Бизнес потерпит. Зеленский не смог не повысить минимальную зарплату под выборы

Повышение минимальной зарплаты в Украине повлияет на размеры налоговых поступлений, но также таит в себе определенные риски.

27 июня пресс-служба Офиса Президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу: повысить в стране уровень минимальной заработной платы. “Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти”, — цитирует президента пресс-служба.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко уже проработали вопрос повышения “минималки” и произвели соответствующие расчеты. Приведен и предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату.

1 сентября 2020 г. она будет увеличена с нынешних 4723 грн до 5 тыс. грн, затем, с 1 января 2021-го — до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 г. — до 6,5 тыс. грн.

Кроме того, с 1 июля прожиточный минимум в Украине возрастет до 2118 грн. Предыдущий раз его поднимали 1 января нынешнего года, и он составляет 2027 грн). От него зависит, в частности, размер максимального пособия по безработице.

Напомним, что с 2000-го был только один год, когда в Украине не повышалась минимальная зарплата — 2001-й; с 2000 г. по сегодняшний день она выросла с 90 грн до 4723 грн (конечно, в номинальном выражении). Обычно повышения были небольшими — на сотню-полторы. Самое резкое пришлось на период, когда правительством руководил Владимир Гройсман: 2016 г. украинцы завершили с минималкой 1600 грн, а 2017-й — начали с 3200 грн.

А будет ли польза?

По мнению экспертов “Деловой столицы”, повышение минимальной зарплаты — это решение, которое однозначно пойдет на пользу экономике. Во-первых, оно позволит вывести некоторую часть доходов из тени, во вторых — нормализовать поступление налогов в казну.

“Почему власть решила повысить минимальную зарплату? На словах — чтобы украинцы больше зарабатывали. Но в реальности уровень жизни человека мало зависит от минимальной зарплаты, он определяется средней зарплатой — а она давно превысила 10 тыс. грн. Минимальная зарплата определяет уровень доходов госслужащих и работников госпредприятий, им это повышение действительно поможет, — сказал в комментарии для “ДС” экономист, президент инвестиционой группы “Универ” Тарас Козак. — Но основная задача правительства — вывести зарплату из тени, чтобы та часть, которая выплачивается в конвертах, сокращалась относительно официальной. Так что это позитивное решение. Однако это не повысит эффективность труда, так что на рост средней зарплаты повышение минималки особо не повлияет. Зато повлияет — положительно — на уровень доходов бюджета”.

При этом Тарас Козак считает, что повышение минималки с 1 сентября еще не окажет заметного воздействия на экономику, это скорее политический жест. А вот повышение с 1 января 2021-го до 6 тыс. грн уже создает опасность того, что само государство не сможет расплачиваться с бюджетниками. Зато местные бюджеты получат заметную поддержку, как и Пенсионный фонд.

“Лучше поздно, чем никогда. Потому что когда верстался бюджет-2020, эти ключевые моменты были полностью переписаны Минфином. Первоначально предполагалось, что с 1 января минимальная зарплата должна быть 5500 грн, а с 1 января 2021-го — 6400. Я уже тогда обращал внимание представителей новой власти на то, что это будет иметь негативные последствия, прежде всего, для местных бюджетов. Потому что 75% наших граждан, работающих в частной сфере, декларируют зарплату на уровне минимальной, — сказал “ДС” экс-министр соцзащиты Украины Андрей Рева. — Так что если вы занижаете минималку, то у вас понижаются доходы как местных бюджетов, так и Пенсионного фонда. Надо было предусмотреть тогда отдельно средства для индексации пенсий, но этого сделано не было, и потому не удалось провести индексацию с 1 марта. А потом “посыпались” и все доходы бюджета. Поэтому пришлось возвращаться к идее повышения минимальной зарплаты”.

Также оба эксперта не видят существенной проблемы в том, что вместе с повышением минималки возрастают суммы налоговых выплат для бизнеса. По их мнению, доля таких выплат все равно слишком незначительна по сравнению с другими издержками предпринимателей.

Однако определенные риски для экономики повышение минимальной зарплаты все-таки несет. В теории возможен рост безработицы из-за того, что увеличатся издержки на оплату труда, и, возможно, некоторые работодатели постараются сократить их вместе со штатными работниками. Также есть риск роста инфляции, так как повышение зарплат разгонит потребительский спрос. Отсюда вытекает третье: повышенные инфляционные ожидания не позволяют снизить банковские ставки. По мнению некоторых экспертов, в кризисный год повышение минималки также может означать увеличение нагрузки на бизнес, который и так оказался под ударом от карантина и падения покупательной способности. Ну и, наконец, стабильно против повышения минимальной зарплаты в прошлом (и даже летом 2019 г.) выступал МВФ, поскольку директивный рост зарплаты не связан с ростом производительности труда. Правда, сейчас, на фоне количественного смягчения во всех ведущих странах мира, фонд мог и поменять свое мнение.

Сравним с зарубежьем

Мы решили посмотреть, как минималка в Украине соотносится с соседними странами.

В январе нынешнего года исследовательское агентство Picodi.com сравнило минимальную зарплату в нашей стране с зарплатами в других странах. Тогда Украина в рейтинге роста зарплаты заняла 15 место среди 54 стран. Правда, стоит отметить, что в этом исследовании минимальный уровень трудовых доходов не пересчитан по паритету покупательной способности (то есть с учетом цен), поэтому полученные данные нельзя в полном мере соотнести с уровнем жизни. Однако аналитики все же сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий “минималку”. В этом рейтинге Украина заняла 40-е место. Наиболее выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате оказалось в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минималки. Позади Украины в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место). По расчетам аналитиков агентства, в Украине стоимость минимальной продовольственной корзины равна 42,1% от минимальной зарплаты. Такая же корзина в прошлом году составляла 45,4% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост зарплат в Украине опередил рост цен.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...