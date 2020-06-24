Почему рынок против пошлин на нефтепродукты Пошлины на нефтепродукты из РФ, которые лоббирует Укртатнафта Игоря Коломойского и государственная Группа Нафтогаз, неминуемо приведут к увеличению потребительских цен в Украине.



Тема попыток группы "Приват" совместно с НАК "Нафтогаз Украины" пропихнуть хоть тушкой хоть чучелом пошлины на российские нефтепродукты изрядно поднадоела.



Однако в эфире внятно не прозвучала реальная причина противления этому движению. И причина эта – боязнь усиления Игоря Коломойского, который и так, кажется, не видит берегов.



Из "Центрэнерго" его структуры вытащили 4 млрд грн, из "Укрнафты" на днях ушло 1,3 млрд грн. Он везет уголь из России в пику Ринату Ахметову, но хочет закрыть поставки российских нефтепродуктов, называя эти поставки со своих голубых экранов и новостных лент пособничеством агрессору и оккупантам.



Под этим соусом идет борьба за треть рынка дизтоплива. Победы в этой схватке сделает доминанту "Привата" абсолютной. Уже сегодня ему принадлежит крупнейший НПЗ, мощнейшие морские нефтеперевалочные мощности и сетью автозаправочных станций.



Чтобы достичь желаемого, менеджеры "приватовских" структур и примкнувшие к ним союзники из "Нафтогаза" заявляют, что ни рынок, ни потребитель не почувствует перемен от перестановки рыночных долей. Но практика говорит об обратном.



Так, глава "Укрнафты" Олег Гез заявил, что рынок не заметил введения в прошлом году спецпошлины на российский трубопроводный дизель (ДТ) и сжиженный газ (4% и 3% соответственно). Мол, не заметим и новых (8,5% на первом этапе и до 25% через 4 года).



Ранее с аналогичным заявлением вышла "Укртатнафта", сообщив, что готова подписывать договоры на ДТ на нынешних условиях.



Другая информация у независимых игроков. Глава компании "Надежда", одного из крупнейших трейдеров сжиженного газа, Станислав Батраченко сказал: "У нас уже есть опыт 3% и 4% пошлины. Что произошло? Остальные поставщики стали продавать дороже на 3%. Это факт. Белорусы добавили, казахи тоже добавили 3%. Что поменялось? Опять цена выровнялась и ничего не произошло".



Самое интересное, что стала продавать дороже и "Укрнафта", и "Укртатнафта", которые сегодня говорят, что повышать цены не будут.



Аналогично по дизтопливу: "Укртатнафта" мертво привязалась к российским и белорусским контрактам, которые после пошлины подорожали. Если в прошлом году спотовые контракты на белорусское ДТ с поставкой в Украину торговались на площадке Белорусского торгового дома с премией к мировой котировке $15-16/т, то сегодня достигли $28/т.



Хотя, возможно, я не совсем правильно истолковал слова независимого СЕО "Укрнафты", избранного недавно большинством голосов "Привата" в набсовете?



Может сжиженный газ не подорожает для компании "Карпатнафтотрейд", которой неизвестным образом удается скупать 90% сжиженного газа на псевдоаукцинах "Укрнафты"?



Возможно, секрет ее успешности кроется в том, что прописана она по одному адресу с "Нефтехимиком Прикарпатья" – заводом группы "Приват", брошенным вместе с другим НПЗ "Галичина" (Дрогобыч) после захвата более мощной и технологичной "Укртатнафты" в 2007 году.



Еще о безвредности пошлин. В прошлом году остановился импорт битума из России, его в 2018 г. было всего 18% рынка.



В этом сезоне "Укртатнафта" увеличила наценку с 0 до $120/т и теперь битум на рынке Украины самый дорогой в Европе (чего, по словам дорожников, пока не скажешь о качестве). Или это не считается?



Умиляют заявления о том, что жалобщики обеспечат не только цены, но и объемы. Здесь все просто. Российский дизель – это 180-250 тыс. т в месяц.



"Укртатнафта" сегодня производит 100 тыс. т. Что же она предлагает "металлургам, аграриям и сетям АЗС"? Увеличит производство? В два с половиной раза? Только непонятно, куда деть пропорционально возросшие объемы бензина, поскольку и нынешние расходятся с трудом.



С бензином действительно интересно. В "темниках" лоббистов пошлин все планы по увеличению производства связываются с решением вопроса засилья сжиженного газа, который вытеснил бензин.



Но причем здесь дизельное топливо? Как там в анекдоте было: "а отам я огірочкі посаджу"? Решать задачу нужно по оси "бензин-газ", в этом "Приват" и "Нафтогаз" поддерживают те, кто в вопросе пошлин по другую сторону баррикад.



В любом случае 1,1 млн т газа вы быстро с рынка не уберете (лично я считаю, что это невозможно в принципе). Так что будете с переработкой делать? Газ вряд ли получится "вынести" с рынка, скорее владельцы авто "на газу" вынесут НПЗ.



Итак, не имея ресурсов, как лоббисты пошлин могут гарантировать стабильность цен? По сути они расписываются и за других поставщиков, что само по себе странно.



Мой прогноз таков. Если закрыть русских, 80-100 тыс. т уйдет белорусам (топливо из той же российской нефти, но дороже), а оставшиеся 100-120 тыс. т – на порты, где "Приват" занимает доминирующее положение.



Его доля вырастет со 120-150 тыс. т в месяц до 200-250 тыс. т. А это 40% рынка дизтоплива. А если еще на заводе переработку немного поднять, то и до 50% рынка недалеко. А по бензину до 60-70%. А это ни что иное, как монополия.



И она будет решать, кому дать топливо, сколько, и по какой цене. Кто-то может остаться без сладкого. Вот поэтому весь рынок против ваших инициатив.



Откройте доступ к своим портовым мощностям, почему вы не даете сторонним трейдерам поставлять танкера? Было бы здорово, чтобы "Укртранснафта" построила свой продуктовый терминал в "Южном" и открыла доступ всем желающим.



Выставляйте весь объем кременчугского топлива на биржу (только не на УМВБ, где вы крутите торгами, как цыган солнцем). Заодно было бы хорошо выставить туда же и природный газ "Укрнафты", почему продаете весь объем по прямым контрактам на "Приват"?



Для подтверждения серьезности своих намерений опустите наценки на битум до уровня, который был до прекращения поставок российского продукта в начале прошлого года.



Зачем вы добавили $120/т? Ладно еще $65 добавьте, как белорусы в прошлом году, но не $120 же!



Без действенных шагов все эти ваши заявления на тему "все будет хорошо" – бла-бла-бла для затурканых и всего боящихся чиновников и политиков. В бизнесе на слово "Привату" давно никто не верит.



Сергей Куюн, директор консалтингового агентства "А-95"



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