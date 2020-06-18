Путеводитель в туман. Что Шмыгаль со второй попытки придумал сделать с Украиной

В новой программе действий правительства, по мнению экспертов, очень много воды и противоречий, но мало конкретики.

Новая старая программа

Кабинет Министров представил Верховной Раде второй вариант программы своей деятельности на средне- и долгосрочную перспективу. Фактически это программа, обозначающая цели и задания правительства Дениса Шмыгаля на ближайшие пять лет.

Напомним, что первый вариант программы Верховная Рада 4 июня завернула, отправив его на доработку. Премьер и сам просил парламент вернуть ему этот документ, настояв на том, что нужно подготовить более качественный его вариант. “Деловая столица” решила проанализировать новый вариант программы и попыталась понять, куда будет вести украинскую экономику нынешнее правительство и какие на этом пути будут промежуточные этапы.

Много слов, но мало чисел

В целом программа чрезмерно изобилует множеством общих фраз, и бросается в глаза почти полное отсутствие конкретики и цифр, за которые можно было бы зацепиться при ее анализе.

В частности, те немногие цифры, которые в ней все же есть, дают прогноз падения экономики в текущем году: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 г., НБУ прогнозирует снижение экспорта на 10%, импорта — на 14,5%, дефицит бюджета может увеличиться до 8% ВВП, а уровень безработицы — вырасти до 9,5%.

Среди вызовов, которые стоят перед нынешним правительством, указана и пандемия коронавируса, с которой Кабмин намерен бороться путем введения адаптивной модели карантина, основанной на рискоориентированном подходе, который предусматривает масштабное тестирование населения и контроль за распространением вируса. “Деловая столица” уже анализировала программу Кабмина по преодолению заболевания.

Новый брачный контракт с ЕС

В программе Кабмина говорится о том, что он намерен добиться обновления Соглашения об ассоциации с ЕС, однако подробностей по этому вопросу не приведено никаких. Но их можно почерпнуть в интервью вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, в котором она заявила, что Украина уже сделала достаточно домашней работы, чтобы говорить о полной либерализации в направлении четырех свобод — свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Кроме того, украинская сторона хочет обновить все дополнения к соглашению и торговую часть. Предметом переговоров, в частности, будет снижение ставок ввозной пошлины при поставках украинских товаров в Европу и, возможно, увеличение квот на беспошлинный экспорт украинской продукции. Также Стефанишина отметила, что украинская сторона может поднять вопрос о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС.

Цифра — наше все

Один из разделов программы деятельности Кабмина — развитие ІТ-бизнеса и цифрового рынка. Однако, как ни странно, никаких цифровых ориентиров в этом разделе нет. Вместо этого есть “привлечение инвестиционного капитала для развития ІТ-бизнеса, других отраслей креативной экономики путем создания доступных инструментов привлечения инвестиций и внедрения специального правового режима деятельности”. Что именно имеется в виду, понять сложно: какие будут доступные инструменты и какой специальный правовой режим деятельности ІТ-отрасли, Кабмин решил не уточнять. Скорее всего, здесь правительственные чиновники решили применить старое правило бюрократов: чем размытее цели, тем меньше ответственности за отсутствие результата.

Правда, в разделе есть два более четких пункта. Первый — разработка и реализация госполитики относительно виртуальных активов. Имеется в виду, что Кабмин наконец-то решится оформить законодательное и нормативное поле для использования в Украине криптовалют.

Второй пункт — присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС путем получения нашей страной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере телекоммуникационных услуг и постепенная интеграция в Единый цифровой рынок ЕС (”цифровой безвиз”). Однако эксперт Роман Химич предупреждает, что для европейских рынков телекоммуникационнных услуг характерно весьма интенсивное регулирование, в первую очередь техническое. “Это то, на чем погорел украинский агропром, когда понял, что недостаточно просто получить номинальное право выйти на рынок, нужно еще и соответствовать многочисленным стандартам”, — отметил он.

По словам Химича, положения программы Кабмина во многом похожи на лозунги, без конкретики — правительство хочет, чтобы украинцы получали мобильную связь по тем же стандартам, как в Европе. “Это достижимо. Но другое дело — какую цену придется за это заплатить?” — сказал он. Эксперт привел пример со снижением украинской стороной ставки международного интерконнекта, когда европейские операторы со своей стороны этого не сделали, и это привело к значительным валютным потерям украинских компаний.

В итоге Кабмин надеется повысить вклад IT-отрасли в украинский ВВП с нынешних 3-4 до 10%. Однако достижение этой цели весьма спорно, ведь украинский сектор работает преимущественно на аутсорс, степень применения украинских разработок в Украине же пока остается невысокой. IT — это сервис для других отраслей, поэтому “вырасти” он может только в связке с остальной экономикой.

Экономика против налогов

Один из самых крупных разделов программы посвящен Минэкономики, на которое возлагается очень много заданий. Однако, как и во всем остальном документе, в этом разделе правительством решено обойтись общими словами и общепринятыми целями, о которых уже неоднократно говорилось в планах правительств предыдущих.

Однако некоторые пункты вообще ставят читателя в тупик. Например, Минэкономики должно будет “наладить эффективную систему коммуникации с целью мониторинга и решения проблемных вопросов деятельности иностранных инвесторов в Украине”. Сказано сильно, но в Украине уже есть такие системы коммуникации — те же Европейская Бизнес Ассоциация (куда входит более 1,1 тыс. иностранных и украинских компаний) и Американская торговая палата в Украине регулярно сигнализируют правительству Украины о возникающих проблемах с бизнесом.

Внештатный консультант комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Илья Несходовский считает, что этот вариант программы проработан лучше, чем предыдущий, однако и в нем есть много противоречий. Например, правительство печется о развитии бизнеса, но при этом внедряются фискальные способы наполнения бюджета. По его словам, ранее для поддержки бизнеса хотели ввести налог на выведенный капитал, но теперь о нем говорят очень осторожно. “При этом прямо говорится о введении тотального контроля за расходами населения — проведение нулевого декларирования и контроль за расходами с целью налогообложения. И то, что сейчас делает налоговая, полностью это подтверждает — политика государства и правительства направлена не на то, чтобы поддерживать экономику, а на то, чтобы любыми способами наполнять бюджет”, — сказал он.

Поэтому, считает Несходовский, даже если в программе говорится о поддержке бизнеса финансово, непонятно, за счет каких ресурсов это будет осуществляться.

По словам эксперта, в программе много лозунгов, мало конкретики, а некоторые пункты сформулированы таким образом, что непонятно, куда будем двигаться — на усиление контроля или на либерализацию. “Если употребляется слово “пересмотр”, то что оно означает? Станет проще бизнесу или сложнее?” — сказал он.

В программе Кабмина заложено также экспортное кредитование, в частности, создание экспортно-кредитного агентства (о его необходимости говорят уже много лет), реализация “промышленного безвиза” и активное продвижение украинских товаров. Кстати, тема “промбезвиза” тянется уже десятилетиями, недавно в ней подробно разбиралась “ДС“, и для того, чтобы действительно достичь успеха на этом фронте, явно недостаточно общих фраз.

Досталось программе правительства и от бывших коллег, которых “ушли” с должности совсем недавно. Например, экс-руководитель таможни Максим Нефедов считает, что программа в части развития таможни — набор общих фраз. “Вместо “установим Х новых сканеров и весов” “развитие институциональной возможности в части применения технических средств таможенного контроля”. Ни слова о реконструкции пунктов пропуска, ни слова о новом IT, ни слова о возможности самостоятельного оформления посылок и авто, ни слова о кадрах вообще — ни о переаттестации, ни о контрактах, ни о новой зарплате. Ни слова о борьбе с коррупцией. Ни слова о конкурсах. Ни слова о совместном с ЕС контроле на границе. Ни слова о посттаможенном аудите...” — перечислил он пункты, которые, по его мнению, в программе реформы таможни быть должны.

Нефедов также добавил, что его команду уволили из таможни под лозунгами, что реформа неактуальна, ею нужно пожертвовать ради ручного увеличения сборов в бюджет. “Угадайте, о чем нет ни слова в “ожидаемых результатах”? Правильно! Ни слова об увеличении сборов в бюджет!” — удивился бывший главный таможенник Украины.

И еще немножко реформ

Кроме всего прочего, Кабмин Дениса Шмыгаля обещает провести демонополизацию ключевых отраслей экономики, осуществить реформирование Антимонопольного комитета с целью государственной защиты конкуренции и обеспечить равность условий доступа к рынкам и ресурсам.

Кроме того, правительство планирует сформировать конкурентные рынки коммунальных услуг (”Деловая столица” уже писала о планах открыть для широкого круга компаний рынок поставок газа для населения), а также внедрить новые подходы к определению и применению прожиточного минимума, который должен быть повышен до его реальной величины и, если соответствующие законодательные изменения примут, с 1 января следующего года будет устанавливаться в размере не менее 40% величины средней зарплаты в Украине за предыдущий год.

Именно реформы, перечисленные в последних двух абзацах, можно считать одними из самых конкретных, легко проверяемых задач правительства. Однако эти идеи уже не являются новостью, они даже были предметом последних договоренностей с МВФ. Теперь впору уже не говорить, а делать.

Александр СУКОВ

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