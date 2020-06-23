Ослабление карантина: бензин и автогаз в Украине могут быстро подорожать Изменение цен на бензины и дизельное топливо показывало разнонаправленные тренды, а вот сжиженный автогаз продолжил дорожать на десятки копеек за литр, уверенно стремясь к 12 грн/л – такие главные итоги минувшей недели на топливном рынке.



Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн. Общий вывод: цены могут резко подскочить.



Что изменилось за неделю



Если говорить об изменении стоимости бензинов и ДТ, то можно выделить три тенденции и одно исключение. Самая распространенная тенденция – за неделю топливо подорожало в пределах 2-10 коп./л. Вторая тенденция – цены выросли больше чем на 10 коп./л, но меньше, чем на 20 коп./л. Третья (три области) – цены не изменились.



Исключение – Донецкая область, где третью неделю подряд на фоне всеобщего подорожания топлива идет обратный процесс – оно дешевеет, причем существенно. Мониторинг рынка зафиксировал, что А-92 упал на Донбассе в цене сразу на 48 коп./л, А-95 – на 38 коп./л, на ДТ – на 13 коп./л. Но цены на бензин на Донбассе остаются одними из самых высоких в Украине даже после трехнедельного подряд удешевления – они выше средних цен по Украине: по А-92 – на 10 коп./л, по А-95 – на 15 коп./л.



Да еще в Киеве А-92 тоже подешевел на символические 3 коп./л.



Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по бензинам и дизтопливу и увеличилась по автогазу.



По А-92 разброс цен уменьшился до 12,8% (2,52 грн/л, минус 5 коп./л), было 13%, по А-95 – уменьшился до 11,3% (2,35 грн/л, минус 5 коп./л), было 11,6%, по дизелю уменьшился до 11,3% (2,27, минус 3 коп./л), было 11,4%. По автогазу разброс цен увеличился до 12% (1,29 грн/л, плюс 42 коп./л), было 8%.



Цены на А-92



Средняя цена по Украине – 20,92 грн/л (удорожание на 4 коп. /л), самая высокая – в Луганской области – 22,28 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 19,76 грн/л (удорожание на 5 коп./л).



Луганская область по-прежнему остается единственной, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. А вот на Сумщине и на Харьковщине "вторым" по-прежнему можно заправиться дешевле 20 грн/л, но на Харьковщине эта дешевизна уже символическая – 19,99 грн/л.



В большинстве областей цены подтянулись выше 20,60 грн/л (плюс 10 коп./л), а в Одесской, Ровенской и Хмельницкой превысили 21 грн/л.



В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,23 грн/л (минус 3 коп./л).



Цены на А-95



Средняя цена по Украине – 21,97 грн/л (удорожание на 4 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,11 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области 20,76 грн/л (удорожание на 5 коп./л).



Только на Сумщине и Харьковщине (20,94 грн/л) можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л.



В половине областей цены превысили к 22 грн/л и находятся в коридоре 21,90 – 22,40 грн/л (плюс 10 коп./л)



В Киеве стоимость бензина А-95 – 23,36 грн/л (плюс 15 коп./л).



Цены на ДТ



Средняя цена по Украине – 21,42 грн/л (удорожание на 5 коп./л), самая высокая среди областей – в Луганской области – 22,41 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 20,11 грн/л (удорожание на 3 коп./л).



Дизтопливо уже стоит дороже 22 грн/л не только в Луганской, но и в Ивано-Франковской областях. В большинстве областей цена в пределах 21,40-21,80 грн/л (плюс 20 грн/л), и только в Сумской и Харьковской оно дешевле 21 грн/л.



В Киеве стоимость дизтоплива – 22,51 грн/л (плюс 13 коп./л). Теперь по Украине самый дорогой дизель не в Луганской области, а в столице.



Цены на LPG



Цены на автогаз растут семимильными шагами. Средняя цена по Украине – 11,40 грн/л (удорожание на 34 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 11,88 грн/л (удорожание на 42 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,59 грн/л (удорожание на 30 коп./л).



За неделю цена газа выросла выше 11 грн/л еще в семи областях, и теперь газ везде дороже 11 грн/л, за исключением Черниговской области, там он пока по 10,79 грн/л.



В Киеве стоимость газа – 11,63 грн/л (плюс 51 коп./л).



Анализ ситуации на рынке



Эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля вызвано тем, что в розницу продолжает поступать более дорогое топливо. А снижение цен в Донецкой области они объясняют политикой одного из местных дискаунтеров, который за неделю опустил цены почти на гривню.



"Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, продолжили начатое на предыдущей неделе повышение цен на бензины и дизельное топливо, – говорит Сергей Куюн. – Продолжает сжиматься "пружина" между растущими оптовыми и почти стоящими розничными ценами, особенно по А-92, сейчас в рознице наценки "на пистолете" на него минимальные, чуть больше наценки по А-95, еще больше – по дизтопливу.



К тому же, снова пошли в рост цены на нефть (с 40 до 43 долларов за баррель), что дополнительно нервирует рынок. Цены на минувшей неделе в основном повышали сети-дискаунтеры, крупные бренды пока держатся. Напомню, с конца марта по начало мая операторы снижали цены на бензин и дизель вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л".



Геннадий Рябцев отметил, что на минувшей неделе операторы рынка вели осторожную розничную ценовую политику, лавируя между "и своего не потерять, и клиента не отпугнуть" – речь идет о рынке бензина и дизтоплива.



"В основном повышали цены региональные сети, – уточнил Рябцев – С автогазом ситуация другая – в результате июньских ослаблений карантина спрос на него восстанавливается опережающими темпами, отсюда такое стремительное подорожание – в среднем еженедельно на 50 коп./л и более".



Артем Куюн напомнил, что за время карантина в марте-апреле, когда из-за снижения спроса и профицита на рынке газ подешевел почти на 40% (ниже 7 грн/л), трейдеры, закупившие газа впрок, понесли серьезные потери. Теперь ситуация меняется на противоположную, и цены на волне повышенного спроса стремительно идут вверх.



Что может измениться за неделю



Сергей Куюн говорит, что на наступившей неделе могут пойти вверх цены на бензин и ДТ и у других участников рынка, а не только у дискаунтеров.



"Весьма вероятно, что к дискаунтерам присоединятся крупные брендовые сети. Но речь не идет о каких-то критичных сценариях, прорисовывается перспектива подорожания бензинов до конца июня у ряда сетей всего на 50 коп./л", – оценил Сергей Куюн.



То, что все виды топлива продолжат дорожать, прогнозирует и Геннадий Рябцев.



"Нет никаких событий, которые позволили бы изменить тренд на рынке. Сейчас цены на бензин и дизтопливо в опте растут незначительно, в пределах 1%, но если появились инициаторы повышения стоимости бензина, то за ними пойдут и остальные. Цена в рознице и дальше будет расти, причем все быстрее, уже в среднем не на 5 коп./л, а на 15-20 коп./л и более", – уверен Геннадий Рябцев. – Газ вплотную приблизится к цене 12 грн/л, но не перейдет ее".



Артем Куюн говорит, что на наступившей неделе газ подорожает в рознице еще на 60-70 коп./л, то есть средняя цена превысит 12 грн/л.



"Трейдеры, пользуясь "высоким сезоном" на рынке газа, будут стараться в июне заработать по максимуму, выбрав весь потенциал подорожания в опте. Поэтому 12,5 грн/л – сейчас экономически обоснованная розничная цена, – прогнозирует Артем Куюн. – Дальше ситуация сложная. Еще две недели на наш рынок будет по импорту поступать газ, законтрактованный по высоким оптовым ценам, поэтому ожидать стабилизации стоимости в рознице пока не приходится".



Александр Панченко



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