Что не так с позицией ЕС по локализации производства в Украине На выходных прочитал в СМИ, что ЕС запрещает Украине развивать промышленность, критикуя идеи локализации производства. Эти идеи содержатся в проекте соответствующего постановления Кабмина, а также в законопроекте о локализации №3739, одним из авторов которого я являюсь.



Вероятно, СМИ передали слова документа не совсем точно, но суть посыла предельно ясна. Европейцы обеспокоились тем, что Украина вознамерилась при государственных закупках нескольких категорий машиностроения требовать, чтобы часть производственных операций осуществлялась в Украине.



Что не так с этой позицией?



Во-первых, Украина заявила о намерении внедрить у себя ровно такие же меры, которые существуют в ЕС. Евродиректива 2014/25/ЕС позволяет государственному заказчику в ЕС отклонить предложение, если доля местной составляющей в нем менее 50%. Директива распространяется на такие сектора, как питьевая вода (строительство коммуникаций, транспортировка, водоотведение), поставки энергоресурсов, городской транспорт, почтовые услуги. Более того, Соглашением об Ассоциации предусматривается адаптация законодательства, в частности в ст. 153 (1) Соглашения говорится: "Украина обеспечивает постепенное приведение существующего и будущего законодательства в сфере государственных закупок в соответствие с нормами ЕС в сфере государственных закупок.



Практика участия украинских производителей в тендерах в странах ЕС свидетельствует: требование локализации работает исправно. Нет локализации – не допущен к закупкам. Например, недавний тендер, выигранный компанией "Богдан" на поставку троллейбусов в Чехию, в условиях тендера содержал требование локализации с участием чешской компании – производителя электрооборудования.



Аналогичные меры действуют также и в США, предполагающие требование локализации от 40% до 80%. Не отстают и наши соседи по СНГ.



Так почему же Украине рекомендуют или даже пытаются запретить применение мер, которые используют повсеместно другие страны, в том числе сам Евросоюз?



Даже в правилах Европейского инвестиционного банка есть нормы, по которым национальный производитель может иметь преференции в торгах. Только по какой-то причине ЕИБ их в Украине не применяет или применяет крайне редко.



Вторая сторона вопроса – меры по борьбе с коронавирусом. Все страны, имеющие финансовый ресурс, вливают в свои экономики огромные суммы денег. ЕС обсуждает пакет стимулов для занятости и поддержки своих предприятий от 500 млрд евро до 1,5 трлн евро. Есть ли у Украины возможность сделать точно так же? Очевидно, что нет. В распоряжении нашей страны лишь очень ограниченный спектр мер для поддержки своей экономики. И одна из них – требование локализации.



Удивительно: наши партнеры не стесняются вводить торговые барьеры против украинской продукции на протяжении всего срока действия соглашения об ассоциации. И сейчас, в разгар эпидемии, оказывают всевозможные формы поддержки своим производителям. И при этом считают возможным критиковать Украину за попытки дать работу своим гражданам в период кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.



Упоминание обязательств в рамках ВТО также заслуживает реакции. Еще в 2018 году США, апеллируя к угрозам национальной безопасности, ввели пошлины на импорт стали. Следом за ними точно такие же действия осуществил ЕС, запустив процедуру safeguard против всех поставщиков, включая Украину. Иными словами, исключения, содержащиеся в праве ВТО, работают. И их использование практикуется в том числе Евросоюзом.



Такая же аргументация возможна и для Украины. Экономический кризис вследствие пандемии создает реальную угрозу национальной безопасности Украины. Крым аннексирован, на Донбассе продолжается война. Хронический дефицит платежного баланса. Финансирование армии, восстановление инфраструктуры, другие критические платежи требуют значительных затрат, которые необходимо нести. Или это меньшая угроза национальной безопасности, чем те, на которые ссылаются наши партнеры?



Цена вопроса для Украины велика. Реализация законопроекта о локализации в перспективе 3-5 лет обеспечит рост ВВП на 3,9%. Обеспечит сохранение около 200 тыс. существующих и создание 62,5 тыс. новых рабочих мест в выбранных подотраслях машиностроения и сопутствующих отраслях. И даст 8%-й прирост налоговых поступлений в бюджеты.



Украине предстоит долгая борьба за экономическую самодостаточность. Нормами международного торгового права однозначно предусмотрены исключения из правил, под которые Украина однозначно попадает. Но за это право надо еще побороться. И в этой борьбе мы должны ежедневно разъяснять нашим партнерам: экономически успешная платежеспособная Украина с развитой промышленностью – выгодный партнер. Экономически слабая Украина – проблема для ЕС. И в их интересах не препятствовать реализации в Украине тех же подходов, которые ЕС реализует у себя.



Дмитрий Кисилевский, народный депутат Украины



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