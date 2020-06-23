Дилемма Омеляна. Кого еще НАБУ начнет обвинять в помощи бизнесу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна в неправомерном снижении портовых сборов два года назад. В чем проблема и как это дело может ударить по бизнесу?



Статья за убытки



Итак, в НАБУ усмотрели криминал в приказе Омеляна от декабря 2017-го (акт вступил в силу в сентябре 2018-го). Речь идет о снижении почти всех портовых сборов на 20%, а поскольку один из них - административный - формирует доходную часть госбюджета, то казна в 2018-м недосчиталась 30,5 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн было получено 173,1 грн. Причем по закону изменить размер указанного сбора могла только Верховная Рада. Поэтому действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса - издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах. В подтверждение своей позиции в НАБУ подчеркнули, что Министерство финансов неоднократно выступало против уменьшения портовых сборов как раз по причине недополучения доходов в госбюджет.



А вот и выгода



В свою очередь, Омелян уверяет, что снизил портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока, благодаря чему, по его словам, морская отрасль в 2018-2019 гг. показала рост более чем на 20%. И главное, что экс-министр не одинок в своих расчетах. Сразу несколько бизнес-ассоциаций поддержали его решение, отметив, что давно об этом просили и просят.



"Ставки портовых сборов в Украине неконкурентоспособны в сравнении с другими государствами, поэтому, собственно, бизнес всегда выступал за их снижение до экономически обоснованного уровня. Два года назад голос бизнеса услышали и сделали первый шаг", - отметили в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) после появившихся в медиа сообщений о подозрении Омеляну.



В Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) уточнили, что портовые сборы в отечественных портах самые высокие среди стран Черноморского региона, и они экономически необоснованны.



В свою очередь, в Американской торговой палате также считают, что снижение правительством портовых тарифов и сборов в 2018 г. помогло развить портовую отрасль. Там уверены, что "такая политика окажет позитивное влияние на экономику Украины, что приведет к повышению экспортных грузопотоков и повышению ВВП Украины". Такие выводы в палате подкрепили расчетами VoxUkraine, сделанными при поддержке экспертов Всемирного банка, согласно которым снижение на 50% портовых сборов будет генерировать потерю 48,4 млн, но одновременно обеспечит дополнительные налоговые поступления на уровне 167,7 млн именно от увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, которые получат такую скидку.



Другими словами, если смотреть на ситуацию в целом, то уменьшение портовых сборов лишь увеличивает поступления в бюджет.



Между огнем и бизнесом



Но главный поворот в этой истории выводит дискуссию за рамки дела с Омеляном и портовыми сборами. Об этом изначально сказал сам экс-министр: "Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве". Практически в унисон об этом же говорит и исполнительный директор ЕБА Анна Деревьянко: "Мы как страна направляемся к качественным и конструктивным реформам, создаем выгодные условия для ведения бизнеса, работы, привлечения инвестиций. Однако, если привлекать к ответственности реализаторов этих изменений, наказывать за решения и инициативность, возникает вопрос - готовы ли будут другие брать ответственность и инициировать качественные изменения, чтобы проводить реальные реформы в стране".



И здесь мы выходим на общую проблему. Законодательство, которое позволяет так действовать НАБУ, по сути, обездвиживает реформаторов, то есть тех, кто хочет помочь бизнесу, если их потенциальные решения могут хоть каким-то образом затронуть статьи поступлений в госбюджет. С одной стороны, оно и понятно: если отдать на откуп даже высокопоставленному чиновнику такие бюджетообразующие налоги, как НДС, то можно рискнуть страной. Тем более что с полномочиями чиновников по управлению налоговыми ставками кратно возрастают коррупционные риски.



Но, с другой стороны, нельзя все поступления контролировать законами - такая костная система никогда не сможет гибко реагировать на потребности рынка. Ведь в случае с портовыми сборами их снижение, по сути, повышает поступления в бюджет.



Таким образом, если у министров и других ответственных чиновников не будет маневра в законодательном поле, чтобы упростить жизнь бизнесу и в перспективе улучшить наполнение казны, если их при этом будут преследовать за кратно меньший недобор по другой статье, то государственная машина так и останется неэффективной. Или даже будет работать вхолостую, как сейчас НАБУ. А что нужно, чтобы это антикоррупционное ведомство наконец двинулось и начало приносить реальную пользу обществу? Первое, о чем думается: выявлять коррупционные замыслы и действия. Не просто сравнивать доходы бюджета до и после решений должностных лиц, используя математику пятого класса, а раскручивать истории с реальными коррупционными фактами, когда чиновник согласился уменьшить какой-либо сбор за мзду или в условиях конфликта интересов.



А у должностных лиц уровня министров должны быть полномочия менять ставки хотя бы небюджетообразующих налогов и сборов. Потому как профильным министрам куда понятнее проблемы бизнеса.



Виктор КУЗНЕЦОВ





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