учебных заведений, которое обяжет их выдавать поступающим справки до окончания вступительной кампании. Но сработает ли этот ход — пока неясно. 

Людмила КСЕНЗ

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