Видеофиксация нарушений ПДД: штрафы на десятки миллионов, но платят не все

Уже месяц, как на автодорогах столицы и Киевской области работают камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Правоохранители рапортуют, что ежедневно в фокус неусыпного ока камер попадают тысячи нарушителей, а бюджет пополняется на десятки миллионов гривен. Как показала себя система видеофиксации за месяц работы и чего ожидать водителям в будущем - разбирался "Апостроф".

Камеры станут умнее

Система автоматической фиксации нарушений ПДД давно нужна была Украине, а в частности, Киеву и Киевской области, где концентрация транспортных средств - самая высокая в стране.

Так, например, по данным Патрульной полиции, если в мае 2019 года в Киевской области было зафиксировано 917 ДТП, то в мае 2020 года уже 1194, то есть, прирост составил более 30%. А если взять статистику ДТП с погибшими, то цифры вообще ужасают: в мае прошлого года на дорогах Киевщины погибло 10 человек, а в мае этого года уже 28 человек. Таким образом, прирост смертности составил 180%.

А потому совершенно резонно, что в Киеве и области появилось 50 камер, отслеживающих нарушителей – вынужденная мера для обеспечения безопасности.

Пока только камеры "умеют" распознавать превышение скорости. Но и этого вполне достаточно, ведь согласно статистике Патрульной полиции, превышение скорости находится на втором месте среди причин ДТП в стране и на первом месте по количеству аварий с летальным исходом: 604 погибших с начала 2020 года. Впрочем, в МВД обещают, что вскоре камеры научатся распознавать такие нарушения как проезд перекрестков на красный свет и движение по полосе общественного транспорта.

За первые же сутки работы камер было зафиксировано почти 58 тысяч нарушений скоростного режима, о чем радостно отрапортовали правоохранители. Впрочем, с каждым днем багов в системе видеофиксации стало появляться все больше и больше.

Двойники. Это одна из самых распространенных проблем новой системы фиксации нарушений ПДД. Представьте, что ваше авто уже месяц стоит в гараже, вы никак его не эксплуатируете, а потом в один прекрасный день вам приходит так называемое письмо "счастья" в котором указано, что по трассе Киев-Одесса вы "топили" под 200 километров в час и нужно оплатить штраф. Все дело в том, что в реальности ПДД нарушил так называемый автомобиль-двойник – нелегально зарегистрированное в Украине авто, одной марки и с номерами идентичными вашим. Откуда берутся такие автомобили? Все очень просто: в основном это нерастаможенные "иностранцы" с поддельными документами либо угнанные транспортные средства, которые злоумышленники таким кустарным способом легализовали.

Кстати, в сети полно объявлений, в которых авторы предлагают купить поддельные документы. Например, права.

"Если вас лишили прав, вы можете купить дубликат прав друга/знакомого и ездить по ним до окончания срока лишения. Если вы хотите купить дубликат прав, но у вас нет на примете донора, мы можем подобрать по базе подходящего человека одного с вами возраста (подбор осуществляем по желаемым имени и возрасту) и изготовить дубликат его прав с вашим фото. Такие права фактически будут числиться в базе данных, и вы сможете спокойно по ним ездить до конца срока лишения", - отмечают авторы объявления.

Естественно, двойники являются большой проблемой для системы видеофиксации и если вам пришел штраф за нарушение, которое на самом деле вы не совершали, то стоит немедленно обращаться в суд.

Конституционное противоречие. В статье 61 Конституции Украины сказано, что «юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер». То есть, гражданин Украины не может быть наказанным за правонарушение, которого он не совершал. Долгие годы именно эта норма Конституции была камнем преткновения для введения видеофиксации нарушений ПДД, ведь на авто украинцы часто ездят по доверенности и если система зафиксирует превышение скорости, то штраф придет на имя владельца транспортного средства, а не того, кто в реальности был за рулем. Накануне введения видеофиксации, в МВД уверяли, что устранили спорные моменты и ввели институт, так называемого, "надлежащего пользователя". Это когда гражданин, который реально пользуется автомобилем, может зайти в электронный кабинет водителя и зафиксировать, что именно он водит чужое авто на основании, например, договоренности с владельцем, доверенности, лизинга или договора аренды. Тогда, в теории, штрафы должен получать не владелец, а реальный водитель. НО! Реальный водитель может как отметиться в электронном кабинете, так и не отметиться. Обязанности такой нет.

"Поэтому фактически каждое такое постановление о штрафе может быть обжаловано в суде", - говорит "Апострофу" автоюрист Вадим Володарский.

По идее нужно заставить реального водителя авторизоваться в электронном кабинете, в интересах самого владельца авто. Ну, действительно, кому охота получать штраф за того парня? С другой стороны, не регистрировать в кабинете, например, жену, которая водит авто супруга, достаточно удобно, ведь сколько бы раз она не нарушила ПДД, постановление всегда можно будет оспорить в суде.

А как же в других странах, где видеофиксация используется много лет, выходят из такого положения и наказывают реальных водителей?

"А нет единого порядка для всех стран, - уверяет Володарский. – В некоторых странах, например, должно быть зафиксировано лицо водителя, а в некоторых штатах США вообще запретили использовать камеры именно по этой причине".

Бардак и хитрости. Но кроме двойников и юридической коллизии, в систему видеофиксации закралось множество мелких багов, на которые жалуются водители на форумах. Например, известны случаи, когда водители получали два постановления за одно и то же нарушение или система неправильно определяла номер. Правда и сами водители активно пытаются схитрить и замаскировать свой номер, например, закрыв одну из цифр обычным листом бумаги.

По словам президента Всеукраинской общественной организации "Ассоциация безопасности дорожного движения" Михаила Берлина, такое поведение водителей следствие неправильной коммуникационной политики руководства МВД.

"Везде говорят только о наполнении бюджета за счет системы видеофиксации. А люди не хотят платить деньги. Если бы больше говорили о снижении смертности и травматизма, люди бы иначе относились. В мире все это уже проходили, когда говорили, что должен наполняться бюджет. А потом пришли к выводу, что это абсолютно неправильный тезис и люди начинают возмущаться", - отметил "Апострофу" Берлин.

Кстати ДТП стало меньше?

Впрочем, на первых порах к огрехам системы видеофиксации можно было бы отнестись с пониманием, ведь декларируемая цель всего этого мероприятия благородная – снизить количество ДТП и смертность на дорогах.

Добились ли в МВД этой цели пока сказать сложно., по данным МВД за месяц работы камер, в бюджет поступило почти 32 миллиона гривен.

"Понятно, что количество ДТП уменьшается, но, чтобы предметно оперировать цифрами, нужно дождаться формирования статистики. За июнь статистика по ДТП будет ориентировочно 10 июля, она еще сводится", - пояснил "Апострофу" спикер Патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

Однако, по словам замминистра МВД Антона Геращенко, первые итоги работы видеофиксации можно назвать успешными уже сейчас.

"Количество зафиксированных фактов превышения скорости за 30 июня снизилось по сравнению с первым днем работы системы с 57 880 случаев до 13 325 или более чем в 4 раза", - отмечает Геращенко.

Впрочем, эти данные мало, о чем говорят, ведь за месяц водители наверняка уже успели изучить расположение камер, в этом нет никакой тайны, а значит, научились перед ними притормаживать. Но, по мнению экспертов, мало, о чем скажет и общая статистика по ДТП за июнь.

"К сожалению, мы вряд ли увидим картину по ДТП на тех участках, где установлены камеры. Отдельного учета по этим местам никто не вел, - уверяет "Апостроф" автоюрист Владимир Караваев. – Максимум что мы увидим, только общую картину по Украине и статистику по Киевской области потому как большая часть камер установлена в Киевской области".

В возможность добиться существенного снижения количества ДТП с помощью камер, эксперты также не особо верят.

Во-первых, "Камера не прекращает правонарушение. Да, оно фиксируется, а письмо когда-нибудь придет. Но человек через километр после камеры может попасть в аварию", - отмечает Володарский.

А, во-вторых, то обстоятельство, что в официальной статистике причин ДТП скорость стоит на втором месте, на самом деле нужно еще проверять.

"У нас нет нормальной статистики по причинам аварийности из-за бардака в расследовании. ДТП происходит по совершенно другой причине: выбежал пешеход в неположенном месте, выехал со второстепенной водитель, но при расследовании очень часто в причинах просто пишут «превышение скорости». В результате дело попадает не в тот раздел статистики. На практике это настолько распространено, что искажает всю статистику. Поэтому если бороться таким образом со скоростью, то к реальным результатам в плане безопасности движения это не приведет. Пешеходы все равно будут выбегать где хотят, а водители будут перестраиваться не глядя в зеркала. Камеры ничего с этим не сделают", - резюмировал Вадим Володарский.

Артур Гор

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