Что творится с налоговыми и таможенными поступлениями в госбюджет Украины

Доходная часть госбюджета Украины хронически не выполняется. В частности, из-за падения налоговых и таможенных поступлений. Такая ситуация наблюдается уже продолжительное время. А вызванный распространением коронавируса кризис лишь закрепил тенденцию. Журналист "Апострофа" Виктор Авдеенко выяснял, грозит ли экономике страны катастрофа, и есть ли способы изменить столь плачевную ситуацию.

Поступления в госбюджет Украины от сборов налогов и таможенных платежей продолжают сокращаться, что стало уже печальной традицией, которая обозначилась еще в конце минувшего года.

Как известно, страна подошла к кризису, обусловленному эпидемией коронавируса и связанными с ним карантинными мерами, не в лучшей форме – бюджет недополучает миллиарды гривен от налоговой и таможенной служб, и "остывание" экономики весной и летом 2020 года не способствует увеличению соответствующих поступлений.

Впрочем, если взглянуть на данные о налоговых платежах в июне, то они выглядят очень даже неплохо. В минувшем месяце налоговые органы перечислили в госказну 89,1 миллиарда гривен, что примерно вдвое больше, чем в июне 2019 года.

Однако, как указывает депутат Верховной Рады восьмого созыва (2014-2019 годы) Татьяна Острикова, которая в прошлом составе парламента возглавляла подкомитет по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, львиную долю этих поступлений обеспечили госкомпания НАК "Нафтогаз Украины" и государственный же "ПриватБанк".

"30 июня руководство "Нафтогаза" сообщило, что заплатило в бюджет 39,6 миллиарда гривен дивидендов. 24 июня "ПриватБанк" сообщил об уплате 24,5 миллиарда гривен. То есть только от двух государственных компаний бюджет получил 64,1 миллиарда гривен. Если бы не эти два транша, налоговая собрала бы только 25 миллиардов гривен, что соответствовало бы падению сборов на 43%", - написала Острикова на своей странице в Facebook.

Не лучше ситуация и на таможне. Собственно, проблемы здесь наблюдались как в конце 2019 года, так и в начале 2020 года, и именно это стало основной причиной увольнения главы Гостаможни Максима Нефедова в минувшем апреле.

Согласно данным, которые приводит Татьяна Острикова, таможня в июне собрала 21,6 миллиарда гривен, что на 8,5% меньше, чем год назад.

При этом, отмечает экс-нардеп, в Украине уже несколько месяцев подряд падает импорт (что логично, учитывая снижение покупательной способности населения из-за коронакризиса – "Апостроф").

Таким образом, констатирует Острикова, приведенные выше цифры свидетельствует о катастрофической ситуации в отечественной экономике.

Планы и реальность

Но так ли все на самом деле ужасно?

Спору нет, в условиях кризиса было бы недальновидно ожидать роста налоговых и иных платежей, пополняющих доходную часть бюджета, что прекрасно понимают и власть имущие. В апреле в госбюджет были внесены соответствующие изменения, в частности, были ухудшены, возможно, слишком оптимистичные макропоказатели, которые разрабатывались еще в докоронавирусную эпоху.

Тем не менее, пока катастрофы нет, убежден глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Упали не только доходы бюджета, но и расходы", - сказал он "Апострофу".

Нардеп также напомнил, что при внесении изменений в госбюджет в апреле был существенно увеличен бюджетный дефицит - до 7,5% ВВП (с 2,1% в первоначальной редакции – "Апостроф"), и это, по его словам, конечно же, не очень хорошо.

Гетманцев не исключил, что экономическая ситуация в Украине может ухудшиться, однако отказался прогнозировать, насколько вероятным будет именно такой сценарий: "Прогнозы - дело неблагодарное".

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян также считает, что пока ситуация в украинской экономике не катастрофична. Что касается налоговых и таможенных сборов, то, по его словам, планы, которые поставлены соответствующим ведомствам, более-менее выполняются.

"Но планы можно нарисовать любые, однако есть реальность", - добавил он в комментарии изданию.

А реальность такова, что поступления действительно падают.

"Тенденция во время кризиса, конечно же, будет на снижение поступлений. Это само собой разумеющееся явление, особенно, учитывая жесткость тех мер, которые были применены к украинской экономике. У нас очень сильно закрутили гайки, а потом удивляемся, почему такие низкие поступления", - пояснил эксперт.

Угасающий оптимизм

Но даже в условиях кризиса можно найти способы увеличить поступления в бюджет. Однако украинское правительство, похоже, не знает, как это сделать.

Хотя, чему удивляться – ведь у правительства даже нет четкой программы деятельности, говорит Егор Киян.

По его словам, в условиях кризиса целесообразно вводить стимулирующие меры для бизнеса, в том числе налоговые. Поскольку многие компании сейчас просто не в состоянии платить действующие налоги, в связи с чем либо уходят в тень, либо останавливают свою деятельность: "У нас "задраны" налоги, а потому, возможно, стоит некоторые из них пересмотреть. И такие послабления могут повлиять на то, что бизнес станет более активным, начнет выводить свои активы из "тени", - говорит Киян.

Эксперт отметил, что, возможно, катастрофы в отечественной экономике еще нет, но она, безусловно назревает. "И сейчас можно или привлекать инвестиции, или кредиты, или начинать печатать деньги. Печатный станок – это плохо, кредиты – тоже не очень хорошо. А инвестиции, конечно, могут помочь. Но лучший способ - это запуск государственных программ, которые простимулируют экономику, а также развитие промышленности", - говорит Киян.

Но, скорее всего, по мнению эксперта, власти либо возьмут очередной кредит, либо будут печатать деньги: "На что-то другое правительство, к сожалению, не способно".

При этом специалист все же высказал осторожную надежду на то, что по мере дальнейшего ослабления ограничительных мер ближе к концу 2020 года можно будет ожидать некоторого оживления экономики и, как следствие, более весомых поступлений в бюджет.

Виктор Авдеенко

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