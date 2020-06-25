Меньше скорость, больше ямы Спад мировой экономики будет более значительным, чем ожидалось в апреле, и составит 4,9% в 2020 году, рост же в 2021-м окажется слабее, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Сильнее всего были скорректированы оценки по зоне евро и США, где экономика в этом году сократится на 8–12%. По России прогноз также был дополнительно ухудшен: теперь в МВФ ждут сокращения ВВП на 6,6%, несмотря на повышение прогнозной цены на нефть.



Мировой ВВП в этом году сократится на 4,9% (в кризис 2009 года спад составил 2,1%), а не на 3%, как ожидалось в начале апреля, следует из обновленного макропрогноза МВФ. При этом в 2021 году прирост составит лишь 5,4%, а не 5,8% — в итоге ВВП 2021 года будет на 6,5% ниже, чем прогнозировалось в январе, до разворачивания коронавирусной пандемии. Новый базовый сценарий МВФ не предполагает масштабной второй волны ограничений из-за коронавируса, хотя повторные вспышки и не исключены в отдельных странах.



Но восстановление финансовых рынков не соответствует фундаментальным экономическим показателям, предупредили в фонде.



Спад будет более выраженным в развитых странах — минус 8% (6,1% в апрельском прогнозе) в этом году с возвратом к росту (на 4,8% против 4,5%) в следующем. В развивающихся же странах ВВП сократится на 3% (а не на 1%), а затем вырастет на 5,9% (ранее ожидалось, что на 6,6%).



По России прогноз также ухудшен: по оценке МВФ, ВВП сократится в этом году на 6,6% вместо 5,5%, но рост в следующем году ускорится до 4,1% вместо 3,5%. При этом фонд повысил прогнозную среднюю цену на нефть, исходя из которой строится прогноз, на этот год — с $35,61 до $36,18 за баррель, снизив ее на следующий — с $37,87 до $37,54 за баррель. Напомним, официальный прогноз Минэкономики предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, а в 2021 году — рост на 2,8%. Банк России ожидает спада экономики в 2020 году в диапазоне 4–6%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика выросла на 1,6% в годовом выражении.



Экономика стран зоны евро по новой оценке МВФ просядет на рекордные 10,2% (7,5% по апрельской оценке), но через год вернется к росту на 6% (4,7%). Предсказуемо самая глубокая рецессия будет в этом году зафиксирована в Италии и Испании — минус 12,8% (против 9,1% и 8% соответственно), во Франции — минус 12,5% (минус 7,2%), в Германии — минус 7,8% (минус 7%). ВВП Великобритании просядет на 10,2% (минус 6,5%). Восстановление же в следующем году нигде не будет полным (самые высокие темпы прогнозируются во Франции — 7,3%). По Японии прогноз скорректирован несильно — с 5,2% до 5,8% спада. В США же, наоборот, оценка падения ухудшена существенно — с 5,9% до 8%, а рост в 2021 году может составить 4,5%, а не 4,7%. Темпы роста экономики Китая в МВФ оценивают минимальными, но тем не менее положительными: 1% с резким ускорением до 8,2% в 2021 году, а корректировка незначительна: к апрелю основной спад деловой активности в КНР уже завершился. Резко была ухудшена оценка по Бразилии, где ускорился рост числа зараженных,— минус 9,1% в этом году с ростом на 3,6% в 2021-м (было минус 5,3% и 2,9%). Из-за падения спроса на нефть рецессия затронет и Саудовскую Аравию (минус 6,8% в 2020-м, плюс 3,1% в 2021-м).



Заметим, даже после обновления прогноз МВФ более оптимистичен, чем у других международных организаций.



Всемирный банк (ВБ) 8 июня сообщил, что прогнозирует снижение мировой экономики в текущем году на 5,2%, при этом в 2021 году ВБ ожидает роста глобального ВВП на 4,2%. ОЭСР же ждет падения мирового ВВП в 2020 году на 6% в отсутствие второй волны пандемии и 7,6% — при ее появлении до конца года. В следующем году ОЭСР прогнозирует рост мировой экономики на 5,2% без второй волны и на 2,8% — с ней.



Татьяна Едовина



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