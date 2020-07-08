При растаможке евроблях предлагают не учитывать возраст авто

Из-за возможного пересмотра механизма расчета акциза и ввозной пошлины на автомобили в Украине могут резко подорожать новые и снизиться в цене старые автомобили.

Внесенный под купол Рады законопроект №3704-1 предлагает установить такие налоги при ввозе авто (как новых, так и б/у):

акциз на все транспортные средства – 0,1 евро за каждый куб. см. объема двигателя, вне зависимости от возраста транспорта. К примеру, для авто с 1,5 л двигателем акцизный налог составит 150 евро, а с объемом 3 л – 300 евро;

ввозная пошлина – 0,75 евро за куб. см. Для авто с 1,5 л двигателем пошлина будет составлять 1 125 евро, для 3 л двигателя – 2 250 евро.

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По мнению авторов законопроекта, такие изменения дадут возможность более четко рассчитывать начисления в доходной части государственного бюджета и остановят многочисленные коррупционные схемы при растаможке моторных транспортных средств.

"Принятие законопроекта введет упрощенную систему налогообложения транспортных средств товарной позиции 8703, создаст правовые и экономические условия для регистрации ранее ввезенных на таможенную территорию Украины автомобилей на иностранной регистрации, и как следствие снизит уровень социальной напряженности по этому вопросу", – говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что на сегодняшний день акциз зависит от типа двигателя, его объема и возраста автомобиля. А пошлина составляет от 3 до 12% от заявленной импортером стоимости авто.

На сколько подорожают

Предложенные изменения, по мнению экспертов, неминуемо приведут к удорожанию, прежде всего, новых транспортных средств для украинцев.

"Сегодня в среднем пошлина на популярные новые авто составляет 5% от стоимости авто (350-1 000 евро). Предлагается брать пошлину 0,75 евро с 1 куб. см. объема двигателя авто, то есть 900-2 250 евро на авто 1,2-3 л. Сегодня акциз на новые авто составляет 50-200 евро. Предлагается брать акциз 0,1 евро с 1 куб. см. объема двигателя (120-300 евро на авто 1,2-3 л). Если законопроект примут, то новые авто в Украине подорожают на 1 000-1 500 тыс. евро", – высчитал директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

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Предложенный законопроект зарегистрирован как альтернативный к уже существующим трем (№ 3704, 3705 и 3706), которые были разработаны при участии владельцев авто на иностранной регистрации. Этими документами, в отличие от нового, альтернативного, акцизный налог предлагается и вовсе убрать.

"Данный законопроект (№ 3704-1) – альтернативный, поэтому шансов на его принятие мало. Подождем, какой из них будет рекомендовать профильный комитет парламента", – заметил в беседе с UBR.ua руководитель проекта "Авто 24" Сергей Матусяк.

Вместе с этим эксперт добавил, что вопрос привязки налогов к объему двигателя обсуждается уже давно – он наименее коррупционный (нет величин, которые можно изменять – таможенной стоимости, например) и простой в расчетах (нет сложных формул, как сейчас).

Данный проект первый, в котором сохранился акциз и изменена схема начисления пошлины – с адвалорной на специфическую.

"Этот подход нетипичен для растаможки автомобилей в нашей стране, но иногда применяется в других странах. Согласно ему, нет разницы в возрасте автомобиля, типе двигателя, пошлина зависит только от объема двигателя. То есть если на новые автомобили пошлина и повысится (но не существенно), то на б/у – снизится, поскольку нет коэффициента возраста, как сейчас)", – говорит Сергей Матусяк.

Б/у автомобилям создают преференции

По словам продавцов, с одной стороны, подорожание выглядит не столь критично для покупателей новых автомобилей, но с другой, во время кризиса вводить какие-то дополнительные барьеры для рынка, мягко говоря, не очень своевременно.

"Этим законопроектом хоть и предлагается упростить просчет налогов с каждого завезенного автомобиля, но украинский рынок показывает хорошую динамику, понемногу восстанавливаясь от коронакризиса и упавшего на его фоне спроса. Подорожание может только лишний раз отпугнуть покупателей от планов приобрести новый автомобиль и перенести покупку на более долгий период", – отметил в беседе с UBR.ua директор дилерского центра Ford "ВиДи-Край Моторз" Виталий Дорофеев.

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Как вариант, говорят продавцы, если все же инициативу примут, некоторые продавцы могут попытаться за счет своих внутренних резервов, скидок на страховке и пр. механизмов, "смягчить" подорожание новых авто, хотя у большинства операторов авторынка этого резерва уже не осталось.

К тому же сейчас очень много сделок проходит по кредитным программам на несколько лет. И если ежемесячный платеж вырастет, условно на 300-500 грн, то это не должно существенно повлиять на решимость потенциального покупателя приобрести новый автомобиль.

"Эта инициатива больше направлена на владельцев б/у авто, и ставит их в более выгодное конкурентное положение. Но глобально покупатели новых авто вряд ли из-за этого передумают их приобретать. Это все же другой тип покупателя, нежели сторонники б/у авто", – добавил Виталий Дорофеев.

В Украине и сейчас есть существенный перекос в сторону б/у автомобилей, а если налоги выровняются, то популярность новых может упасть еще больше в пользу подержанных. Это выгодно странам ЕС и США – они избавляются от старых и битых машин, но это никак не приблизит нашу страну ни к автопроизводству, ни к производству компонентов.

"Что касается рынка новых автомобилей, то он еще больше разделится на два типа – корпоративные бюджетные машины и премиум-сегмент. Средний может еще больше просесть", – заметил Сергей Матусяк.

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