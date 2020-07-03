Отставка Смолия. Действительно ли будет доллар по 100 гривень

Судьба гривни будет зависеть не столько от персоны председателя НБУ, сколько от той политики, которую он будет продвигать и олицетворять.

Заявление об отставке председателя Нацбанка сразу же вызвало волну пророчеств о том, что нужно бежать в обменки и скупать валюту — дескать, скоро доллар подскочит в цене до 100 грн и больше. Но прежде чем поддаваться всеобщей панике, взглянем на ситуацию трезво и рассмотрим, какие на самом деле могут быть варианты развития событий.

Подача Яковом Смолием заявления об отставке с поста председателя НБУ является не концом, а началом процесса смены политики НБУ. Чтобы можно было говорить о завершении этого процесса, должны быть пройдены три реперные точки: решение Верховной Рады об отставке Смолия; назначение Верховной Радой нового председателя НБУ; достижение новым председателем НБУ взаимопонимания с западными партнерами и международными финансовыми организациями.

Каждая из этих реперных точек является, по сути, развилкой, где дальнейшее развитие событий разветвляется. Не будем перечислять все возможные варианты, но назовем шесть, наиболее сильно отличающихся друг от друга.

1. Смолий не уходит

Согласно п. 18 ч. 1 ст. 85 Конституции, назначает на должность и увольняет с должности председателя НБУ Верховная Рада по представлению президента Украины. Согласно закону о Нацбанке, председатель НБУ назначается сроком на семь лет; одним из оснований для досрочного увольнения с должности является “заявление об отставке с указанием аргументов такого решения, поданное в письменном виде и принятое президентом Украины”.

Яков Смолий возглавляет НБУ с 15 марта 2018 г. Его срок полномочий истекает только в 2025 г., однако 1 июля 2020 г. он, по сообщению НБУ, “написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию”. Утром 2 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Смолия с должности председателя НБУ.

226 голосов за постановление об увольнении Смолия в парламенте может и не набраться. Против уже категорически выступила фракция “Евросолидарности”. Острые критические заявления посыпались из фракции партии “Голос”. Если говорить о “слугах народа”, то среди них есть разные люди, в том числе и те, кого может испугать опасность ухудшения отношений со странами G7 и Евросоюзом, как и перспектива прекращения сотрудничества с МВФ и Всемирным банком.

Сам, Смолий, кстати, не настаивает на своей отставке. Комментируя свое заявление, он пояснил: “В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”. Из этих слов можно заключить, что Смолий был бы не прочь остаться, если бы Банковая гарантировала ему невмешательство в политику НБУ.

В этой ситуации решающим фактором может оказаться то, внесет ли Зеленский кандидатуру нового председателя НБУ. Многие “слуги народа” могут попросту поостеречься увольнять Смолия, пока не увидят предлагаемой замены. Хотя, конечно, Банковая может привлечь для голосования за увольнение Смолия “широкий фронт против МВФ” в составе фракций ОПЗЖ и “Батькивщины” и группы “За будущее”.

2. Надолго остается и.о. Рожкова

На данный момент обязанности председателя НБУ исполняет первый зам Смолия Наталия Рожкова. Нельзя исключать ситуацию, когда Верховная Рада успешно проголосует за увольнение Смолия, но не сможет назначить нового председателя НБУ. Тогда в статусе и.о. во главе НБУ останется Рожкова.

Ни для кого не секрет, что именно Рожкова была реальным руководителем НБУ при Смолие. И если она останется во главе НБУ в статусе и.о. председателя, то в политике НБУ ничего существенно не изменится. В то же время явно ухудшатся позиции Украины на переговорах с МВФ. Как поясняют знающие люди, “под и.о. денег никто не даст”.

3. Новое лицо со старой политикой

Теперь мы переходим к вариантам, когда Верховная Рада все же назначает нового председателя НБУ. Однако не будем трогать возможные персоналии. Важнее то, какую политику изберет новый председатель НБУ.

Уже сейчас в борьбу за контроль над политикой регулятора включились разные группы влияния, каждая из которых хочет видеть в кресле главы своего человека. В этой связи примечательно заявление представительства МВФ в Украине. В заявлении отмечаются заслуги Смолия “в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя”.

То есть МВФ ждет, что новое лицо во главе НБУ будет проводить старую политику. При Смолие и Рожковой Нацбанк исходил из того, что его единственная задача — таргетирование инфляции (и именно на этом настаивает МВФ, подчеркивая заслуги Смолия “в обеспечении ценовой стабильности”). Рост экономики, восстановление кредитования компаний реального сектора его не интересовали.

Продолжения старой политики требуют и “соросята”, включая как политиков, так и инвесторов, связанных с Джорджем Соросом. Имеются в виду те инвесторы, которые вкладывали преимущественно не в производство в Украине, а в пирамиду ОВГЗ, выстраиваемую НБУ. Позицию этого лагеря выразил глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, отреагировавший на заявление Смолия об отставке очень нервно: “Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы — полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж”.

Если этот лагерь добьется желаемого, то отношения с МВФ, наверное, будут процветать. “Соросята” будут довольны. Коммерческие банки по-прежнему будут вкладываться в гособлигации, а не в кредитование реального сектора экономики. Но кое-что немаловажное все-таки изменится.

В отличие от Смолия, новый председатель НБУ будет всеми восприниматься как человек, которого поставил Зеленский. И если это новое лицо окажется выразителем интересов “соросят” и проводником политики МВФ, то Зеленский уже будет выглядеть не совсем президентом не совсем независимой Украины.

4. Политика компромиссов

В реальном секторе экономики сильны надежды на то, что новый председатель НБУ будет проводить новую политику. Имеется в виду, что главным приоритетом будет уже не минимизация инфляции, а максимизация экспорта, пусть даже для этого придется допустить небольшое ослабление гривни и небольшой рост потребительских цен. В то же время будет прекращено строительство пирамиды ОВГЗ; коммерческие банки будут нацелены уже не на покупку облигаций, а на кредитование производства.

Тут ключевой проблемой будет убедить МВФ в необходимости такой политики. Как минимум, нужно достичь компромиссов, которые позволят продолжить сотрудничество и получать очередные транши кредита в рамках имеющейся программы финансирования. Тогда за гривню можно будет быть спокойными: деньги МВФ позволят вовремя рассчитываться по старым долгам, в то же время Украина будет иметь достаточный приток валюты благодаря укреплению позиций своих экспортеров на внешних рынках — вследствие новой политики НБУ, которая именно это сделает своим приоритетом.

5. Политика провалов

Конечно, никто сейчас не может на 100% гарантировать, что новый председатель НБУ сумеет достичь взаимопонимания с западными партнерами и договориться о компромиссах с международными финансовыми организациями. Но это будет зависеть все же не столько от персоны председателя НБУ, сколько от той политики, которую он будет продвигать и олицетворять.

Например, никаких траншей МВФ больше не будет, если западные посольства решат, что новое руководство НБУ нацелено на удовлетворение интересов Игоря Коломойского и подыгрывает российским интересам. Тогда нас ждут провалы за провалами как в экономике, так и в госфинансах. И вот в этом случае действительно курс доллара может дойти до 100 грн.

6. Политика силы

Ну а самый оптимистичный вариант — это политика силы. Для этого не достаточно ломать логику минимизации инфляции, сворачивать пирамиду ОВГЗ и искать компромиссов с МВФ. Нужно активно, наступательно бороться за независимость Украины в целом и НБУ в частности. Прежде всего — договориться с западными кредиторами о реструктуризации нашего долга.

“Деловая столица“ уже писала, что это реальная задача. Государство должно доказать кредиторам, что возврат долгов чреват инфляцией (для погашения внутренней задолженности через механизм эмиссии) и девальвацией национальной валюты (через критическое снижение резервов центрального банка). Также государство должно убедительно продемонстрировать кредиторам бюджетную необходимость секвестра выплат по долгу, без которых страна скатится в глубокое пике экономического обвала с деградацией структурных показателей социальной системы. И тогда кредитор вынужден будет согласиться на реструктуризацию, так как она и в его интересах.

Какой вариант получится — это будет зависеть от разных обстоятельств. Но очень многое будет определяться тем выбором, который Зеленский делает сейчас.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ

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