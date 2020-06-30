Украинцы второй раз не будут соблюдать карантин, потому что власть их обманывает — врач-эпидемиолог

Андрей Александрин назвал четыре кита, на которых должна держаться национальная кампания по преодолению Covid-19.

За сутки, 25 июня, в Украине зарегистрировали 1109 случаев заражения Covid-19 — это абсолютный анти-рекорд за все время распространения вируса. Таким образом, Украина обогнала Кувейт (915 новых случаев), Филиппины (1004 случая), Панаму (1007 случаев) и Боливию (1016 случаев), но пока немного отстает от Омана (1132 случая).

Провал коммуникационной кампании, пустая трата денег вместо эффективной подготовки медицинской системы к эпидемии, политиканство и “плохой пример” руководства государства ведет к тому, что количество больных коронавирусом в Украине будет только увеличиваться, и в конце концов мы рискуем оказаться в международной изоляции. Об этом в интервью “Апострофу” рассказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРИН.

- 25 июня в Украине обнаружили 1109 случаев заболевания Covid-19. Но карантин планируют в дальнейшем ослаблять. Стоит ли это делать, потому что ситуация получается парадоксальная?

— Мы видим, что на период карантина государство не взяло на себя обязательства и системно не отработало меры по профилактике инфекции как в лечебных учреждениях, так и в детских садах, школах и общественных местах. Поэтому мы видим, что коронавирус продолжает распространяться. При этом количество тестирований стало больше, и мы получаем больше результатов.

Даже когда у нас был карантин, люди его не соблюдали. Если что-то внедряют, то не просто государственный санитарный врач должен выдавать какие-то постановления или установки, а в первую очередь необходимо разъяснять, учить людей, доносить информацию, устанавливать требования, которые будет удобно и реально выполнить всем. Но этим вопросам уделяют слишком мало внимания.

- Я на всех улицах вижу плакаты — “носи маску”, “сиди дома”, “мой руки”. Неужели этого недостаточно?

— Вопрос в том, как носить маску? Как мыть руки? Как их обрабатывать антисептиком? Ну, носят эти маски на подбородке. И что? И так было с самого начала. Когда президент или народный депутат — первые лица государства — игнорируют вопросы ношения масок в местах скопления людей, то что мы можем ожидать от остальных граждан? Поэтому сегодня мы и имеем такую ситуацию и, к сожалению, количество больных будет только увеличиваться и увеличиваться.

- Какие основные меры по сдерживанию инфекции?

— Необходимо обращать внимание на 4 основных фактора.

Первое: научиться оценивать риски. Если мы заходим в закрытые помещения и видим, что кто-то кашляет, чихает или имеет явные признаки простуды, лучше в такие помещения не заходить. Также, когда мы работаем в офисе, и приходит коллега или руководитель, или лучший друг или подруга, и у них есть признаки простудных заболеваний, мы не должны быть толерантными. Мы должны подойти и сказать: пожалуйста, не подвергай нас опасности, иди домой и лечись. Мы должны изменить свое поведение.

Второе: мы должны обращать внимание на проветривание помещений. Сегодня жара на улице, мы закрыли окна, повключали кондиционеры — и у нас идет очень “хорошее” заражение помещений. Кондиционеры работают по принципу рециркуляции воздуха — высушивают воздух, создавая повышенную инфекционную опасность.

В-третьих: мы должны придерживаться правильной гигиены рук на постоянной основе. Руки нужно качественно мыть с мылом — после того, как приходим с улицы домой, после туалета, перед едой и по мере их загрязнения. Если нет возможности помыть с мылом, мы должны обрабатывать их антисептиками. Обращаю внимание, что людям нужно перестать использовать многоразовые полотенца и перейти или на бумажные полотенца, или на сушилки для рук. При обработке антисептиком ВОЗ советует использовать растворы с содержанием спирта минимум 60%. Однако я до сих пор вижу, что у нас рекламируют 10-15% антисептики.

Наше государство, к сожалению, не выполняет свой долг — не контролирует то, что у нас выходит на рынок. Украинцев постоянно обманывают.

Четвертое — и самое главное для профилактики Covid-19 — это соблюдение социальной дистанции. Говорят, и одного метра достаточно, и полтора. Я настаиваю, основываясь на результатах зарубежного исследования, что дистанция должна быть около 2 метров. Тогда у нас будет минимальная возможность заболеть. Поэтому такую дистанцию надо держать даже с внешне здоровыми людьми.

Эти четыре аспекта — это четыре кита, на которых должна основываться национальная кампания по преодолению Covid-19.

- На Закарпатье попала в аварию маршрутка, у трех пострадавших обнаружили бессимптомный коронавирус. Значит ли это, что в Украине сейчас гораздо больше больных, чем официально выявлено, и они, не имея симптомов, спокойно перемещаются по стране?

— Действительно, больных гораздо больше, чем выявляют. Кроме того, люди не одевают маски в общественном транспорте — там просто нечем дышать при такой жаре. Если бы в транспорте была нормальная вентиляция с охлаждением, у людей бы была возможность надевать маску. А если сейчас на улице +35 градусов, а в маршрутке — +40, то ни один здоровый человек не выдержит в маске. Это ненормально — требовать от людей соблюдать международные стандарты, если у нас не созданы условия для того, чтобы их выполнять.

Нужно было провести нормальную коммуникационную кампанию, объяснить, что на улице маску носить не нужно, следует держать физическую дистанцию; в помещении надо надевать маску и делать это правильно — на подбородке маску носить нельзя, надо носить полностью на лице.

- Вопрос к вам, как к эксперту, который работает с врачами. Есть инсайдерская информация, что в небольших городах врачи просят родственников умерших писать, что человек умер от Covid-19, даже если это не так. Таким образом больницы надеются получить дополнительное финансирование.

— Я такого еще не слышал. Но знаю, что сегодня медицинское сообщество нуждается в дополнительной поддержке, а не контроле и наказаниях. Потому что сейчас активизировались различные службы, которые никому не нужны. Например, Госслужба по вопросам труда. Многие десятилетия она ничего не делала, просто дурака валяла, а теперь начинает требовать от врачей срочного создания безопасных условий. При том, что государство больницы вообще не финансирует. Специалисты Госпродпотребслужбы постоянно требуют от учреждений охраны здоровья, детских садов и школ того, чего нет даже в нормативной документации. Это коррупционная составляющая.

Центральные органы власти в виде Минздрава, Гоструда, Госпродпотребслужбы должны обеспечить нормальную координацию между собой и договориться, чтобы не требовать лишнего.

- Сегодняшние результаты количества новых случаев больных коронавирусом по европейским странам: в Чехии — 50 больных в сутки, в Польше и Италии — чуть меньше 300. В Украине — 1109. Не получится ли так, что вся Европа выйдет из карантина, а Украина окажется в международной изоляции?

— ВОЗ уже отнесла Украину к странам со стремительным распространением Covid-19. Это свидетельствует о том, что все ограничительные меры, которые были у нас введены, оказались неэффективными. В странах Европы ослабляют карантинные меры не просто так — у них были объективные причины. У нас этих причин не было. Когда украинцев два месяца держали по домам, мы не видели, чтобы государство отрабатывало какие-то меры инфекционной безопасности. Поэтому, как только мы немного ослабили, сразу увидели увеличение заболеваемости.

Сегодня уже некоторые страны Европы не пускают украинцев. Ни одна адекватная страна не разрешит въезд людей из стран с большим распространением Covid-19. Думаю, в ближайшее время количество запретов на въезд украинцев в страны Европы будет увеличиваться.

- Нужно ли вводить карантин во второй раз?

— Я считаю, что даже если карантин введут, люди уже не будут его соблюдать. Потому что государство просто обманывает население. Если бы мы за два месяца увидели эффективные меры со стороны государства, граждане, возможно, стали бы доверять центральным органам власти. А сегодня мы видим просто разбазаривание денег из национального бюджета, поэтому никакого доверия к власти нет. Значит, и нет смысла вводить дополнительные карантинные ограничения.

Но необходимо срочно начать работать с населением путем разъяснения. Не надо проводить ток-шоу, где политики друг на друга ругаются и вводят в заблуждение всех людей. Надо обращаться к специалистам, экспертам, у которых есть право разъяснять подобные вопросы.

- Есть такой аргумент, что сейчас в больницах много свободных мест и поэтому такой рост количества больных не является критическим.

— Я не могу согласиться. Потому что когда мы на этой неделе, во вторник-среду, работали в Харькове, то увидели, что областная инфекционная больница переполнена более чем на 100% больными Covid-19. Инфекционное отделение 13-й больницы в Харькове также полностью переполнено больными коронавирусом.

В четверг мы работали в Полтаве — там еще сдерживают большую заболеваемость, и там неплохо отработан вопрос на уровне ОГА, есть четкая координация. Поэтому, где есть четкие действия со стороны местных властей, болезнь удается сдерживать. Но и неконтролируемая ситуация, которая уже сложилась во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Харькове, очень скоро станет реальностью во всех регионах Украины.

- Но это замалчивается.

- Да. Потому что вопрос инфекционных заболеваний носит сугубо политический характер. Это большая редкость, когда на ток-шоу допускают врачей-инфекционистов и эпидемиологов. Но у нас постоянно слышат политиканов. И даже главный государственный санитарный врач занимается уже полностью политикой, а не своим делом.

Дмитрий МАЛЫШКО

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