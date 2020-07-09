6 тисяч гривень податку - за пай. Кому доведеться заплатити

В Україні планується запровадити податок на земельні паї. Відповідний законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції" №3131 зареєстрували ще 27 лютого 2020 року. В червні його включили до порядку денного. А податковий комітет ВР рекомендував прийняття документу за основу.

Авторами законопроекту стала низка депутатів із партії "Слуга народу" та "Довіра". Серед них Микола Сольський, Давид Арахамія, Олег Тарасов, Артем Нагаєвський, Мар’ян Заблоцький, Павло Халімон, Олег Кулініч, Андрій Мотовиловець та Микола Кучер.

Що говорять автори

За словами авторів законопроекту, сьогодні в Україні існує тіньовий ринок оренди земель. І за оцінками експертів він становить 28% від загальної площі сільськогосподарських земель або близько 12 млн га з 42 млн га с/г земель України. При цьому в офіційній оренді перебуває близько 25 млн га с/г земель.

У 2019 році обсяг тіньової оренди с/г земель в Україні складав від 19 до 69 млрд грн. При цьому втрати бюджетів всіх рівнів від недоотримання податків та інших платежів становлять 6-22 млрд грн на рік.

Ще одна проблема — приховування деякими виробниками реально отриманих доходів від реалізації власної с/г продукції та уникнення їх оподаткування. За словами авторів ідеї "податку на паї", значна кількість власників землі не декларує доходи, отримані від використання землі. Тому виробники, які сплачують податки, опиняються у нерівних умовах з "мінімізаторами".

З цих причин автори законопроекту пропонують ввести поставлене податкове зобов’язання (ППЗ), рівне для всіх власників та користувачів земельних ділянок с/г призначення. Воно має стимулювати орендодавців обробляти свою землю та сплачувати податки або ж офіційно оформляти відносин оренди та праці.

А що в реальності?

За даними Держгеокадастру, земельні паї має близько 7 млн українців. Середній пай — 4 гектари (це майже 6 тис грн податку за рік за земельний пай). Близько 4,5 млн власників паїв є одноосібниками. Це значить, що вони обробляють пай самостійно. Решта паїв здається в оренду.

Починаючи з 2014 року кількість одноосібників зростає. Власники відмовляються здавати землю в оренду та обробляють її самі.

У деяких випадках такий бізнес дійсно не офіційний та не сплачує податки. Не рідкість і випадки, в яких ділянку здають, але не оформляють договір оренди офіційно, часто таким зловживають і крупні агрохолдинги.

Разом з тим, одноосібники, які виробляють продукцію не лише для власних потреб, а і для реалізації, сплачують земельний податок, який встановлює громада відповідно до нормативної грошової оцінки (НГО). В середньому це 150-300 грн за гектар. Якщо ж одноосібник має більш як 2 га власної землі та реалізує продукцію, то має декларувати доходи та сплачувати податок у 18% від доходу.

Паралельно великі агропідприємства не сплачують "драконівські" податки завдяки спрощеній четвертій групі оподаткування. Але їх податки все одно будуть більшими, ніж в одноосібників завдяки більшим масштабам підприємства.

Виходить, що новий податок практично не вплине на великі господарства. Адже вже зараз вони платять близько 1500 грн за гектар з ПДВ. І згідно із законопроектом №3131 їм нічого додатково платити не доведеться. Не зважаючи не це, представники великих агрокомпаній кажуть, що зараз вони не у вигідному положенні перед одноосібниками, які сплачують менше.

Економіст Київської школи економіки Олег Нів'євський говорить, що цей законопроект приведе до витіснення дрібних фермерів з їхньої землі великими агрокомпаніями. Адже селян змусять позбуватися землі, утримувати яку багатьом стане невигідно.

"Великі підприємства платять мінімум податків завдяки спрощеній четвертій групі оподаткування. Це близько 300 гривень з гектара єдиного податку, який замінює собою два податки: земельний і податок на прибуток", — говорить Нів’євський.

До того ж юрособи не є кінцевими платниками решти податків (ПДВ на паливо, насіння або добрива). Тому нейтралізують їх при продажу своєї продукції, переклавши на кінцевого споживача. Натомість одноосібники не є юридичними особами та не мають такої можливості.

Що робити якщо я не обробляю свій пай та не здаю в оренду?

Якщо законопроект буде прийнятий в поточній редакції, то він просто витіснить одноосібників. На додаток, після того як вступить в дію закон про зняття мораторію, багатьом буде краще продати землю. Обробляти її самостійно, чи просто утримувати буде не вигідно.

Адже якщо ви маєте свій пай, але не обробляєте його та не здаєте в оренду, то податок платити все одно потрібно. Законопроект передбачає необхідність сплати поставленого податкового зобов’язання усіма власниками, постійними користувачами або орендарями земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Не сплачувати податок можуть лише фізичні особи, що є власниками або постійними користувачами земельних ділянок із сільськогосподарськими угіддями, розміри яких не перевищують норми безоплатної приватизації для ведення садівництва (до 0,12 гектара), будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара), для індивідуального дачного будівництва (не більше 0,10 гектара). А також для ведення особистого селянського господарства, проте не більше 0,5 гектара.

Член правління Спілки землевпорядників України та заступник голови "Земельної спілки України" Андрій Мартин каже, що власники паїв, які не передані в користування, а також одноосібники отримають мінімальне податкове навантаження у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земель, що у середньому по Україні складатиме 1500 гривень за гектар ріллі.

Якщо ж земельну ділянку офіційно передати в оренду, то сплачувати податок буде орендар, а для власника земельної ділянки нічого не змінюватиметься — він і надалі має отримувати передбачену орендну плату у передбаченому договором розмірі.

"Слід відзначити, що у разі перебування земельної ділянки у легальній оренді, при якій орендарем сплачуються всі передбачені законодавством податки, розмір податкового навантаження фактично залишиться незмінним", — говорить Мартин.

Що у підсумку?

Законопроектом встановлена формула, за якою обчислюється податок. ППЗ = НГО × S × 0,05 × М/12, де:

ППЗ — поставлене податкове зобов’язання;

НГО — нормативна грошова оцінка 1 га земельної ділянки:

для земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких проведена, – нормативна грошова оцінка 1 га відповідної земельної ділянки;

для земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена, – нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

S — площа земельної ділянки, га;

М — кількість повних календарних місяців, протягом яких для такої земельної ділянки обчислюється поставлене податкове зобов’язання.

Станом на 01.01.2020 р. середня НГО становить близько 30 тис. грн. Виходячи з середньої НГО, мінімальний податок становитиме 1500 грн за гектар. Пам’ятаємо, що середній пай по Україні — 4 га. Тобто, якщо ви маєте пай, але не знаєте його в оренду чи не сплачуєте податків з прибутку, то податок складе близько 6 тис. грн в рік.

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