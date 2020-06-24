Между Соросом и Коломойским. Как Коболев поведет Нафтогаз по пути Saudi Aramco К 2023 г. НАК "Нафтогаз Украины" может выйти на первичное публичное предложение акций (IPO), продажа может пройти на Лондонской или Нью-Йоркской фондовой бирже, заявил недавно глава правления НАК Андрей Коболев в интервью LIGA.net. "Мне нужно подготовить компанию к IPO к завершению своего контракта. Думаю, что это реально сделать через три года, если между "Нафтогазом" и Кабмином будет грамотное сотрудничество", - сказал он.



По словам Коболева, "Нафтогаз" может стать самой дорогой государственной компанией в Украине, однако будущую ее стоимость спрогнозировать затруднился.



Вывод НАК на IPO - это один из четырех параметров, по которым будет оцениваться эффективность работы Андрея Коболева во второй каденции его руководства госкомпанией (нынешний контракт с ним был продлен в марте на четыре года).



Планируется, что на IPO пойдет вся группа компаний "Нафтогаз", которая на сегодня включает и крупнейшую в Украине газодобывающую компанию "Укргаздобыча". Потенциальным инвесторам также предложат трейдинг - сегодня НАК закупает газ по импорту и продает его в Украине промышленным предприятиям, а также в перспективе планирует выйти на розничный рынок для поставок бытовым потребителям.



Единственное, что точно не войдет в состав НАКа при выходе на IPO, - это украинская газотранспортная система (ГТС), которая была выделена из него в процессе анбандлинга.



Опрошенные "ДС" эксперты считают, что в отведенный Коболевым срок подготовить "Нафтогаз" для продажи на международных биржах вполне возможно. Однако для этого придется потрудиться не только ему самому с командой, но и правительству, а также приложить руку Верховной Раде, которая должна дать добро на приватизацию НАКа. "Для этого нужна политическая воля, чтобы разблокировать приватизацию. И нужно будет показать успехи компании за эти три года. В наращивании добычи газа как минимум", - сказал старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.



По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, к тому времени, как "Нафтогаз" станет выводиться на биржу, структура компании будет изменена коренным образом. "Потому что IPO требует максимальной прозрачности и понятности: инвесторы не хотят знать, что у вас есть 56 юрлиц с 46 учредителями и соучредителями. Поэтому часть пути, который нужно пройти, - это наведение порядка в юридической и фактической структуре компании, много работы по упорядочиванию финансовых процессов", - сказал он.



Александр Харченко привел пример: сегодня в составе юридического лица "Укргаздобыча" есть Шебелинский газоперерабатывающий завод, который занят переработкой газового конденсата. "Какое этот завод имеет отношение к добыче газа? С точки зрения инвестора он должен находиться в другом дивизионе, который занимается или розничным бизнесом, или переработкой. И таких вопросов там много. Какое отношение ремонтные подразделения, которые традиционно входят в "Укртрансгаз", имеют с точки зрения потенциального инвестора к бизнесу подземных хранилищ? Никакого. Их нужно выделить", - сказал он.



Еще одна большая проблема, которую нужно решить до вывода "Нафтогаза" на IPO, - это владение "Нафтогазом" акций компании "Укрнафта". "Нафтогазу" принадлежит контрольный пакет акций, но фактически контролирует компанию миноритарный акционер (владеет 40% акций) Игорь Коломойский.



По словам Александра Харченко, сегодня дискутируется много сценариев решения этой проблемы. "Мне лично нравится идея разделить активы "Укрнафты" среди акционеров: отдать Коломойскому соответствующее имущество на его 40%, и государству от этого токсичного акционера уйти подальше", - сказал он.



По словам эксперта Бориса Кушнирука, для начала нужно определиться, какие именно активы в составе "Нафтогаза" будут выводиться на IPO, и только потом можно приступать к оценке стоимости компании.



Денис Саква не стал давать текущую оценку стоимости компании, поскольку, по его мнению, сейчас - самое худшее время для приватизации. "Цены на газ - на минимуме. Бурение - на минимуме. Давать оценку сейчас смысла нет", - сказал он.



Однако, по мнению аналитика, на будущую стоимость "Нафтогаза" будут влиять такие факторы, как: сохранится ли ПСО, будет ли ручное управление компанией и будет ли государство и далее выжимать из нее все дивиденды подчистую. Все это будет снижать ее оценку.



Напомним, что в этом году "Нафтогаз" перечислил в качестве дивидендов своему акционеру - государству - 95% полученной за 2019 г. прибыли, или 48,1 млрд грн.



По мнению Бориса Кушнирука, западные компании активно уходят из углеводородных проектов и переходят на возобновляемую энергетику. Поэтому "Нафтогазу" также не помешала бы стратегия развития в этом направлении, учитывая, что месторождения газа в Украине истощаются и при этом себестоимость его добычи достаточно велика. "Газа у нас не так уж и много, и возникает вопрос - и чем вы собираетесь заниматься дальше", - сказал он.



Какие именно западные компании захотят приобрести долю в "Нафтогазе", говорить преждевременно. Сам Андрей Коболев считает, что слухи о том, что миллиардер Джордж Сорос интересовался "Укргаздобычей", необоснованны: "Как вы думаете, сколько Сорос пожертвовал на благотворительность? Десятки миллиардов долларов. Вряд ли человек, который пожертвовал десятки миллиардов, захочет вкладывать свои деньги в украинскую энергетику", - так глава НАК прокомментировал слова бизнесмена и экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева о том, что Коболев обсуждал с Соросом приватизацию этого актива.



Впрочем, инициатива по выводу "Нафтогаза" на IPO вовсе не означает, что компанию продадут полностью. Ведь можно разместить небольшое количество акций - и станет понятно, какова капитализация НАК. В этом контексте, конечно, не сравнивая масштабы, напомним, что еще в конце прошлого года компания Saudi Aramco, принадлежавшая на 100% правительству Саудовской Аравии, которая контролирует 99% добычи нефти в стране, продала на бирже всего лишь 1,5% своих акций за $25,6 млрд и стала самой дорогой компанией в мире - ее капитализация в день размещения составила $1,88 трлн. Полученные от продажи акций деньги Saudi Aramco планирует вложить в проекты, снижающие зависимость страны от нефтедолларов.



Александр СУКОВ



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