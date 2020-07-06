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З 1 вересня школи не буде? Новий керівник Міносвіти розказав, до чого готуватися батькам і дітям

06.07.20 , Главком
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Найскладніше буде першокласникам. Їм потрібно пройти період соціалізації

В.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет зазначив, що навчання з першого вересня дійсно може відбуватися в дистанційному режимі, якщо епідситуація буде погіршуватися. Про це він заявив в інтерв’ю Lb.ua, додаючи, що не уявляє, як в цьому випадку відбудеться соціалізація першокласників.

«Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі. Ми розробляємо запасні варіанти. Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити», – зазначив Шкарлет.

За його словами, потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію.

«Я спілкувався за цей час з величезною кількістю батьків, які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта – це не зовсім освіта. Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша школа, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя», – розповідає в.о. міністра.

Шкарлет визнає, що це велика соціальна проблема, яка може призвести до «соціального сиріцтва».

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припустив, що у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби українським школам доведеться продовжити навчання дітей онлайн. Секретар РНБО Данілов констатував, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання.

Як повідомлялося, школярів і студентів, перевели на дистанційне навчання в рамках карантину, оголошеного в березні по всій країні через поширення коронавірусу. 6 квітня стартував проект Всеукраїнська школа онлайн, в рамках якого в ефірах українських телеканалів викладалися 11 шкільних дисциплін. 

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