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Глава Нацбанка Смолий уходит. Что это значит
02.07.20 , Деловая столица
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Яков Смолий никогда не руководил Нацбанком и был номинальной фигурой. Но его заявление (а оно будет поддержано Радой) открывает путь Зеленскому поставить своего человека и зачистить НБУ от людей Гонтаревой.
Ни для кого не секрет, что реальным руководителем НБУ после отставки Валерии Гонтаревой (она, де-факто, бежала, понимая все последствия банкопада) сначала продолжала быть сама Гонтарева, потом ее заменила Екатерина Рожкова. И все это время именно Рожкова руководила НБУ, а Смолий был неким фасадом.
Если говорить о политике НБУ имени Смолия, то ее можно свести к нескольким вещам. Первое — создание государства в государстве. Нацбанк исходил из того, что его единственная задача — таргетирование инфляции. Рост экономики, восстановление кредитования и пр. его не интересовали. Отсюда и полное нежелание даже пробовать садиться за стол переговоров с Кабмином. Второе — это пирамида облигаций, доходность по которым в определенные моменты превышала 25%. И все это прикрывалось прекрасными отношениями с МВФ, который в своем меморандуме выделял НБУ (вместе с НАБУ) как священную корову. И именно поэтому, считалось, что сковырнуть Смолия будет невозможно.
Еще раз повторюсь: со дня своего назначения Смолий был английской королевой, но именно за его иммунитетом (он избран Радой на 5 лет) прятались заместители: Рожкова, Чурий и Сологуб, которые продолжали работать исключительно в фарватере Валерии Гонтаревой.
Смолий давно колебался и был готов идти в отставку еще месяц назад, но тогда его остановила Рожкова, указав на полную поддержку МВФ. Нынешняя отставка связана с двумя событиями. Прежде всего, вчера Совет НБУ не продлил контракт с заместителем Смолия Чурием (один из главных идеологов сверхнизкой инфляции, которая второй год подряд убивает экспортеров, а вместе с ними и бюджет). Смолий считал, что совет продлит контракт, ведь один из членов Совета будто бы перешел на сторону Рожковой, Смолий и Ко считали, что у них есть большинство в Совете. Но эта затея провалилась и Чурия прокатили.
Затем Совет Нацбанка признал работу НБУ провальной, а в четверг парламент должен голосовать отчет центробанка. В среду у Смолия и ряда других высокопоставленных чиновников было длительное совещание у президента, после которого Смолий сломался и написал заявление.
Теперь, очевидно, Рада должна поддержать это заявление. И здесь перед нами появляется две перспективы: либо назначат адекватного человека, который понимает, что НБУ — это не государство в государстве, или назначат кого-то под давлением МВФ.
Главных кандидатов пока трое: Богдан Данилишин, Кирилл Шевченко и Владимир Лавренчук. Хотя сейчас все группы влияния будут пробовать ставить своих кандидатов.
На самом деле, Зеленскому нужно делать блиц-криг и ставить как можно быстрее нового председателя НБУ. Иначе птенцы Гонтаревой под четким давлением МВФ попытаются его переиграть.
И здесь важен еще один факт. Отставка команды Гонтаревой открывает перспективу понять, кто и сколько заработал на банкопаде. Именно поэтому так активно определенные группы включились в нагнетание страхов о падении гривни.
Вадим ДЕНИСЕНКО
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