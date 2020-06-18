Закручивают гайки. Власть меняет правила игры для бизнеса посреди года МВФ прогнозирует падение украинской экономики на 8% в этом году вследствие коронакризиса, без работы останется каждый десятый. Казалось бы, что при таких условиях украинская власть должна всячески поддерживать работодателей и предпринимателей



Вместо этого офис президента Владимира Зеленского и его большинство в парламенте ухудшают бизнес-среду. Речь идет о скандальном законопроекте 1210, который усиливает налоговое давление на бизнес, расширяет полномочия налоговых органов и уже вызвал возмущение деловых кругов.



Что произошло



23 мая вступил в силу законопроект 1210 (как закон он получил номер 466), который готовился и был проголосован еще в январе, но президент подписал его только в конце мая. Чем, кстати, нарушил ст. 94 Конституции Украины, поскольку законопроект не был подписан и обнародован в течение четырех месяцев с даты принятия.



Еще в начале года во время голосования многие представители бизнеса возмущались его непродуманностью и вредностью. Законом был недоволен очень широкий круг украинского бизнеса: от IТ-компаний до предприятий ГМК.



За несколько месяцев до подписания украинская власть ввела масштабный карантин, который поставил под удар отечественный бизнес. Начался мировой экономический кризис, его итогом стало борьба компаний за рынки сбыта. Но это не остановило Владимира Зеленского от подписания закона.



"Президент не услышал бизнес. К сожалению, действующая власть не отреагировала на ситуацию, в которой сейчас находится бизнес", - прокомментировала такое решение в эфире телеканала "Прямой" Нина Южанина, депутат Верховной Рады от фракции ЕС. Она назвала новые правила усилением налогового давления и сравнила их с временами Азарова-Клименко.



Почему бизнес против



В прошлом году власти обещали улучшить бизнес-среду и устранить технические и логические неувязки налогового законодательства. Вместо этого законопроект 1210 предсказал масштабные изменения к правилам налогового учета и администрирования.



Под прикрытием совершенствования норм по противодействию размывания базы и вывода прибылей, а также контроля над трансфертным ценообразованием, законом предусмотрены такие сюрпризы для бизнеса:



• Существенное расширение полномочий налоговых органов.



• Неравенство и несправедливость в налогообложении различных категорий налогоплательщиков, в частности, под действие общих правил не попали агробизнес, а также финансовые компании и банки.



• Введение концепции вины плательщика и таких субъективных терминов, как "разумная экономическая причина" и "деловая цель" при осуществлении хозяйственных операций, несущих коррупционные риски для бизнеса.



• Нормы по применению отдельных штрафных санкций предполагают неоднозначные толкования, что также является коррупционным риском.



• Для расчета корректности ценообразования по операциям с сырьевыми товарами не указан перечень таких товаров и источники информации данных. Добросовестные налогоплательщики узнают, правильно ли они ведут свои операции, только через несколько недель или месяцев, постфактум.



• Увеличивается рента за использование недр, что приводит к снижению конкурентоспособности украинских экспортеров на мировом рынке.



Есть и другие специфические замечания от различных категорий бизнеса. То есть закон нужно дорабатывать и совершенствовать. Общественные и отраслевые объединения бизнеса (Федерация работодателей Украины, Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, Укрметаллургпром, и другие) уже обратились к руководству государства с требованием отменить или отсрочить введение в действие этого закона, а за это время доработать и исправить его отдельные нормы.



Еще одним важным аргументом об отсрочке Закона №466 (1210 как проект) является недопустимость изменения правил игры посреди бюджетного года и еще на фоне коронакризиса, который ударил по бизнесу. Ведь введение в действие новых ставок налогов и правил их исчисления среди отчетного периода является нарушением принципа стабильности налогового законодательства, закрепленного в п.4.1.9. в 4 Налогового кодекса Украины. Стабильность и предсказуемость налогового законодательства являются одним из основных залогов функционирования бизнеса и его успешности. То есть данный закон не может вводиться в действие ранее 01.01.2021 года.



Украинская экономика находится в депрессии. А этот закон, к сожалению, только усугубляет эту депрессию и осложняет положение добросовестного бизнеса.

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