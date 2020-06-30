Сорвать выборы, закрыть рынки, увеличить штрафы. Как в Украине готовятся вновь ужесточить карантин

Карантин в Украине заходит на второй круг. Как уже писала “Страна”, 27 июня Зеленский созвал экстренное селекторное совещание с участием представителей Кабмина, правоохранительных органов и местных властей.

На нем решали — что делать с ухудшением коронавирусной статистики. Напомним: за последние дни было поставлено сразу несколько рекордов по суточному приросту больных. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, по сравнению с показателями на конец мая заболеваемость выросла в 2-3 раза. И, если не взять ситуацию под контроль, больницы будут переполнены уже через две недели и можно ждать третью волну коронавируса.

Предлагается целый список новых ужесточений. На улицах появятся муниципальные патрули, которые будут вместе Госпотребслужбой проверять соблюдения карантина. Контролеры возьмут под колпак в частности общественный транспорт

Самих рейдов не только на транспорте, но и в общепите да и просто на улицах может стать больше, а контролировать будут жестче. Для ночных клубов появится комендантский час — их работу ограничат до 22.00.

Плюс — школы уже сейчас начали готовить к дистанционному обучению с 1 сентября.

На самом деле это неполный список карантинных ограничений.

Как стало известно “Стране”, обсуждаются и другие. В частности, повторное закрытие всех рынков и продуктовых ярмарок и увеличение штрафов.

“Готовятся новые ограничения, но пока все строго секретно. Мы лишь обрывочно узнаем об отдельных идеях, и они, если честно, просто пугают. Новый карантин может полностью добить бизнес и положить экономику”, — говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Политолог Михаил Чаплыга считает, что власти преследуют две цели — сэкономить на социалке, в частности, школах и зарплатах учителям и подготовить почву для возможного переноса местных выборов этой осенью, которые с учетом падающих рейтингов действующей власти оказались явно “не ко времени” (подробнее о возможности переноса местных выборов можно прочитать здесь).

“Страна” разбиралась как могут ужесточить карантин в Украине.

Школы — на дистанционку, рынки — под закрытие?

На заседании у Зеленского обсуждалось ухудшение статистики по коронавирусу и ее причины. Одним из главных факторов власти считают несоблюдение украинцами карантинных ограничений.

“В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Появился слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какую угрозу сегодня несет пренебрежение правилами карантина”, — заявил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 000 населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40.

Шмыгаль попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ввести комендантский час для ночных клубов, ограничив их работу до 22.00 и поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

То, что новый учебный год школы могут начать в дистанционном режиме, подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он заявил, что уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности для дистанционки.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, то есть, в зависимости от региона список мероприятий может меняться. Так, Киевская область усилила карантин с 26 июня. Ведены ограничения на проведение массовых мероприятий в помещениях (максимально допустимое количество людей — 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил). Время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сокращено до 22 часов. Также усиливается контроль на общественном транспорте, рынках, в заведениях общепита, детсадах. Ранее об усилении карантинных мероприятий заявили также в Одессе (более тщательные проверки на транспорте и в общепите, ограничения на массовые мероприятия, обязательный масочный режим и пр.).

Как рассказал нам источник в Кабмине, сейчас идет общая установка на ужесточение карантина и обсуждаются новые ограничения.

В частности, повторное полное закрытие всех рынков и продуктовых ярмарок. Также могут быть повышены штрафы как для бизнеса, так и для рядовых граждан (к примеру, за отсутствие защитной маски).

“В рамках адаптивного карантина в различных регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации местные власти могут прибегнуть к дальнейшему ужесточению карантина, в том числе ограничению движения общественного транспорта, запрету на работу ТРЦ, усилению проверок и штрафов за несоблюдения масочного режима и дистанцирования в объектах торговли, ресторанах, санаториях и т.п. До осени будет попытка балансировать разного рода ограничения и при этом окончательно не убить экономику”, — пояснил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Нужно ли ужесточать карантин

Главный вопрос — почему власти снова заговорили об ужесточении карантина. На первый взгляд, объяснение лежит на поверхности — показатели заболеваемости коронавирусом в Украине действительно ухудшились. Было поставлено несколько рекордов по суточному приросту больных (до тысячи в сутки и больше). За последние сутки зафиксировано 917 новых случаев, а общее количество больных приближается к 43 тысячам человек.

В Минздраве заявляют, что одна из главных причин — именно ослабление карантина и невыполнение украинцами элементарных правил.

Но на самом деле не все так просто. Как уже писала “Страна”, рост статистики совпал с увеличением тестирования, то есть, больных просто стали чаще выявлять.

Об этом говорит и экс-санитарный врач Украины Святослав Протас.

“Средний процент выявляемости больных во время тестирования у нас не меняется и составляет примерно 6%. Это значит, что люди не стали больше болеть, просто сейчас за счет более массовых тестов, растет выявление. Ослабление карантина если и дало какой-то прирост заражений, то он явно не критичен”, — пояснил нам Протас.

По его словам, у большинства зараженных коронавирусом болезнь протекает в бессимптомной или легкой форме, многие люди вообще даже к врачу не обращаются. То есть, официальная статистика их по-прежнему не видит. Следовательно, если тестировать еще больше, то картинка будет и дальше ухудшаться.

“Мы проводили мини-расследование в Гостомеле. По результатам тестирования на антитела, оказалось, что коронавирусом переболело 4% населения, причем, по группе социально активных людей и тех, кто работал во время карантина показатель выше — до 8%. Если экстраполировать эти результаты на всю страну, то можно предположить, что больных у нас порядка 2 млн, а не 43 тысячи”, — говорит Протас.

С официальной статистикой по коронавирусу у нас вообще полная неразбериха. Если эпидемиологи говорят, что цифры явно занижены, то среди обывателей, наоборот, бытует мнение, что больных “приписывают”, чтобы подольше удержать страну на карантине. Люди даже подозревают, что медики записывают в статистику смертей от коронавируса “лишних” умерших, чтобы таким образом выбить себе доплаты (до 300% от оклада). В общем, со статистикой и общим пониманием размаха эпидемии в Украине — хаос.

По словам Протаса, для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы переболело до 30% населения. Очевидно, что до этой планки нам еще далеко. Но и ужесточение карантина вряд ли поможет, — говорит Протас.

“Если сейчас, в разгар лета, снова посадить всех на жесткий карантин, мы можем получить взрыв заболеваемости к осени. Причем, летом болезнь протекает в более легкой форме, а с сентября добавятся еще и сезонные вирусные заболевания, в том числе, грипп. То есть, мы можем получить тяжелую массовую вспышку коронавируса”, — говорит Протас. Таким образом, по его словам, летом ужесточать карантин вряд ли стоит.

Но при этом власти должны реагировать на локальные вспышки коронавируса.

“Нужно проводить массовое тестирование работников транспорта, общепита, воспитателей детсадов, и при выявлении больных проводить эпидемиологические расследования, изоляцию заболевших и контактных и т.д. Параллельно стоило бы увеличить тестирование населения на антитела, что позвонило бы понять, сколько людей реально уже переболело. Но вводить сейчас новые ограничения для всех, это полная глупость”, — говорит Протас.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, в Украине есть база противоэпидемиологического законодательства. В том числе, приказ №150 Минздрава о медосмотрах декретированного персонала (повара, воспитали детсадов, няни, учителя и др.). Но на практике он не выполняется. То есть, точечной реакции на угрозы коронавируса (скажем, массовое тестирование воспитателей), которая бы позволила предотвратить вспышки, нет. Вместо этого вводятся ограничительные мероприятий “для всех”, эффективность которых — минимальна.

К слову, киевских рестораторов уже предупредили о необходимости тестировать персонал. Но массовых проверок всех работников, задействованных в той же сфере обслуживания, на транспорте, в образовании и др., по-прежнему нет.

Плюс — никто особо не занимается здравоохранением.

“За несколько месяцев карантина у нас медработники даже средствами защиты в полном объеме не обеспечены. Хотя за это время уже завод по производству масок можно было бы построить”, — говорит Кравченко.

“Фонд по COVID-2019 в более чем 60 млрд пускают на цели, которые, мягко говоря, далеки от медицины. В частности, больше половины выделили на дороги. Хотя карантин как раз и вводится, чтобы получить выигрыш по времени и успеть подготовить систему здравоохранения к эпидемии и потоку больных. У нас, получается, больному дали наркоз, но провести саму операцию “забыли”. И при этом зачем-то продолжают держать “пациента” в коме”, — говорит Михаил Чаплыга.

“Лишают детей образования и готовят введение ЧП”

Но вернемся к конкретным ограничениям, которые обсуждают власти — школы на дистанционке, комендантский час, жесткие проверки и штрафы.

Идеи настолько одиозные, что в них многие попросту не верят, хотя все это перечислено в сообщении ОП по итогам селекторного совещания у президентов.

“Это неправда (дистанционка в школах с 1 сентября и ожесточения на транспорте — Ред.). По школам — полностью исключено”, — сказал нам нардеп от “Слуги народа” Макс Бужанский.

Впрочем, в учительской среде не просто обсуждают возможность дистанционки, а уже готовятся к такому формату работы. Как рассказали “Стране” учителя из Киевской и Черниговской области их уже предупредили, что, скорее всего, на удаленке придется работать с 1 сентября.

“Разве есть основания не верить словам секретаря СНБО на совещании у президента? Никто не исключает вариант, что и школы и вузы с сентября будут в дистанционном формате”, — говорит юрист в сфере образования Андрей Черных.

При этом, как говорит Протас, само решение по дистанционнее в школах на данный момент выглядит странно.

“Пока рано принимать решения на сентябрь, ведь никто не знает, какая ситуация будет к тому времени”, — отмечает он.

Сама возможность дистанционки, мягко говоря, не радует родителей. Тем более, что такой опыт уже был и положительным его назвать сложно. Онлайн-уроки с массой ошибок и списки заданий по вайберу сложно назвать качественным обучением.

Многие дети фактически вообще не учились. Но одно дело переждать пару месяцев до конца учебного года (когда весь материал уже фактически освоен и идет повторение), а другое -начинать дистанционно новый учебный год.

“Из всех школ Украины к дистанционному обучению детей готовы единицы.Вузы могут только выходить в эфир — никто не готовил курсы”, — говорит ректор Харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

“По-сути, без разработки общегосударственных программ дистанционных занятий и обеспечения к ним доступа всех учеников, такой формат означает лишь одно — лишение наших детей конституционного права на образование”, — уверен глава адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

По словам Михаила Чаплыги, для власти дистанционка в школах позволит еще и сэкономить на зарплатах учителям. Скажем, могут снять надбавки за проверку тетрадей или классное руководство. А так как такие надбавки в структуре зарплат педагогов достигают 30% и более, получится значительная экономия для бюджета, который и так трещит по швам.

Проверки и штрафы, как уже писала “Страна”, и так стали проблемой №1 для бизнеса. Рейды превратились в кормушку для контролеров, они атакуют те же рестораны и маршрутки и предлагают списать штрафы за 4-6 тысяч гривен. “Для некоторых ресторанов, работающих на вынос, проще вообще закрыться. Потому что один штраф фактически съедает их дневную выручку”, — говорит глава компании “Ресторанны консалтинг” Ольга Насонова. То же самое говорят маршрутчики. Им проще будет снимать отдельные рейсы (что многие, кстати, уже делают), чем работать на штрафы и прокорм проверяющих.

Пока непонятно, что будет после ужесточения проверок. “Думаю, все это может плохо закончится. Предприниматели доведены до крайности, готовы отбивать свой бизнес от разного рода “патрулей”, — рассказал нам Доротич. По его словам, новые ограничения попросту добьют малый бизнес, который и так не может прийти себя после карантина.

Местные выборы, бюджет, протесты

По мнению Михаила Чаплыги, новый виток карантина, который сейчас готовится в Украине, скорее, политический.

“Задача власти сейчас — “подкорректировать” или перенести местные выборы. Рейтинги СН падают, не исключено, что в реальности они получат поддержку избирателей на уровне 15% — это минимальная планка, на которую всегда может рассчитывать действующая власть. Сейчас цель — нагнетание ситуации с коронавирусом. Ведь как можно выиграть выборы — запугать людей и снизить явку. В этом случае пойдет соревнование сеток, а у власти с ее админресурсом она априори сильнее. Тут у Зеленского идут по пути Порошенко, который в свое время тоже вводил военное положение с прицелом на узурпацию власти”, — говорит Михаил Чаплыга.

“Уже сейчас можно предположить, что готовится попытка сорвать местные выборы или перенести их”, — уверен и Ростислав Кравец.

Параллельно решаются денежные вопросы (экономия на зарплатах учителей и пополнение бюджета за счет штрафов) и проблема массовых протестов, проводить которые при ужесточении карантина нельзя.

Людмила КСЕНЗ

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