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РУСАЛ развивает роботизацию
07.07.20 , Металлоснабжение и сбыт
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Работы по автоматизации производства на предприятиях РУСАЛа начались еще в 90-е годы – тогда была создана и успешно внедрена первая АСУТП, управляющая технологией электролиза. Далее процесс усовершенствования автоматических систем управления, механизации и роботизации только ускорялся.
Показателен пример ХАЗа и БоАЗа, которые по уровню роботизации, а следовательно, и производительности значительно превосходят многие алюминиевые предприятия. А на строящемся Тайшетском алюминиевом заводе этот показатель будет еще выше. Здесь планируется реализовать проект глобальной автоматизации: создание «цифровых двойников» технологического процесса и оборудования, единого центра управления производством, трехмерной визуальной модели Walkinside, системы предиктивной диагностики.
Сегодня в РУСАЛе цифровые помощники с искусственным интеллектом сводят к минимуму физический труд, а также пристально следят за соблюдением технологических процессов, качественными параметрами продукции и экологическими показателями.
Уже привычным инструментом в корпусах электролиза и литейных отделениях стали мобильные устройства. С их помощью машинисты кранов через сеть Wi-Fi оперативно получают задания на выливку металла или перестановку анодных штырей. А персонал службы качества использует планшеты для получения информации на контрольных точках разных стадий производства, а также информации о параметрах готовой продукции.
На САЗе с помощью робота Fanuc полностью автоматизировали операцию укладки готовых алюминиевых чушек в паллеты. Робот забирает поступающие по конвейеру чушки специальным манипулятором-захватом и переносит на установочную платформу. При этом умное устройство переворачивает каждый нечетный слиток в ряду на 180 градусов для сцепления чушек в замок. После окончания сборки пакета на платформе над ней загорается зеленый световой сигнал, говорящий о том, что паллету можно забирать. Эту операцию выполняет оператор на вилочном погрузчике. Тем временем робот начинает укладку чушек на следующую свободную платформу. Производительность комплекса составляет 1000 чушек в час.
На Богучанском алюминиевом заводе мощностью недавно был введен в эксплуатацию новый литейный комплекс Properzi мощностью 120 тысяч тонн сплавов в год. Комплекс максимально автоматизирован и роботизирован. Он уникален тем, что производит слитки методом непрерывного литья. Данная технология исключает образование каких-либо шлаковых включений и других дефектов, присущих традиционным методам литья в изложницу.
В скором времени на наших алюминиевых предприятиях искусственный интеллект будет контролировать состояние воздуха в корпусе электролиза. Автоматическая система видео-мониторинга несанкционированной разгерметизации электролизеров проходит испытания на КрАЗе, а впоследствии будет внедрена и на остальных заводах компании. Система представляет собой сеть видеокамер, направленных на электролизеры. При малейших изменениях в атмосфере (дым, затемнение, помутнение и пр.) искусственный интеллект за доли секунды идентифицирует и проанализирует ситуацию, оперативно направит сообщение персоналу смены для принятия решения.
Еще одной разработкой Компании стала совместно разработанная с СФУ динамическая цифровая модель «Виртуальный электролизер». С ней специалисты получили возможность моделировать технологические процессы электролиза. Некоторые модули «Виртуального электролизера» встроены в авто¬матизированную систему управления. В итоге «цифровые двойники» сегодня существуют практически у каждого реального электролизера РУСАЛа.
На глиноземных предприятиях РУСАЛа уже несколько лет математическое моделирование и прогнозирование технологических процессов осуществляются с помощью системы на базе ПО SysCAD. Это позволяет определять оптимальные производственные параметры для каждого передела, участка и единицы оборудования, выявлять причины технологических нарушений. Сегодня система действует на всех глиноземных заводах, причем РУСАЛ первым в мире адаптировал SysCAD для технологии «Байер-спекание».
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