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Нелегальная древесина идет на стулья для IKEA. Как работают лесные схемы в Украине
Украина попала в очередной скандал, связанный с нелегальными поставками нашей древесины в Европу.
При том что массовая вырубка карпатских лесов уже приводит к тяжелейшим экологическим последствиям. В частности — именно это одна из причин нынешего тотального потопа в Карпатах.
На днях британская неправительственная организация Earthsight опубликовала расследование по украинскому лесу. Из нее следует, что незаконные вырубки лесов в Украине продолжаются даже во время карантина, а древесина большими партиями идет на крупные европейские производства, в том числе заводы IKEA. Расследователи также подробно описывают схемы поставок нашей древесины в Европу.
Интересно, что появление этого расследования как раз совпало с подписанием президентом Зеленским закона об инвентаризации лесов. Он прописывает создание системы мониторинга лесного хозяйства, в том числе с целью предотвращения незаконных вырубок. Но когда закон реально заработает и будет ли к тому времени что спасать — вопрос. На вывозе леса поднимаются огромные деньги — до 8-10 млрд гривен в год. Поэтому схемы успешно работают и сейчас.
“Страна” разбиралась, что сейчас происходит в украинских лесах.
Как карпатский лес становится шведской мебелью
Напомним: британская неправительственная организация Earthsight занимается темой украинских лесов не первый год. Еще полтора года назад она опубликовала расследование, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы.
В частности, обнаружилось, что в нашей стране идет масштабная вырубка лесов, и большая часть древесины отправляется в ЕС. Причем, по объемам поставок нелегального леса в Европу Украина опередила все другие страны мира. Часть “левой” древесины затем всплывала на мебельных производствах известных европейских компаний.
Новое расследование не менее скандальное, чем предыдущее. В нем говорится, что незаконные вырубки лесов в Украине по-прежнему идут полным ходом. Причем нелегальную древесину активно берут даже именитые европейские мебельщики.
“Ikea продает стулья из бука, сделанные из дерева, незаконно вырубленного в лесах украинских Карпат, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения рыси и медведи. Нелегальное дерево использовалось для изготовления ряда известных продуктов, включая культовый решетчатый стул Terje и самый продаваемый обеденный стул Ingolf. Ежегодно десятки тысяч стульев из нелегальной древесины продаются в магазинах Ikea по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии”, — говорится в расследовании.
Также указано, что бук, который затем становится стульями и столами Ikea, заготавливают “коррумпированные государственные лесные предприятия, которые управляют большей частью лесов Украины”.
“По данным Earthsight, Ikea является крупнейшим потребителем древесины в Украине, стране, пышные леса которой являются одной из последних цитаделей крупных европейских млекопитающих, таких как медведь, бизон, рысь и волк”, — отмечают исследователи.
В Earthsight сообщают, что незаконные вырубки продолжались даже после начала эпидемии коронавируса. В подтверждение исследователи опубликовали данные топографической съемки. На снимках видно, что проводилась “зачистка” леса.
Разрешения на рубки выдало лесо-охотничье хозяйство в пгт Великий Бычкив (Закарпатская область), которое имеет в Карпатах угодья в 50 тысяч гектар.
Это хозяйство еще в 2018 году подозревали в незаконной выдаче лицензий на “санитарные” рубки больше сотни участков. По данным Earthsight, история повторилась также в 2019 и в 2020 годах.
Главным заготовителем древесины, по данным исследователей, является мебельная компания ВГСМ. Она была основана в 1992 году и позиционировалась как поставщик сырья для ІКЕА. До 2008 года собственником компании была дочерняя структура ІКЕА — Swedwood, которую мебельный гигант позже закрыл “из-за местной коррупции”.
После этого ВГСМ купил гражданин Румынии Даниэл Михай Плопишан, который ранее работал в ІКЕА. В дальнейшем компания продолжила поставки в ІКЕА. Компания получает порядка 96% всей древесины, заготавливаемой ВГСМ (всего она перерабатывает 40 тысяч кубов дерева в год и скупает сырье в лесхозах Карпат, в том числе в Великобычковском хозяйстве).
По данным расследователей, ВГСМ производит мебель для ІКЕА, а также продает дуб, ясень и другое сырье на фабрику ІКЕА в Словакию. Также буковые пиломатериалы якобы идет через Тису в соседнюю Румынию на фабрику компании Plimob, которая также сотрудничает с ІКЕА. В Румынию, в частности, поставляются части буковых кресел для моделей “Ингольф”, “Терье”, “Экадален” и др.
Расследователи приводят цитаты работников украинских лесхозов, которые рассказали о схемах расширения участков под санитарные рубки. Границы участков просто самовольно расширяют на несколько метров, а правоохранителям дают взятки, чтобы те “не замечали” нарушений.
Таким образом, под топор идут не только старые деревья, от которых лес нужно чистить, но и здоровые. Также работники лесхозов говорят, что вырубки записывают на “мертвых душ” — исполнителей, чтобы в случае чего наказывать было просто некого.
Эти же схемы процветали еще при Януковиче. Позже появилось “окно” для реформ, но оно не было использовано. Гослесагентство так и не реформировано, не изменилось законодательство, — констатируют расследователи.
“Незаконность и коррупционные риски в украинских цепочках поставок Ikea, которые задокументированы в Earthsight, почти наверняка являются верхушкой айсберга. Один опытный лесничий, с которым мы говорили в конце 2019 года, сказал нам, что незаконные рубки есть во всех лесных хозяйствах региона. Он сказал, что ситуация с незаконными рубками в стране “никогда не была хуже”, — говорится в расследовании.
То, что схемы с лесом по-прежнему процветают, подтверждают и источники “Страны”.
“Схемы не остановились. В конце прошлого года была небольшая пауза на границе, но сейчас все идет, и, говорят, даже посредники прежние остались. Партии леса формируются по всем лесхозам, а не только на Западной Украине. В том числе в Киевской области. Легализируют частично под видом обработанной древесины, снимают с кругляка кромку в 3-5 см и вывозят уже под категорией обработанного дерева. Самое болото сейчас — лесхозы Минобороны, их реально практически никто не контролирует и там свободно можно закупить любые партии”, — рассказал депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко.
По этой причине некоторые западные мебельщики, планировавшие строительство заводов в Украине “под сырье”, отказались от этой идеи. Им проще просто закупать у нас дешевую древесину и перерабатывать на своих предприятиях в ЕС.
К примеру, компания “Швайгофер” должна была начать строить завод на Западной Украине в 2018-2019 году. Уже даже оборудование завезли и озвучили параметры по заводу — порядка 50 млн евро инвестиции и 300 рабочих мест. Но потом сделали паузу под выборы, а сейчас, похоже, уже окончательно передумали. И пробивают площадки в Беларуси, в частности в Свичсловском районе Гродненской области, где уже есть мебельное производство “Кроноспана”. Там хотят создать мебельный кластер.
“Это не схема, у нас законодательство такое”
По данным “Опендатабот”, ООО ВГСМ зарегистрировано с уставным капиталом в 10 тысяч гривен, главным собственником является Даниэл Михай Плопишан, директор Ирина Мацепура.
За компанией тянется длинный шлейф судебных разбирательств, в том числе по уклонению от налогов.
Директор компании Ирина Мацепура сказала “Стране”, что в отчете Earthsight много неточностей.
“Мы имеем контракт на стул “Терье”, но практически не изготавливаем его уже 10 лет, хотя в отчете особый акцент делается именно на этой мебели. В отчете заявлено 109 участков сплошных санитарных рубок в “период тишины” (с 1 апреля по 15 июня, когда идет спаривание животных и работы в лесах запрещены — Ред.), мы же можем подтвердить только 55 из них. Мы не можем серьезно рассматривать тезис о том, что продукция, которая отгружена через неделю после окончания “сезона тишины”, изготовлена из древесины, заготовленной именно в этот период, это технологически невозможно, учитывая технологические процессы и запасы древесины. Относительно работы в период эпидемии коронавируса: национальное законодательство не запрещает работу промышленных предприятий. Рассматриваем как наговор тезис о том, что ВГСМ может быть причастна к махинациям с лесом. Мы просили Earthsight предоставить подтверждения. Но ничего не получили”, — сообщила Ирина Мацепура.
Также она указывает на противоречия в отечественном законодательстве по вырубке лесов. Понятие “сезона тишины” было введено еще в 2015 году, но так и не появилось порядка реализации этой нормы.
“Непонятна законодательная позиция относительно ограничений санитарных рубок леса, при том что разрешены все другие. В этой ситуации исполнение одних норм законодательства тянет за собой нарушение всех других”, — говорит Мацепура. То есть, по ее словам, лесозаготовители стали заложниками законодательной неопределенности, а иностранные расследовали расценили это как незаконную схему.
“Мы не признаем обвинений в незаконной вырубке лесов, так как они проводились с полным соблюдением национального законодательства — согласно договору, при наличии лесорубного билета”, — говорит Мацепура.
“Экологи могут назвать любую рубку незаконной Но украинское законодательство построено таким образом, что наказание наступает после доказанного нанесения ущерба. Если незаконная вырубка — то штрафы в пределах кратной стоимости древесины, если общие нарушения — индивидуальные штрафы”, — пояснили в компании.
Мацепура говорит, что расследователи ошиблись даже в дате основания их компании и объемах переработки.
“Мы не перерабатываем сейчас 40 тысяч кубов дерева в год”, — говорит она.
Стоит отметить, что сама ІКЕА обязалась до 2020 года обеспечить использование вторсырья или дерева, экологическое происхождение которого законодательно подтверждено.
Это должен обеспечить Лесной опекунский совет (FSC) — международная система маркировки древесины и бумаги. И незаконная древесина, которую получает из Украины шведский мебельный гигант, якобы официально промаркирована.
То есть нарушения законодательства ускользнули от FSC. Более того, исследователи утверждают, что FSC лоббирует в украинском правительстве отмену природоохранного законодательства. Поэтому Лесной опекунский совет нуждается в серьезной трансформации, — резюмируют исследователи.
Людмила КСЕНЗ
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