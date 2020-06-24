Война с автохламом: как в Украине решить проблему "евроблях" На официальном сайте Верховной Рады появился ряд законопроектов, призванных облегчить жизнь владельцам машин с иностранными номерами. Сутью этих законопроектов, так или иначе, является удешевление таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. На какой стадии остановилось решение вопроса по "евробляхам" – выяснял "Апостроф".



С началом лета активизировались протесты владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. "Евробляхеры", 4 июня съехались к зданию Кабинета министров, требуя обеспечить доступное таможенное оформление импортных подержанных автомобилей. Крайний раз на политическом уровне тема автомобилей с европейской регистрацией поднималась в декабре прошлого года. Как раз подходил к концу льготный период, во время которого владельцев незарегистрированных б/у автомобилей временно не штрафовали за нарушение таможенного законодательства, давая им очередной шанс пройти положенные регистрационные процедуры. При этом штрафы за езду на иностранных номерах предусмотрены нешуточные – от 8,5 до 17 тыс грн.



Представители общественной организации "Авто Евро Сила" (объединяет владельцев машин на иностранных номерах) тогда требовали рассмотреть два законопроекта: первым предлагалось при расчете пошлин и акциза не учитывать возраст ввозимого автомобиля, вторым – продлить временный мораторий на штрафы еще на 180 дней.



Накал страстей сбили, пообещав рассмотреть оба законопроекта в Кабмине (тогда еще Гончарука) и передать их в Раду к середине января. Ну, а руководитель МВД Арсен Аваков, в свою очередь, пообещал "рекомендовать" своим подчиненным – патрульным полицейским – не штрафовать водителей за езду без регистрации. Что и было сделано: "бляхеров" на дорогах не трогают, как минимум, массово.



Но вскоре Кабмин Гончарука отправили в отставку. А далее – пандемия коронавируса, карантин… В общем, стало не до "евроблях".



И вот 24 апреля очередная новость: в Раде группа депутатов "Слуги народа" зарегистрировала законопроект №3389, которым (далеко не первый раз!) предлагается опять продлить мораторий по штрафам на очередные 180 дней. А также отменить привязку акцизов к возрасту ввозимых автомобилей.



По мнению автора законопроекта – народного депутата Евгения Брагаря (известного тем, что рекомендовал продать собаку и заплатить за коммунальные услуги), это даст возможность оформить "большое количество транспортных средств на таможенной территории Украины, нерастаможенных из-за ряда законодательных преград", - так депутат написал на своей Facebook-странице. Выступая в поддержку собравшихся возле Кабмина активистов, Евгений Брагар сказал: "Главное сейчас – общественное давление, чтобы законопроект был вынесен на парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики".



При этом Брагарь считает, что "не хотят дешевого растаможивания автоолигархи, таможенники, которые получают на этом барыши и многие другие группы влияния, не заинтересованные в том, чтобы у них пропала такая "дойная корова", как люди, с которых можно постоянно брать деньги".



19 июня стало известно, что законопроект набирает необходимое число депутатских голосов, и появляется возможность внести его в зал для голосования. Если Рада его примет, а президент подпишет, вероятно, акцизный сбор на импортные автомобили будет отменен с 2021 года. Также будет введен обязательный техосмотр автомобилей.



Однако, по мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, вряд ли стоит всерьез надеяться на скорую отмену акциза. "Уверен, в нынешней ситуации, когда имеем падение ВВП, Минфин не позволит снизить вообще какие бы то ни было налоги", - сказал Олег Назаренко в комментарии "Апострофу".



При этом он вспомнил похожий пример – сбор в пенсионный фонд в размере от 3 до 5% стоимости автомобиля при его регистрации. Сбор ввели в 1998 году, как временный, для погашения возникшей задолженности по пенсиям. "Сейчас уже задолженности по пенсиям нет, мы подали предложение отменить этот сбор, но получили абсолютно отрицательную реакцию со стороны Минфина и Минэкономики. И мы даже не вносили это предложение в Раду, потому что знаем: если закон и пройдет в парламенте – его ветирует президент – он не пойдет против позиции правительства в вопросах наполнения бюджета", - рассказал Олег Назаренко.



Анонимный источник "Апострофа" в МВД считает, что законопроект об отмене акциза его противники могут "сбить", зарегистрировав в Раде альтернативный проект. В таком случае, с большой долей вероятности, оба документа могут объединить и отправить на новый круг согласований. Это затянет время. А чтобы "бляхеры" более не приезжали сигналить клаксонами под Радой и Кабмином, их успокоят очередным 180-дневным мораторием на штрафы, проект которого, как сказано выше, находится на стадии согласования.



Похоже, этот процесс уже начался. В пятницу, 19 июня, в парламенте были зарегистрированы сразу три законопроекта №3704, 3705 и 3706, так или иначе, касающиеся отмены акцизного налога и введения техосмотра для старых автомобилей. Эти инициативы продвигаются целыми группами народных депутатов. В качестве обоснования принятия таких документов приводится тезис о том, что удешевление оформления автомобилей с иностранной регистрацией, которые уже находятся на таможенной территории Украины, приведет к дополнительным поступлениям в государственный бюджет.



Но что будет, если "Авто Евро Сила", которая демонстрирует живучесть и упорство, все таки сможет продавить отмену акциза? Будет ли этот шаг окончательным решением затянувшейся проблемы и станет ли автомобильное движение безопаснее?



По мнению участника рынка Сергея Таранкова, чей бизнес связан с импортом подержанных автомобилей, нынешняя формула расчета акцизного сбора удорожает конечную стоимость ввозимого б/у авто на 200 и более процентов. И отмена акциза действительно сделала бы автомобили доступнее, что способствовало бы омоложению автопарка в стране.



"Если наш клиент (покупатель) располагает бюджетом, скажем, в шесть тысяч евро, то сегодня мы на эти деньги можем привезти для него под заказ автомобиль, купленный в Европе за 1,5-2 тыс, остальное пойдет на платежи в бюджет и наши комиссионные. Но если отменить акциз, мы на эту же сумму сможем купить и привезти машину за 3-4 тыс евро. Она гарантированно будет "свежее", долговечнее и безопаснее", - рассказал "Апострофу" Сергей Таранков.



Однако, в данном вопросе не все оптимисты. Как уже сообщал "Апостроф", часть экспертов считают заигрывание с "бляхерами" слабостью власти.



"История с "евробляхами" – это история о том, как кучка людей склоняет правительство. Вначале государство принимает один закон. Законопослушные граждане его выполняют – растамаживают свои машины. Не законопослушные закон не выполняют, но в результате именно они выигрывают экономически. Это создает прецедент в стране, когда неисполнение закона не только не карается, но стимулируется экономически", - считает главный редактор журнала "Украина За рулем" Николай Захаренков.



Затягивание решения вопроса с "евробляхами" собеседник "Апострофа" в МВД также объяснил отсутствием политической воли. По его мнению, от ситуации устали все, кроме относительно небольшого числа "бляхеров"-активистов. Часть из них – скорее романтики, другие – конкретно обслуживающие определенные кланы "протестанты-профессионалы". Жестко оппонировать им власть вряд ли решится и в этот раз. Не исключено, что дело опять "приморозится" очередным мораторием на штрафы.



Вадим Петрасюк



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